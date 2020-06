El Ministerio del Tiempo La razón por la que «El Ministerio del Tiempo» despidió a todos sus personajes menos a Amelia Folch Una parte de de los seguidores de la serie se asombraron de un hipotético olvido de la patrullera interpretada por Aura Garrido en el episodio final de la cuarta temporada

R. Ventureira Actualizado: 24/06/2020 16:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Atención, «spoiler»

Amelia Folch (Aura Garrido) es uno de los personajes más queridos de « El Ministerio del Tiempo». Formó parte de la patrulla original, aquella que nos presentaron en el primer capítulo de la primera temporada, un 24 de febrero de 2015 que ya es historia de la (buena) televisión. Y siguió siendo protagonista principal en las dos siguientes temporadas. Dos premios Feroz, un Fotogramas de Plata, uno de la Unión de Actores y un Iris de la Academia de Televisión acreditan y avalan el magnífico trabajo de la actriz madrileña en la creación de los hermanos Olivares.

Dado su importante rol, hubo seguidores que mostraron su sorpresa porque ayer, en el adiós de la serie, no hubiese un cariñoso guiño para Amelia que sí recibieron el resto de los personajes principales. En concreto, los «ministéricos» se referían a una de las escenas finales, en las que el subsecretario del Ministerio del Tiempo, Salvador Martí (Jaime Blanch), deja a Ernesto una carta en la que, de su puño y letra, escribe unas líneas de despedida a los que han trabajado codo a codo con él durante el tiempo que lo hemos visto al mando: Angustias, Velázquez, Carolina, Irene, Alonso, Julián y Pacino. Todos los importantes a excepción de Amelia. En un claro juego entre realidad y ficción, se trata también de una despedida del cocreador de la serie, Javier Olivares, a a esos mismos personajes, realizadas a través de la figura de uno de ellos, Salvador.

En esta cuarta temporada, la participación de Amelia Folch ha sido puntual. ¿El motivo?: que las agendas de Aura Garrido y del rodaje de «El Ministerio del Tiempo» no cuadraron. «Estoy poco en los nuevos episodios por compromisos laborales anteriores. Agradezco que la productora haya conseguido que me hayan dejado estar», declaró la actriz en la presentación pública de la temporada. No es el único caso de ausencia indeseada: los largos saltos temporales entre los rodajes de «El Ministerio del Tiempo» han ido privando a los creadores de la serie de la participación de otros intérpretes.

La reaparición de Amelia en el tercer capítulo de esta última entrega, donde intentó traer al presente la mente de su querido Julián, fue muy celebrada por los fanáticos de la serie, una parte de los cuales se quejaron ayer de que Salvador ni la mencionase en su carta. Javier Olivares dio explicaciones durante la emisión del capítulo. Primero hizo un retuit de un seguidor que recordó que Amelia se despidió «hace unos cuantos capítulos», «un bonito final», pues la vimos asentarse en su época para «seguir luchando por los derechos de las mujeres». Después, cuando alguien le apuntó que «no costaba nada» que el subsecretario la mencionase en la misiva, replicó así: «Los que están son los que están». Se refería a que tiene sentido que Salvador se despidiese solo del personal en activo, y no de todo el que ha tenido a su cargo.

Foto de la boda de Julián y Amelia - RTVE

No fue ese el único asunto del que se habló en torno a Amelia tras la emisión anoche del último episodio. Una de las tramas de la serie que ha quedado sin resolver es el matrimonio entre Amelia y Julián. Hay una foto de boda en la que salen ellos; y, además de casarse, tienen una hija. Así lo vimos en capítulos muy anteriores. Es una línea de tiempo de la que no se conocen más detalles. Y, si no hay más capítulos (por ahora Olivares desconoce si RTVE tiene intenciones de renovación), suponemos que no se conocerán jamás.

La razón por la que «El Ministerio del Tiempo» despidió a todos sus personajes menos a Amelia Folch es un contenido original de ABC.es