María Castro, una «Robin Hood» en «Amar es para siempre»

Actualizado 19/09/2018 a las 20:05

A punto de llegar a los 1.500 capítulos, «Amar es para siempre» estrena su séptima temporada con nuevos personajes y un salto en el tiempo de seis años, hasta 1975. «Un tiempo de grandes cambios. Yo no la conocí en primera persona, pero tanto mis hermanos mayores como mis padres sí. Voy a tener la oportunidad de vivir esa época a través de mi personaje», explica María Castro, uno de los nuevos fichajes. La simpática actriz gallega es una de las siete nuevas incorporaciones de «Amar es para siempre». Junto a ella estarán Fernando Andina, Francisco Ortiz, Angy Fernández, Cristina Alcázar, Miguel Hermoso, Carol Rovira, David Castillo, Fernando Albizu, Neus Sanz y Robert González.

Además, continúan una temporada más en la serie: Anabel Alonso, Itziar Miranda, Manuel Baqueiro, José Antonio Sayagués, Iñaki Miramón… entre otros. Esta mezcla de veteranos y noveles hace, como asegura María Castro, que «la serie se mantenga fresca». Según datos facilitados por la cadena, «Amar es para siempre» es la serie de emisión diaria más vista de 2018 con una media acumulada en esta temporada de más de 1,4 millones de espectadores (12,2%), creciendo hasta el 14,0% en el público femenino.

«Voy a tener la oportunidad de mostrarme de dos formas diferentes. Son dos papeles en uno. Primero soy Ana, una mujer simpática y afable; pero un asunto trágico hace que me transforme en Natalia para vengarme de aquellos que me han hecho mucho daño. Soy una especie de Robin Hood. Mi cambio físico es relativo. Tengo que fingir lo que no soy. Tiene una gran carga dramática, pero también hay lugar para el humor, el amor. Es todo un reto para una actriz», explica a ABC. Su personaje va a tener la mayoría de las tramas con los del Asturiano y con Amelia Ledesma (Carol Rovira). «Ella es mi paño de lágrimas», reconoce.

Una de las grandes novedades de este curso en la famosa plaza de la televisión es la construcción de un gran hotel, "La estrella”, en el mismo lugar donde se encontraba el hostal de Benigna (Anabel Alonso). Una adinerada familia (los de la Vega) son los dueños del negocio. Estos, junto a su dinero, traen consigo secretos que jamás querrán que salgan a la luz. Este nuevo establecimiento no solo cambiará la imagen del barrio; sino también las relaciones de muchos de los vecinos. Ante la apertura del hotel, el entrañable «Asturiano» de Marcelino y Manolita quieren incorporarse a los nuevos tiempos y planean un lavado de cara en profundidad.

También aparecerá una nueva revista satírica. «Hasta luego», que abrirá su redacción en el barrio. Sus periodistas y dibujantes conviven con el resto de los vecinos al frecuentar sus negocios. «Este está siendo un buen año», reconoce María Castro. «Además de la serie estoy en “MasterChef Celebrity”. Soy gallega y se me da bastante bien la cocina, además he tenido una buena maestra con mi madre. En una de las pruebas del concurso he tenido la oportunidad de preparar algo de la tierra. Aunque en el concurso es complicado», concluye.