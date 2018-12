Netflix baraja una suscripción semanal por menos de tres euros

Actualizado 27/12/2018 a las 12:35

La irrupción de Netflix en España hace poco más de tres años modificó el ecosistema televisivo tal y como lo conocíamos para dar lugar a un panorama en el que términos como «binge watching» (atracón de series) o «peak tv» (burbuja seriéfila) han pasado a formar parte del vocabulario básico del espectador. La compañía fundada por Reed Hastings en 1997 ha dado la vuelta al consumo de la ficción en España y ha abierto el camino a otras plataformas como HBO, Movistar+ o Amazona las que ya pisan los talones Facebook y Apple, ávidas por entrar en exitoso mercado de la ficción televisiva. Esta semana, Netflix ha dado un paso más al saberse que ya trabaja en las denominadas micro-suscripciones, paquetes temporales a un precio más que competitivo que tienen como público potencial a los espectadores que consumen una producción determinada de forma adictiva como por ejemplo «Élite», una de las series más «maratoneadas» del mundo según TV Time.

A tenor de las filtraciones, la compañía americana baraja un precio de 2,49 euros por un paquete de siete días en el que el usuario tendrá accesio a todo el catálogo de la plataforma en streaming. El importe, no obstante, se incrementa en función de las pantallas de las que quiera disponer el espectador en este paquete temporal: 2,99 euros por dos pantallas y 3.99 para cuatro pantallas. Si sumamos el importe de estas micro-suscripciones, está claro que la empresa de Hastings busca implantar el maratón como método habitual de consumo. Si multiplicamos el precio por el número de semanas del mes, el coste es superior al de la suscripción ya disponible.

Tal y como ha aclarado la compañía a ABC, estos paquetes no se están probando por el momento en España. La micro-suscripción busca, en palabras de la compañía, «hacer que Netflix sea más agradable y accesible a personas de todo el mundo», por ello, afirman desde la plataforma, «estamos probando opciones de pago ligeramente diferentes para entender mejor qué opciones de pago encuentran útiles nuestros usuarios». Desde Netflix, además, aclaran que el hecho de que se esté testando este tipo de servicio no implica que vaya a estar disponible en un futuro cercano. «Estas pruebas suelen variar en el tiempo, no todo el mundo verá esta prueba, y es posible que nunca ofrezcamos estos precios específicos o las características incluidas en esta prueba», destacan.

Series más «maratoneadas»

Aunque la compañía americana se caracteriza por su hermetismo a la hora de proporcionar sus datos de audiencia, este año compartió un listado con sus producciones más «maratoneadas» en 2018. El ranking, elaborado solo con datos de visionados en EE.UU, destaca ficciones como «Por trece razones», «Bodyguard» o «Making a Murderer»:

1.'On my block', temporada 2

2. 'Making a Murderer: Parte 2'

3. 'Por trece razones', temporada 2

4. 'Last chance U: INDY'

5. 'Bodyguard'

6. 'Fastest car'

7. 'La maldición de Hill House', temporada 1

8. 'Anne with an E', temporada 2

9. 'Insaciable', temporada 1

10. 'Orange is the new black', temporada 6

Netflix se une a Movistar

Netflix y Movistar unieron sus caminos a principios de diciembre. El acuerdo, que se hizo oficial en el mes de mayo, se materializó con la presentación del proyecto y los nuevos precios: los nuevos clientes podrán acogerse a una oferta de 85 euros durante tres meses sin compromiso de permanencia, en la que disfrutarán de lo mejor de ambas casas: Netflix, fútbol, deportes, series y el mejor cine. Un requisito fundamental, eso sí, para acceder a los contenidos de ambas plataformas es cambiar el descodificador, cuyo coste es de 20 euros.