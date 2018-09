Michelle Jenner: «Ni nosotros sabíamos lo que iba a pasar en “El continental”»

Actualizado 17/09/2018 a las 02:20

Negocios clandestinos, bandas rivales que pelean por el control de la ciudad, una mujer decidida a ganarse su sitio en un mundo de gángsters y una gran historia de amor. Con todos estos elementos se ha forjado «El continental», la nueva serie de La 1 (hoy, 22.40) creada, escrita y dirigida por Frank Ariza. «Es una ficción muy especial que no va a dejar indiferente a nadie», reconoce Álex García, quien, junto con Michelle Jenner, encabeza un reparto tan amplio como potente que completan Raúl Arevalo, Fernando Tejero, Roberto Álamo, Manolo Solo, Secun De la Rosa, Christian Sánchez, Paz Vega, Antonio De la Torre, Alexandra Jiménez, María Isabel Díaz, y Juan José Ballesta, entre otros.

Ambientada en los años veinte, todo sucede en un bar regentado por el padre de Andrea (Jenner) donde entra como socio Ricardo (García), que compite con su tío (Álamo) por controlar el tráfico de alcohol y morfina de la ciudad. «Son los años veinte al estilo Frank Ariza, en un lugar y época indeterminados. En realidad es un cuento, no importa el momento histórico sino lo que se relata», apunta Jenner. «El proceso creativo ha sido muy distinto, ni nosotros sabíamos lo que nos iba a pasar, lo íbamos describiendo según rodábamos. Puede dar vértigo, pero es divertido», añade.

«Es muy coral y tiene cierta magia. No es costumbrista, tiene drama, no es comedia pero te ríes... Tiene algo especial que pasa por su creador, Frank Ariza», insiste su compañero. «En España se suelen hacer productos muy costumbristas y muy correctos. Nuestra ficción peca de ser políticamente correcta, así que cuando te llega un proyecto donde te permiten decir palabras malsonantes o acciones vetadas en otras cadenas o en la misma hace unos años, lo agarras por fuerza», reconoce García. «Se tratan temas como el tráfico ilegal, la prostitución...», enumera Jenner.«“O la homosexualidad, pero no es una trama en sí, sino que ocurre con normalidad. Como ocurre con Andrea, su trama no es solo ser una mujer empoderada», puntualiza García. «A mí todo lo que sea hacer personajes que no sean mujer florero me gustan como actriz, mujer y ser humano», apunta Jenner.

Trama romántica

A lo que no renuncia la serie es a su trama romántica. «A mí me parece un tema recurrente y maravilloso, si tú me dices cuál es la fórmula del amor, dámela hoy y doy un paso de gigante en mi vida, pero como nadie la tiene, es maravilloso que se siga escribiendo sobre ello», reflexiona García. «Nuestra relación es de amor, odio, pasión...», explica su compañera entre risas. «A mí para bien y para mal me ha tocado hacer muchas historias de chico chica y esta es la más especial. Ariza no nos ha escrito nada normal, sino que no sabíamos si primaba el amor, el negocio; nos hacía dudar como personajes», plantea García. «Lo que yo creo que le gusta al creador son las contradicciones, eso es lo bello. Estamos acostumbrados a que uno u otro ceda y nosotros no sabíamos qué iba a pasar con esta pareja. Lo bueno estaba ocurriendo, la imposibilidad de ejecutar el amor es lo que les hace estar vivos toda la temporada», relata el intéprete.

Aunque hay muchas bajas entre los personajes de la serie, la historia de los protagonistas podría continuar, «dependiendo de lo que quiera el público», concluyen.