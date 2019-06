Netflix, Movistar+Lite, HBO... Guía definitiva de plataformas de streaming y precios para el usuario con dudas

Actualizado 20/06/2019 a las 09:46

Telefónica presentó ayer su servicio de streaming, Movistar+Lite, que permitirá el acceso a gran parte de los contenidos del catálogo de Movistar sin necesidad de asumir la contratación de una línea telefónica ni tarifa de internet en el domicilio. Con la entrada en el mercado del nuevo producto la competencia, ya de por sí feroz, se recrudece todavía más entre las plataformas. Las dudas del usuario, por si fuera poco, se incrementan a la hora de elegir un servicio que cumpla con sus expectativas y en el que la inversión económica merezca realmente la pena. A continuación, analizamos de un vistazo las plataformas disponibles, sus precios y los puntos fuertes de su catálogo para ayudarte, con ello, a tomar una decisión acertada a la hora de contratar uno u otro producto:

Movistar+ Lite

— Precio: 8 euros al mes. Visionado en dos dispositivos simultáneamente

— Sin compromiso de permanencia

El nuevo servicio de streaming tendrá en su catálogo los canales en directo #0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central y AMC. En cuanto a contenido de ficción, Movistar+Lite ofrece más de 4.600 historias con las temporadas completas de series como «The Good fight», «Billions», «Victoria», «La verdad sobre el caso Harry Quebert», «El Joven Sheldon», entre otras. Estarán también disponibles producciones como «Vis a Vis», «The Walking Dead», «The Rockie», «Comedy Central News» o «NOS4A2».

Nada desdeñable es, además, el contenido propio de Movistar+ que la plataforma incluye también en su catálogo. No hay que olvidar, de hecho, que en los últimos años la compañía ha invertido dinero y esfuerzos en la producción seriada con creaciones refrendadas por la crítica como «Vergüenza», «La Zona», «Gigantes» o «Arde Madrid», entre otras.

También ofrece Movistar+Lite programación en directo como «El Día Después», «Informe Robinson», «La Resistencia» o «Late Motiv», entre otros.

Netflix

— Precio: Tarifa estándar de 11,99 euros al mes para visualización en dos dispositivos; 15,99 si se quiere aumentar el número de pantallas a cuatro

— Sin compromiso de permanencia

El reinado en cuanto a plataformas de streaming en España lo tiene, de momento, la compañía de Reed Hastings. El ingente catálogo de Netflix dispone de 32.600 horas entre películas y series de televisión y acumula en su haber producciones imprescindibles como «La casa de papel», «The Crown» o «Black Mirror», que estrena este miércoles su quinta temporada. El contenido de la multinacional, además, es uno de los más valorados por los usuarios gracias a conseguidas series como «Love, Death + Robots», «Arrested Developmen» o «Narcos», que logran las mejores puntuaciones en IMDB en base a la opinión de los usuarios.

HBO

— Precio: 7,99 euros al mes. Visualización en dos dispositivos

— Sin compromiso de permanencia

El catálogo de la compañía americana es, a todas luces, uno de los más valorados por los usuarios gracias, sobre todo, a producciones ya conclusas como «Juego de Tronos», «Los Soprano» o «The Wire». La plataforma dispone también de «Chernobyl» la que ya se ha convertido en una de la series más valoradas de la historia, por encima de «Juego de Tronos» e incluso «Breaking Bad».

Próximamente, además, llegarán a HBO tres producciones españolas que apuntan maneras: «Patria», la adaptación de la obra de Fernando Aramburu, «Foodie Love», de Isabel Coixet y «30 Monedas», escrita y dirigida por Álex de la Iglesia.

Si valoramos el contenido en su conjunto, el catálogo de HBO es el que atesora mayor nota en función de las opiniones vertidas por los usuarios en la plataforma IMDB. La nota, 7,89 sobre 10, se debe, en parte, a ficciones de gran calado como «Band of Brothers» o «Killing Eve».

