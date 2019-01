Actualizado 16/01/2019 a las 23:30

Hemos visto a Paula Echevarría despedirse hasta en tres ocasiones de Ana Ribera. Ahora ha dejado de lado la elegancia de la diseñadora de «Velvet» para arrastrarse por la arena del desierto en la segunda entrega de «Los nuestros», una miniserie de Mediaset que busca mostrar el trabajo de las fuerzas militares españolas destinadas fuera de nuestras fronteras. La misión comienza cuando Martina Ibáñez, sargento de la BRIPAC a la que interpreta Paula Echevarría, se ofrece voluntaria para colaborar en la misión más complicada de su carrera: infiltrarse como asesora de la sección femenina de los «peshmergas» kurdos, servir de apoyo en la búsqueda de una carga de cesio, metal radioactivo de Siria que podría ser utilizado para atentar en Europa, y rescatar a Montse (Aida Folch), una civil captada por el Estado Islámico.

«El público va a agradecer ver este cambio de registro completamente diferente. Gracias a este proyecto estoy viendo hasta dónde soy capaz de llegar», contó Echevarría en uno de los descansos del rodaje en el paraje del Chorrillo, en Almería.

P - ¿Necesitaba este cambio de registro?

R - Cuando mayor me hago y más años llevo en esta profesión, más ganas tengo de hacer cosas diferentes, de salirme de la zona de confort, de buscar cosas nuevas y cosas que me llenen. Quiero ponerme a prueba más a mi misma y ver dónde están los límites.

P - ¿Qué reto supone interpretar a Martina Ibáñez?

R - Es un esfuerzo constante. No solo físico, aunque el entrenamiento ha sido bastante duro. Que no se piense la gente que me han puesto a hacer dominadas en una barra. No ha sido tanto un entrenamiento físico como una preparación para todo lo que teníamos que hacer en la serie. Tanto a la ficción en si como al ejército como a los actores, lo que nos interesa es mostrar lo más real posible todo. No me gustaría ver los típicos comentarios de "eso que habéis hecho no tiene nada que ver con el ejército". Buscamos el mayor realismo posible.

P - ¿Cómo te has preparado para ello?

R - Hemos estado un mes yendo a los entrenamientos con la BRIPAC con unos instructores que para mi no los hay mejores, incluso los chicos que hay dos de la CRAP que están haciendo de actores. Desde aprende a vestirte rápido a coger un fusil o cambiar cargadores con la mayor rapidez posible... Llegué a cambiar tantos cargadores que hasta me salió una llaga. Todo esto tengo que hacerlo en toma y se supone que mi personaje es una máquina así que no se le puede ver ni un error. De hecho, mi personaje en España no existe. No hay ninguna mujer que esté en mi puesto.

P - ¿Qué ha sido lo más complicado de toda la preparación?

R - Poder moverme con toda la equipación sin parecer robocop. Son 26 kilos lo que llevas entre fusil, chaleco, casco...

P - ¿Estabas al tanto del conflicto en Siria antes formar parte de «Los nuestros»?

R - Sabía lo que vemos todos en los medios de comunicación, aunque donde realmente he aprendido ha sido con los militares. Al final, los informativos enseñan lo que quieren o les interesa. En mi caso me ha interesado sobre todo conocer cómo lo viven los militares y cómo es para ellos estar en este tipo de misiones.

P - ¿Qué has aprendido?

R - Que tienen una forma de ver las cosas que lo que para nosotros es escandaloso, para ellos es otra cosa. Me fijo mucho en ellos, en los dos que están rodando aquí con nosotros y que aparecen con su nombre de guerra. Nosotros, los actores, nos aceleramos mucho cuando estamos en una situación tensa, pero les miras a ellos y están mucho más concentrados. Lo hacen todo desde otra perspectiva. Están entrenados para eso.

P - Después de «Velvet» y alguna que otra charla con RTVE, ¿por qué decides trabajar con Mediaset en exclusiva para los próximos tres años?

R - Porque me apetecía lo que me ofrecían y el planteamiento que tenían para mí. Al final busco cosas diferentes y me lo estaban ofreciendo: «Ola de crímenes», «Los nuestros» y la otra serie que estamos todavía en ellos. Si quería cambiar de registro era la oportunidad.

P - ¿Te ves haciendo otras cosas en Mediaset como presentar un programa?

R - No, no, no. He firmado con Mediaset para el mundo de la interpretación.

P - ¿Hay algún tipo de personaje que le quieras pedir a Mediaset?

R - Al final no eres tú el que decide. Los guiones llegan, tú lees y te gustan o no. Te enamoras de un personaje o no... Al final tiene que tener algo de atractivo y diferente. Por ejemplo, con «Los nuestros» devoré los tres guiones en nada y fue un subidón. A lo mejor si me preguntas hace un mes no te hubiera dicho quiero hacer de una sargento primero paracaidista del ejército.

Rodolfo Sancho coprotagoniza la ficción junto a Echevarría -MEDIASET ESPAÑA

R - Después de intervenir en una operación fallida en el corazón de Asia para recuperar una carga de Cesio-137 en manos del Estado Islámico que se salda con la muerte de una joven confidente, Martina Ibáñez, sargento primero de la Brigada Paracaidista, se ofrece voluntaria para participar en otra arriesgada misión: servir de apoyo en la búsqueda del metal radioactivo en Siria, infiltrada esta vez como asesora de la sección femenina de los peshmergas kurdos.

R - En esta acción militar colaborará Carlos Román, agente de la Inteligencia española que se sentirá cada vez más atraído por la sargento Ibáñez. Adentrarse en el corazón de Raqqa para rescatar a Montse, una civil captada por el Estado Islámico con información clave para localizar la carga del cesio será la única opción de ‘los nuestros’ en esta audaz y peligrosa operación en territorio hostil.