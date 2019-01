Julia Roberts no estará en la segunda temporada de «Homecoming»

Actualizado 17/01/2019 a las 10:51

Julia Roberts, productora ejecutiva y protagonista de «Homecoming», uno de los grandes estrenos de Amazon en 2018, no intervendrá en la segunda temporada de la serie. La actriz, que había asegurado que participaría en las dos primeras tandas de capítulos de la adaptación del podcast de Eli Horowitx y Micah Bloomberg, se cae del elenco por razones creativas. Roberts, nominada al Globo de Oro en enero de este año como mejor actriz de drama (premio que se llevó Sandra Oh, por «Killing Eve») habría decidido junto a los responsables de la ficción que su personaje carecía de mayor recorrido y que, en consecuencia, era el momento de apartarse de la historia.

En la ficción de Amazon Roberts interpreta a Heide Bergman, una trabajadora social que entabla una estrecha relación con Walter Cruz, soldado recién llegado de un conflicto bélico. El podcast homónimo de «Homecoming» encandiló a Roberts en cuanto lo escuchó. «Sabíamos lo que teníamos entre manos porque es una gran historia, estoy convencida que vamos a sorprender a la audiencia», anunció poco antes del estreno.

El papel, afirmó la actriz durante una entrevista con este diario, supuso un importante reto en su carrera. «Esta serie ha sido un gran reto mental para mí. La evolución diaria de mi personaje me preocupaba porque necesitaba cambiar mi papel en cada secuencia. Vivía obsesionada. No había día que no le preguntara al director cuántas paginas íbamos a filmar, porque cuanto más rápido grabábamos más difícil era para mí. Creo que el resultado ha sido increíble», explicó Roberts.