En los próximos días, además, llegan a HBO dos producciones que bien merecen una suscripción a la plataforma: la segunda temporada de «Big Little Lies», con Meryl Streep como plato fuerte, y lo nuevo de «El Cuento de la Criada» (Hulu).

Amazon Prime Video

—Precio: 3 euros mensuales, que deberán abonarse anualmente en una cuota única de 36 euros anuales.

— Compromiso de permanencia de un año

La compañía de Jeff Bezos tiene, sin duda, la tarifa más competitiva de las actualmente disponibles. El precio, además, incluye el envío gratis en varios productos del catálogo de Amazon, almacenamiento ilimitado gratis de fotografías en la nube, reproducción en streaming sin anuncios y acceso a ofertas puntuales en la plataforma.

En cuanto al catálogo, Amazon Prime Video incluye suculentos títulos como «The Marvelous Mrs. Maisel», una inteligente comedia que, con dos temporadas emitidas, ya se ha convertido en uan de las series de humor más valoradas por la crítica. Son también destacables otras como «The man in the high Castle», «Fleabag», «American Gods» o «Good Omens».

Fleabag -

Sky TV

— Precio: 6,99 euros

— Sin compromiso de permanencia

Sky ofrece un amplio catálogo de canales como Fox, MTV, Calle13, TNT, Comedy Central, National Geographic o AXN. En contenido deportivo, la plataforma dispone además de LaLiga 123 y, en cuanto a series, son joyas reconocidas «The Good Doctor», «Gomorra», «Mr. Mercedes», «Scandal» o «Anatomía de Grey».

La compañía, además, ofrece un amplio catálogo infantil con populares series de animación como «La patrulla canina», «Vampirina» o «Bob Esponja».

Gomorra -

Rakuten

El precio varía en función del uso que el cliente haga de la plataforma. Aunque la suscripción no tiene coste (permite únicamente inspeccionar el catálogo sin acceder al contenido) alquilar determinadas películas en taquilla puede oscilar entre 0,99 y 4,99 euros. La plataforma, eso sí, ofrece series y películas a través de Rakuten Wuaki con una tarife de 6,99 euros mensuales, aunque habrá que abonar una cantidad extra si algún contenido no está disponible de forma gratuita. En cuanto a series, el usuario que abone está tarifa dispondrá de producciones como «Huge», «The Catch» o «Agents of S.H.I.E.L.D.».

Acorn

— Precio: 4,99 euros

— Sin compromiso de permanencia

Más conocido como «el Netflix británico», Acorn TV ofrece al usuario contenido especializado y producido en Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Canadá. Entre las ficciones internacionales que llegan a España destacan «Doc Martin», «The Secret Agent», «The Last Enemy», «19-2», «Jack Taylor», «Traffik» o «Sword of Honour», entre otras.

Filmin

— Precio: 7,99 tarifa básica, posibilidad de ver el contenido en dos pantallas de forma simultánea. 14,99 tarifa plus, que incluye tres vales para ver estrenos en la plataforma

— Sin compromiso de permanencia

El catálogo de Filmin es uno de los más ambiciosos y segmentados de todas las ofertas disponibles. La plataforma huye de los grandes estrenos y los blockbuster, así que no encontrarás en ella esas series de las que todo el mundo habla, como «Muñeca Rusa» o «Élite». El banco de títulos, sin embargo, es de lo más ambicioso, con producciones como «Mrs. Wilson» (nominada a 4 premios BAFTA), «El misterio de Hanging Rock», «Informer» o «Endeavour», gran éxito de crítica y público en la televisión británica.

En cuanto a series documentales, Filmin ofrece detacadas producciones como «Las civilizaciones» que, producida por la BBC, analiza nuestros orígenes. Se pueden encontrar también en la plataforma otras obras maestras como «Un siglo de Bergman» o «El gran debate». La compañía cuenta, además, con un extenso catálogo de producciones imprescindibles para amantes del cine, como «Oliver Twist» de David Lean, «Un lugar en la cumbre» de Jack Clayton, «Hamlet» de Laurence Olivier, «Stromboli» de Roberto Rossellini o «El desprecio» de Jean-Luc Godard.