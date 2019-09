Horario y dónde ver los Premios Emmy 2019

Actualizado 22/09/2019 a las 01:05

Apenas quedan horas para el gran día de la televisión: la 71ª edición de los Premios Emmys 2019. Como cada año, el Microsoft Theatre de Los Ángeles vuelve a acoger un año más la fiesta más lujosa de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. A la estela de los premios Oscar, esta gala de los Emmy no tendrá maestro de ceremonias.

La despedida de Juego de Tronos promete consolidar su condición de serie más premiada en la historia de estos galardones llevándose el gran reconocimiento de la noche, aunque su controvertido final y solo una sorpresiva victoria de Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession o This is Us amenaza ese a priori irrefutable liderazgo.

Los premios Emmy 2019 se entregarán durante la madrugada de este lunes 23 de septiembre. Como ya es habitual, tendrá un horario no apto para «dormilones».

Ninguna de las cadenas televisión en abierto españolas retransmitirán la gala, que sí emitirá en exclusiva Movistar+ a través de Movistar Seriesmanía, en un programa presentado por Cristina Tevas y que contará con colaboradores habituales como Laia Portaceli, Alberto Rey, Isabel Vázquez o Elena Neira. También podrá seguirla en directo a través de ABC.es.

En este sentido, la retransmisión de los Emmy 2019 comenzará a las 00.30 hora española, la alfombra roja hará lo propio a partir de las 1.00 h. y la ceremonia de entrega de premios, a las 2.00 horas.