A sus 51 años, Julia Roberts sigue siendo una gran estrella de Hollywood, aunque dedique gran parte de su tiempo a su familia, lejos de los focos y la opinión publica. «Mi trabajo es importante para mí, no lo abandono, pero tengo otras prioridades», explica la novia y sonrisa de América. «Como actriz, trato de preocuparme de la interpretación y del tratamiento del personaje. No me importa si es un papel para la televisión, para el cine o para una plataforma. Lo importante es el guión y el director», confiesa.

Y en «Homecoming», su debut en la pequeña pantalla, ambos la encandilaron. Principalmente Sam Esmail, padre de «Mr. Robot», que ha creado y dirigido los diez episodios de este thriller psicológico sobre la reinserción de los soldados estadounidenses tras la guerra que llega hoy a Amazon Prime Video. «Sam Esmail es un tesoro. He disfrutado cada minutos que hemos pasado juntos creativa y socialmente. Sabe exactamente lo que quiere en cada momento. No conozco a nadie que le pueda superar en entusiasmo. Es un tipo excéntrico que se anima a sí mismo, siempre dispuesto, con una sonrisa contagiosa. Trabaja con alegría, disfrutando lo que hace. ¿Qué más se puede pedir?», reconoce la actriz de «Pretty Woman».

La historia de «Homecoming» está basada en un podcast homónimo que encandiló a Roberts en cuanto lo escuchó. «Sí. Creo que fui la única del equipo que lo hizo. Sabíamos lo que teníamos entre manos porque es una gran historia. No puedo decir mucho de la trama para no desvelar su misterio, pero estoy convencida que vamos a sorprender a la audiencia», anuncia.

Con mucho suspense al estilo Hitchcock y una sugerente estética, Roberts presta en «Homecoming» su hipnótica sonrisa a Heidi Bergman, una psicóloga que se encarga de ayudar a los soldados traumatizados por los horrores de la guerra. La serie viaja también a un momento temporal en el que Heidi huye al pueblo de su madre (Sissy Spacek) hasta que un miembro del Departamento de Defensa le obliga a revisar sucesos que ella intenta olvidar. «Esta serie ha sido un gran reto mental para mí. La evolución diaria de mi personaje me preocupaba porque necesitaba cambiar mi papel en cada secuencia. Vivía obsesionada. No había día que no le preguntara al director cuántas paginas íbamos a filmar, porque cuanto más rápido grabábamos más difícil era para mí. Creo que el resultado ha sido increíble», afirma.

En el elenco protagonista aparece también Dermot Mulroney, que da vida al novio de Roberts, con quien ya trabajó en «La boda de mi mejor amigo» y en «August: Osage County». «Es un gran amigo. Me gusta trabajar a su lado porque sabemos que al público le gusta vernos juntos. Nos entendemos muy bien, tanto que a veces nos cuesta mantener la compostura», bromea Roberts.