Actualizado 29/11/2018 a las 12:12

[Atención, esta información contiene detalles importantes de la trama de «Juego de Tronos»]

Cada vez queda menos para que veamos el final de «Juego de Tronos», que HBO emitirá a partir de abril la octava y última temporada de la serie. Los seguidores de la ficción basada en los libros de George R.R.Martin sabrán que los personajes «caídos» en los Siete Reinos se cuentan por decenas y que las causas de su muerte son de lo más variadas. En este gráfico, de hecho, te explicamos cómo han sido todas las masacres de «Juego de Tronos».

Son muchos los actores que ya hace tiempo que no aparecen en la famosa ficción y, por ello, muchos de ellos han grabado un especial de la serie presentado por Conan O'Brien que, sin embargo, no se emitirá en televisión sino que formará parte de una colección especial que se pondrá a la venta cuando la serie toque a su fin. Son varios los medios internacionales que han confirmado la existencia de esta reunión de actores a modo de despedida y en la que podrían estar rostros como Sean Bean, uno de los primeros «caídos» de «Juego de Tronos». También podrían aparecer en el programa Jason Momoa o Richard Madden, otra de las caras más populares de «Juego de Tronos» a pesar de su temprana desaparición.

Todavía quedan meses para saber en qué manos caerá el codiciado Trono de Hierro y los seguidores de la que ya se ha coronado como una de las mejores series de la historia permanecen ansiosos por conocer algunos de los detalles de los capítulos que todavía quedan por emitir. HBO, por su parte, ha puesto en marcha una férrea política de confidencialidad para evitar los spoilers, por inocentes que sean.

Final apoteósico

Una de sus protagonistas principales, Emilia Clarke, que encarna a Daenerys Targaryen, confesó recientemente que quedó aturdida después de leer el final de la trama, uno de los enigmas que se guarda con más recelo. «No sé si la televisión está preparada», ha adelantado.

En una entrevista en el medio «Access», la actriz británica se sinceró después de acudir a la ceremonia de entrega de premios de los Globos de Oro acerca de las novedades de los próximos capítulos de la serie basada en las novelas de George R. R. Martin. La protagonista de la prestigiosa serie de HBO reconoció que cuando leyó el guión y consultó el final se quedó en shock: «Me quedé tan aturdida que cogí mis llaves y me fui a casa», apuntó. «Valdrá la pena», añadió Clarke, a pesar que será una temporada más corta de lo habitual. «Es un momento agridulce, pero también muy emocionante», sostuvo la actriz, al tiempo que reconoció que los seguidores no están aún preparados para conocer el final. «No sé si alguien está listo. No sé si la televisión está preparada».