Dos muertes prematuras, una oreja cortada y un harén de mujeres: los secretos a voces de la familia Getty

10 de julio de 1973. Suena el teléfono. «¿Señor Getty?». Una de sus –tantas– secretarias informa a Jean Paul Getty de que su nieto, John Paul Getty III, ha sido secuestrado en Roma. Tanto la policía italiana como la madre del adolescente (Abigail Harris) urgen hablar con él. «No estoy disponible», zanja el empresario, fundador de la compañía petrolera Getty Oil, que por aquel entonces tenía ya 80 años. Es una de las primeras escenas del filme «Todo el dinero del mundo» (Ridley Scott, 2017), guionizado por David Scarpa a raíz del libro «Painfully Rich: The Outrageous Fortune and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty», escrito por John Pearson.

Es entonces cuando el susodicho raptado (Charlie Plummer) narra en «off»: «Ser un Getty es algo extraordinario. Lo sé porque me lo contó mi abuelo. Mi abuelo no sólo era el hombre más rico del mundo, era el hombre más rico de la historia del mundo». Le prosiguen más de dos horas de metraje en las que Abigail Harris (una encomiable Michelle Williams), ya exmujer del alcohólico y drogadicto John Paul Getty, Jr., y el exagente de la CIA Fletcher Chase (un fornido Mark Wahlberg) intentan salvar al retoño tras la negativa del «viejo» multimillonario (Christopher Plummer como reemplazo de Kevin Spacey) de contentar a los secuestradores: 17 millones de dólares. La excusa es para enmarcar: «Tengo catorce nietos. Si empiezo a pagar, tendré catorce secuestros».

Seguramente conozcan el desenlace de la historia pues este 2018 cine y televisión se han encargado de contarla. De hecho, el primer episodio de la serie «Trust» (FX/HBO España) finaliza con el preciso momento en el que el adolescente es secuestrado. Tras cambiar de raptores –mafia mediante– e incluso serle cortada una oreja –que acabó en la redacción de un periódico–, su abuelo se dignó a pagar el rescate tras cinco meses de cautiverio. La teleserie es menos ambigua que el largometraje al sugerir que dicho rapto fue –quizás– orquestado por el mismísimo adolescente, lastrado por su fama de rebelde estudiante.

Mientras que la solemne «Todo el dinero del mundo» se centra exclusivamente en este suceso, la juguetona y provocativa «Trust» dedica sus 10 episodios –tres, dirigidos por el cineasta Danny Boyle– a airear con sorna algunos trapos sucios más de una de las dinastías más ricas del mundo. Aquí son Donald Sutherland, Hilary Swank y Brendan Fraser (que incluso rompe la cuarta pared hablando a cámara) los encargados de resucitar a suegro, exnuera y exagente de la CIA respectivamente.

Gran amante, padre ausente

El primer episodio de «Trust», ambientado también en 1973, abre con el supuesto suicidio de George Getty, uno de los cinco hijos legítimos, todos varones, del magnate (se casó 5 veces). Por aquel entonces George Getty era vicepresidente y jefe de operaciones de la compañía petrolera. Poco más se sabe de una muerte que el cabeza de familia optó por blanquear, tal y como se muestra en la ficción. «Painfully Rich» explicaría cómo el día de su muerte intentó apuñalarse a sí mismo con un tenedor de barbacoa, algo que «Trust» no duda en mostrar explícitamente. Pero fue la drogadicción su verdugo, tal y como recapitula «Vanity Fair» a partir del libro de John Pearce. «The New York Times» reportó el 7 de junio de 1973 que su muerte se había debido a una «hemorragia cerebral».

«¿Cuál es mi legado? ¿La dinastía Getty?», se resigna el multimillonario en «Trust». George no fue su primer hijo en morir pues Timmy lo hizo con apenas 12 años a causa de un tumor cerebral. En la teleserie de FX, se muestra crítico con sus otros tres hijos: Ronald (productor de cine), Paul (película y serie subrayan su drogadicción) y Gordon (compositor de música clásica). Con todos ellos mantuvo una relación distante al estar tan centrado en el trabajo. «No puedo confiar en mi propia sangre», se resigna en la cinta de Ridley Scott.

En la serie, John Paul Getty III presume de que su abuelo tiene un harén de mujeres bajo el mismo techo. Entre ellas está Luciana, interpretada por la española Verónica Echegui. El magnate, casado cinco veces, incluso confiesa que las obliga a firmar un acuerdo antes de tener sexo con ellas (él tiene 80), para evitar cualquier tipo de responsabilidad financiera en caso de embarazo. Algo que Robert Lenzner contó en «Getty: el hombre más rico del mundo». Tanto en la película como en la serie, se muestra la cantidad de correspondencia que Getty recibía con dos tipos de reclamo: la paternidad de algún retoño o dinero para salvar la vida de algún desconocido enfermizo.

Bolsillo apretado

A pesar de su fortuna, otro «secreto» a voces sobre Jean Paul Getty fue precisamente su tacañería. «Todo el dinero del mundo» y «Trust» coinciden en mostrar al magnate hacer él mismo la colada en su propia mansión de Reino Unido. En su casa había incluso una cabina de teléfono para aquellos huéspedes o visitantes que querían realizar una llamada. Para ello, debían hacerlo con dinero de su propio bolsillo.

Polémicas intergeneracionales

Aunque 1973 fue un año de grandes titulares para la dinastía Getty –un suicidio, un secuestro–, las décadas posteriores albergaron controversia tras controversia.

Tras el fallecimiento del propio Jean Paul Getty en 1976, su nieto John Paul Getty III sufrió una sobredosis que le dejó paralítico, parcialmente ciego e incapaz de hablar. El joven se había casado recientemente con Martina, un «ligue» de la adolescencia –aparece en «Trust», de hecho–, con la que tuvo un hijo. Murió en 2011 con apenas 54 años. Su hijo, Balthazar Getty, fue protagonista de la serie «Cinco hermanos» (2006-2011) y vivió incluso un «affaire» extramarital con la actriz Siena Miller.

A finales de los años noventa se conoció que Gordon Getty, hijo de Jean Paul, había ocultado tener otra familia en la ciudad de Los Ángeles. Sus cuatro hijos «oficiales» descubrieron que tenían tres hermanastras. En 2015, uno de sus hijos oficiales (de 47 años) fue encontrado muerto en el baño de su apartamento.