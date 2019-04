Actualizado 14/04/2019 a las 01:05

Las siete primeras temporadas de «Juego de Tronos» han estado repletas de entresijos de todo tipo dentro y fuera de los Siete Reinos. Algunos entuertos se han resuelto, pero otros muchos están abiertos todavía. Demasiados quizá, teniendo en cuenta que esta octava y última temporada solo contará con seis episodios.

[¡Atención! ¡Este artículo contiene «spoilers» de temporadas anteriores de «Juego de Tronos»!]

Aunque parece que varios de los capítulos superarán la hora de duración, no está del todo claro si habrá tiempo suficiente para terminar de cerrar todas las incógnitas que quedan en la aclamada serie de HBO. En ese sentido, no queda otra que ser optimistas y confiar en el buen hacer de los guionistas de «Juego de Tronos», que con la inestimable ayuda de George R. R. Martin y su saga de libros han llevado a cabo un producto para la historia.

¿Quién se sentará en el Trono de Hierro?

Lannister, Targaryen, Stark, Baratheon, Greyjoy, Seaworth, Mormont... muchas familias optan a comandar los Siete Reinos al final de la octava temporada. Un honor que, al menos de momento, pertenece a Cersei Lannister, aunque habrá que ver si logra mantenerlo en esta última entrega. Daenerys Targaryen parece dispuesta a usurpárselo, con Jon Nieve (o Targaryen) e incluso Sansa Stark en la recámara. Con permiso, claro está, del Rey de la Noche. Porque, ¿y si al final vencen los muertos?

¿Quién ganará en la salvaje guerra entre vivos y muertos?

En relación a la anterior pregunta, esta es de necesaria respuesta. Hay que recordar que, con el dragón Viserion al frente, las tropas de los muertos consiguieron cruzar el Muro y entrar en Poniente en la última escena de la séptima temporada, algo que nunca antes había logrado nadie en la larga historia de los Siete Reinos. Claro, que el ejército de Caminantes Blancos, criatura alada incluida no es cualquier rival. Por lo poco que se sabe de la octava temporada, se conoce que el enfrentamiento entre vivos y muertos será la mayor contienda en la historia de la pequeña pantalla. O al menos, eso dice Bryan Cogman, productor ejecutivo de «Juego de Tronos». «Esta batalla final entre el vivos y muertos no tiene precedentes en televisión, y tiene una mezcla de géneros implacable. Creo que volará la cabeza de todo el mundo». 55 noches les llevó rodar la escena, nada más y nada menos.

¿Quién es el Rey de la Noche?

Una de los grandes enigmas que deben descifrarse todavía es el relativo a la identidad del Rey de la Noche, líder del ejército de Caminantes Blancos. Hay teorías de todo tipo al respecto... aunque muchas de ellas relacionadas con los Stark. Hay quien piensa que el Rey de la Noche es un miembro del mencionado núcleo familiar que murió en el pasado. Otros, que es Bran Stark, mientras que la hipótesis más loca afirma que el Rey de la Noche es Jon Nieve.

¿Quienes sobrevivirán?

Las siete temporadas de «Juego de Tronos» han servido a los millones de seguidores de la serie a encariñarse (irremediablemente) de un sinfín de personajes. Muchos de ellos siguen vivos, aunque otros muchos (de los buenos) no lo están, como Ned, Robb y Rickon Stark, Catelyn Tully, Margaery, Loras, Mace y Olenna Tyrell, Oberyn Martell, Shireen y Renly Baratheon, Sir Barristan Selmy, el Maestre Luwin, Hodor, Osha, Myrcella Lannister, Talisa, Khal Drogo, Ygritte, Jory, Jojen Reed, Grenn, Pypar, Mance Rayder o Thoros de Myr, entre muchos otros. La lista es inabarcable, aunque a buen seguro que se verá ampliada en la última temporada de «Juego de Tronos». Hay incluso quinielas al respecto. Iain Glen, el actor que interpreta a Jorah Mormont, aseguró en una entrevista reciente que él es «uno de los pocos afortunados» en llegar vivo a los últimos episodios. Habrá que ver.

¿Qué pasará con el hijo que espera Cersei?

La séptima temporada de «Juego de Tronos» se cerró con Jaime Lannister abandonando a su hermana (y amante) Cersei después de descubrir las intenciones de esta de traicionar a Jon, Daenerys y compañía, pese a haberles prometido que firmaría una «tregua» entre ambos ejércitos y que se sumaría a la defensa de Poniente de los Caminantes Blancos. Para tratar de mantenerle a su lado, Cersei confesó a Jaime que estaba embarazada, aunque las intenciones de su gemelo no cambiaron. Su revelación podría ser una treta y no ser real, pues bien se sabe que la despiadada Reina es capaz de todo. Pero en caso de ser cierta, habrá que ver si el niño es de Jaime o de Euron Greyjoy, que marchó en busca de 20.000 mercenarios de la Compañía Dorada para sumarse a la causa de los Lannister, a condición de que Cersei se casase con él. Hay que recordar que, en el pasado, una bruja profetizó que la Reina solo tendría tres hijos y que ninguno de ellos sobreviviría. Un augurio que de momento se ha cumplido, por lo que el futuro no pinta del todo bien para el ¿futuro? bebé Lannister. La misma profecía, además, aseguraba que Cersei sería llegaría a Reina, pero sería destronada después por una mujer más joven. ¿Será Daenerys? ¿Sansa? ¿Arya Stark? ¿La valiente Lyanna Mormont (??)?

