Hasta siempre: las series, películas y documentales que dejan Netflix en junio de 2019

Con el verano a la vuelta de la esquina, Netflix hace un importante esfuerzo por renovar notablemente su catálogo de cara a las vacaciones. Son muchos los jóvenes que dejan de tener clase y, por tanto, más tiempo para poder disfrutar de las ficciones de la plataforma. De igual forma, los trabajadores suelen aprovechar esta época para, en sus descansos laborales, ver alguna serie que tenían pendiente o película que les han recomendado.

Pero, por desgracia, muchas veces cuando hay un contenido que tenemos en mente para ver, desaparece de la plataforma de un día para otro. Es cierto que Netflix hace un gran esfuerzo para incorporar nuevos productos, pero otros salen por la puerta de atrás. Para evitar que la desaparición pille a nadie desprevenido, estos son las ficciones que Netflix eliminará del catálogo durante el mes de junio de 2019.

Hasta el 1 de junio de 2019

Illegal: documental basado en la historia de una madre brasileña, Katiele, que intenta por todos los medios encontrar una sustancia derivada de la marihuana para poder combatir los ataques de una rara epilepsia que sufre su hija.

1 Nigth: película en la que dos adolescentes con una historia en común reconectan en el transcurso de una noche a pesar de sus diferencias sociales, y una pareja de treinteañeros debate sobre el futuro de la pareja.

Cromo: serie argentina en la que se investiga la desaparición de una científica. Se le pierde la pista en aguas continentales, y acaba en tragedia. Por ello, su marido y su amigo acuden al lugar de los hechos para descubrir lo que verdaderamente ha pasado con ella.

Gringo: the dangerous life of John McAfee: documental que versa sobre la vida del magnate tecnológico John McAfee, creador del famoso antivirus informático que lleva su nombre. Con este invento ganó millones de dólares, pero ahora se le conoce más por su estilo de vida extravagante y escandaloso.

Eega: película de humor negro en la que un despiadado multimillonario mata a un hombre para quitarle a la mujer que este ama. Sin embargo, el karma provocará que se reencarne en una mosca con mucha sed de venganza.

Supermodel: cinta del año 2015 en la que una joven neoyorkina, del barrio de Brooklyn, consigue convertirse en una de las top models más importantes del mundo. Pero, cuando se encuentra en lo alto de la cima de la moda, descubre lo cruel que puede ser dedicarse al mundo de la alta costura.

Términos y condiciones de uso: documental del año 2013 que trata sobre lo que la gente acepta en esta conocida pestañita de cualquier sitio web, analizando la erosión de la privacidad de los ciudadanos en la era digital.

Hired Gun: documental centrado en el mundo de la música que, a través de entrevistas, imágenes de conciertos y anécdotas detrás de las cámaras se habla de los músicos de sesión y sus roces con los grandes artistas.

Escape to the continent: serie británica en la que compatriotas buscan iniciar una nueva vida en el viejo continente. A través de los protagonistas ingleses, se desvelarán las ventajas y problemas que tienen vivir en países como Francia, Austria y España.

Only the dead: documental sin censuras en el que se detalla un profundo informe sobre la Guerra de Irak gracias a las informaciones ofrecidas por informadores especiales y soldados al periodista Michaek Ware.

Today’s special: Comedia independiente en la que un chef que sueña con cocinar en París tiene que dejar atrás sus sueños para afincarse en Queens y sacar adelante el decrépito restaurante indio de su familia.

Speed sisters: Documental en el que se descubre el talento y valentía de las de las «Speed sisters», el primer equipo de carreras de coches formado únicamente por mujeres árabes.

Perdidos: película de terror en la que cuatro cineastas noveles entran en un edificio en mal estado para grabar un documental. Sin embargo, nunca regresaron del interior. Cuando las grabaciones se encontraron se pudo conocer el terrible final que sufrieron.

Steak Revolution: documental en el que se busca la mejor carne del mundo. Para ello se entrevistará a chefs, granjeros, carniceros y expertos para descubrir las claves de una carne de calidad.

Salvar a Banksy (hasta el 2 de junio): cinta documental en la que se habla de la venta ilegal de la obra del artista Banksy. Además, se examina el conflicto entre las barreras del arte callejero, la delincuencia y la ganancia de beneficios.

Hasta mediados de junio de 2019

Social fabric (hasta el 14 de junio): serie sobre los viajes del diseñador de ropa Kyle Ng, que se embarca en aventuras reveladoras sobre las piezas clave de la ropa casual y las tendencias actuales.

The Horn (hasta el 14 de junio): serie reality sobre el equipo de rescate Air Zermatt, que se ocupa de las misiones de salvamento en las paredes del complicado Monte Cervino. Se descubren las duras misiones a las que se enfrentan en su día a día, siempre llenas de grandes riesgos.

Liquid Science (hasta el 14 de junio): docuserie sobre las maravillas de la ciencia, en la que el rapero GZA da la vuelta al mundo para conocer las grandes innovaciones que van a cambiar el mundo.

After the raves (hasta el 15 de junio): docuserie en la que el DH Tommie Sunshine comparte anécdotas únicas y estimulantes sobre el siempre polémico mundo de la música electrónica.

Inmersos en la pantalla (hasta el 15 de junio): serie documental que analiza de forma profundo el mundo de la realidad virtual y la cultura del videojuego en el mundo a través de los ojos de los diseñadores, programadores y otras personalidades excéntricas de este mundo.

Magia viajera (hasta el 15 de junio): serie en la que el ilusionista Adam Trent viaja por diferentes países de Europa para conocer sus diferentes culturas. Durante el periplo conoce a lugareños, busca experiencias únicas y realiza trucos de magia impresionantes.

Reply 1994 (hasta el 16 de junio): serie coreana en la que unos jóvenes universitarios de distintos puntos de Corea pasan de ser unos completos desconocidos a formar una feliz familia en una casa de huéspedes en Seúl.

In need of romance (hasta el 17 de junio): Serie en la que una gerente de la conserjería de un hotel intenta poner en orden la relación que mantiene con su ex. Pero, lejos de lograrlo, las cosas cambiarán de torna en el momento en el que el heredero del hotel entre en escena.

In need of romance 3 (hasta el 17 de junio): En esta temporada una joven y exitosa vendedora de moda, que no confía mucho en el amor, se encuentra en el centro de un triángulo de amor y celos.

Let’s eat (hasta el 17 de junio): Serie romántica en la que una mujer divorciada contará con la ayuda de sus vecinos para, después de vivir en un auténtico caos, poder equilibrar el vivir sola con el comer bien.

Let’s eat 2 (hasta el 17 de junio): En esta ocasión, dos compañeros de escuela terminarán siendo vecinos. Pero la escasa distancia que les separa les servirá para descubrir que su relación ha estado y estará definida por la comida.

Reply 1997 (hasta el 17 de junio): Shi Won, de adolescente, estaba obsesionada con una banda de chicos. Ahora, a sus 33 años, recuerdan todos los momentos que han vivido juntos a medida que se acerca la reunión del colegio.

In need romance 2012 (hasta el 18 de junio): A sus más de treinta años, Yeol-mae intenta ponerle fin a su desastroso historial amoroso. Por ello, sus mejores amigas intentan echarle una mano, pero tampoco es que sean las mejores consejeras del mundo.

Vida incompleta (hasta el 18 de junio): serie en la que un becario sin demasiados conocimientos y poca experiencia profesional tiene que enfrentarse a la realidad del complicado mundo empresarial.

Bad Guys (hasta el 18 de junio): serie en la que un inspector de policía pide la puesta en libertad de tres peligrosos delincuentes para que se unan a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen.