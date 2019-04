Actualizado 29/04/2019 a las 21:18

[¡Cuidado! Este texto contiene spoilers de lo sucedido en los tres primeros capítulos de la temporada 8 de «Juego de Tronos»]

«La larga noche» prometía llegar para hacer historia de televisión, y así ha sido. El tercer capítulo de la octava temporada de «Juego de Tronos» (8x03) nos ha metido de lleno en la Gran Batalla, la «madre de todas las batallas». Ha sido la contienda entre vivos y muertos más complicada de rodar ya que tardó 55 noches en grabar y se necesitaron a 750 personas en escena, entre actores y equipo técnico. Pero ha merecido la pena. Ese trabajo se ha traducido en la «secuencia de batalla más larga» tanto en televisión como en cine, como han apuntado en varias ocasiones desde la serie de HBO, y en uno de los capítulos más complicados de digerir hasta el momento.

La Gran Guerra prometía ser de lo más mortífera y se estimaba que en ella morirán varios personajes fundamentales de «Juego de Tronos». Parece que el más importante de todos los nombres que hemos perdido en el 8x03 ha sido el de Theon Greyjoy, que moría a manos del Rey de la Noche justo después de obtener el «perdón» de los Stark: «Eres un buen hombre». Otro personaje que echaremos (demasiado) de menos será el de Lady Mormont. La joven líder mostraba su valentía en el campo de batalla y nos dejaba claro (una vez más) que el tamaño no importa al llevarse consigo un caminante gigante.

A quien ha llorado Daenerys Targaryen ha sido a Ser Jorah, tío de la pequeña Lady Mormont y seguidor incondicional desde los inicios de la historia. Beric Dondarrion y Edd Tollett, otros dos personajes queridos, también se han pasado al ya inofensivo mundo de los muertos. Quien también se desvanecía al alba era Melisandre. Lo hacía cumpliendo así la profecía que compartió en su día con Varys y que decía que ambos iban a morir muy lejos de su tierra, es decir, en Poniente. La Bruja Roja apareció en las inmediaciones del castillo instantes antes de la gran batalla de Invernalia para ayudar al lado de los vivos. «No hace falta que me ejecutes. Voy a morir al alba», le dijo a Ser Davos. Y así fue. Con los primeros rayos de sol, decidió adentrarse en la nieve para quitarse su collar y así desvanecerse como instantes antes habían los caminantes blancos.

Más allá de todos ellos, las tropas de los «vivos» quedaron de lo más mermadas de cara al conflicto que se avecina en Desembarco del Rey, en el que las huestes de Daenerys, Jon y compañía deberán enfrentarse a la retorcida mente de Cersei Lannister (Lena Headey). En la Gran Guerra de Invernalia, perecieron casi todos los Inmaculados, a excepción de su líder, Gusano Gris (Jacob Anderson), y contadas excepciones más. Peor suerte corrieron los dothrakis y su soldado al mando, el bravo Qhono.

Pero la gran «pérdida» del capítulo ha sido el Rey de la Noche y todos sus secuaces (entre los que se encontraba Viserion). Como ya habían adelantado tanto Bran Stark como Jon Nieve, todos los muertos tenían vida gracias a su líder y la única forma de terminar con todos ellos era acabando con el Rey de la Noche. Los caminantes blancos perdieron la vida después de que Arya consiguiera matarle (y eso que temimos por la vida de la pequeña de los Stark).

No te asustes si te has quedado con alguna duda tras el 8x03 de «Juego de Tronos». Nosotros también, pero las hemos resuelto. Tras el duro enfrentamiento entre Viseron y Rhaegar, no sabíamos si el dragón de Jon Nieve había conseguido sobrevivir. Pero ha sido el avance del siguiente capítulo el que nos ha dejado claro que sí, que tanto Daenerys como Jon siguen contando con su peculiar mascota. Hablando de mascotas, no sabemos qué ha ocurrido exactamente con Fantasma, pero asumimos que de haberle ocurrido algo (de haberse muerto) los showrunners de «Juego de Tronos» no lo hubiese pasado por alto. Les gusta demasiado hacernos llorar.

Quien también parece estar sano y salvo tras «La larga noche» es Sam y eso que la última vez que le vimos estaba rodeado de caminantes. Aunque falta por conocer la suerte que corrieron algunos integrantes del ejército de vivos, como la joven Alys Karstark, que defendió a Bran en el arciano pero que se desconoce si logró escapar con vida del ataque de las tropas del Rey de la Noche.

Sabíamos que las despedidas que veríamos en este tercer capítulo serían dignas de grandes personajes ya que detrás de las cámaras de encontraba Miguel Sapochnik. Su referente, según revela EW, fue la Batalla del Abismo de Helm, que recreó Peter Jackson en «El señor de los anillos: Las dos torres» en una secuencia de 40 minutos. Esta escena, asegura, le sirvió como prueba para ver cuántos minutos de luchas y espadas es capaz de soportar el espectador antes de empezar a aburrirse. Con lo que jamás podríamos haber fantaseado es con este final. Con los caminantes blancos fuera de la trama, ahora sí que vuelve a importarnos quien ocupa el Trono de Hierro. «Ahora vamos a ganar la última guerra», sentencia Daenerys en el avance del cuarto capítulo.

MUERTOS EN LA GRAN GUERRA DE INVERNALIA

· Edd Tollett

· Lyanna Mormont

· Beric Dondarrion

· Theon Greyjoy

· Jorah Mormont

· Qhono

· Melisandre

· El ejército de dothrakis

· El ejército de Inmaculados

· El Rey de la Noche

· El ejército de Caminantes Blancos

SUPERVIVIENTES DE LA GRAN GUERRA DE INVERNALIA

· Daenerys Targaryen

· Jon Nieve (a.k.a. Aegon Targaryen Jr.)

· Sansa Stark

· Arya Stark

· Bran Stark

· Sir Davos Seaworth

· Tyrion Lannister

· Jaime Lannister

· Brienne de Tarth

· Podrick Payne

· Samwell Tarly

· Gilly

· El pequeño Sam

· Lord Varys

· Missandei

· Gusano Gris

· El Perro

· Tormund

· Gendry

· Yohn Royce

· Maestre Wolkan

· Drogon

· Rhaegal

· La niña de la cara quemada que a Davos tanto le recuerda a Shireen