¿Está Daenerys embarazada?

Hablando de bebés, la última entrega de capítulos termina con Daenerys Targaryen y Jon Nieve rindiéndose a la pasión y dando carpetazo a su «tensión sexual no resuelta» ante la incrédula mirada de Tyrion. Algo que sucede en el mismo instante en el que los espectadores conocen en Invernalia, de boca de Bran Stark y Samwell Tarly, que Jon es en realidad hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, hermano de Daenerys. A buen recaudo, la cara de ambos cuando se enteren de su parentesco será un poema, pero falta por saber lo más importante. ¿Se habrá quedado la «Khaleesi» embarazada tras su encuentro con su sobrino?

¿Volverá algún personaje del pasado?

En las siete entregas de episodios de la ficción, varios personajes que parecían «desaparecidos» en la serie han regresado (de entre los muertos y no) tras un largo letargo para adquirir un cariz importante en «Juego de Tronos». El caso más reciente (y aclamado) es el de Gendry, aunque no es el único. Entre otros, en la lista están Sir Barristan, el Perro, Beric Dondarrion, Edd Tollett, el Pez Negro, Thoros de Myr y el infame Walder Frey. ¿Qué pasará, por ejemplo, con Daario Naharis, uno de los más fieles guerreros de Daenerys, que se quedó custodiando Essos en su ausencia? ¿Y con otros personajes que en su momento fueron muy importantes en las tramas, como Jaqen H”ghaar, Meera Reed, Ellaria Arena, Salladhor Saan, Lady Melisandre, Robin Arryn y Edmure Tully? Por lo pronto, hace algunas semanas se filtró que los dos actores que dan vida a los dos últimos, Lino Facioli y Tobias Menzies, formarían parte del elenco del primer capítulo de la octava temporada.

¿Qué pasará entre Arya y Gendry?

En las primeras temporadas de «Juego de Tronos», Arya Stark, Gendry y el rechoncho Pastel Caliente se hermanaron para sobrevivir juntos tras conseguir escapar de los Lannister en Harrenhal. Entre la hija de Ned Stark y el bastardo del Rey Robert Baratheon surgió un vínculo de lo más especial, aunque entonces se «unieron» a la Hermandad Sin Estandartes de Beric Dondarrion y Thoros de Myr, que vendió a Gendry a Lady Melisandre. Fue entonces cuando sus caminos se separaron, pues Arya se dedicó a vagar por poniente en compañía del Perro y Pastel Caliente se quedó haciendo pan en la Posada del Hombre Arrodillado. Melisandre llevó a Gendry a Rocadragón, donde convenció a Stannis, tío del joven, para sacrificarlo. Pero antes de que consumase su objetivo, el afable Sir Davos le liberó a hurtadillas, al final de la tercera temporada. El chico regresó entonces a Desembarco del Rey y se ocultó en el barrio de Lecho de Pulgas, hasta que Davos y Tyrion acudieron en su ayuda en la séptima entrega. Cuatro tandas de episodios estuvo fuera de la serie, hasta sumarse en su retorno a la causa de Jon Nieve y Daenerys Targaryen. En esta octava temporada, Gendry se reencontrará con Arya en Invernalia. ¿Surgirá el amor entre ambos? Seguro que sus respectivos padres, grandes amigos, bendecirían esa relación allá donde estén.

¿Se enfrentarán al fin el Perro y la Montaña?

La tormentosa relación entre los hermanos Clegane es otra de las muchas cosas que deben terminar de cerrarse en esta octava temporada. El vínculo entre ambos está más que deteriorado y Sandor, el Perro, le debe a su hermano Gregor, la Montaña, su temor al fuego y las deformidades de su rostro. Aunque el primero lleva muchos años con sed de venganza y podría liberar toda la tensión acumulada en esta última entrega, en la que se espera que el Perro pase por fin a la acción y plante cara a su monstruoso hermano, fiel vasallo de Cersei Lannister.

¿Matará Jaime Lannister a Cersei?

A propósito de Cersei Lannister, aquella recordada profecía de la que fue víctima la Reina de niña no se limitaba solamente a su descendencia. La bruja también le dijo que moriría a manos de su «hermano menor», lo que hacía de Tyrion el principal candidato a acabar con su vida. Sin embargo, su asesino bien podría ser Jaime, en especial después de que descubriera que su hermana y amante está comprometida con el malévolo Euron Greyjoy y que ambos planean traicionar la confianza de Jon, Daenerys, Tyrion, Davos y compañía. Jaime decide entonces plantarla para marcharse a luchar «por los vivos». ¿Terminará acabando con la existencia de Cersei? Sería la guinda que le faltaba al joven para entrar de lleno en la lista de personajes más queridos de «Juego de Tronos».