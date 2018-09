Los ganadores de los Premios Emmy 2018

Actualizado 18/09/2018 a las 02:54

Comienza la 70ª ediciónde los televisivos Premios Emmy. Esta vez, con representación española incluida (Penélope Cruz y Antonio Banderas), el gran duelo lo protagonizaron «El cuento de la criada» y «Juego de Tronos» –tras su ausencia el año pasado– como mejor serie dramática. Pero no será el único, también está el de quién es la mejor plataforma de streaming: HBO (108 nominaciones) o Netflix (112).

Drama

The Americans

The Crown

Juego de Tronos

El cuento de la criada

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Actor protagonista de drama

Jason Bateman - Ozark

Sterling K. Brown - This Is Us

Ed Harris - Westworld

Matthew Rhys - The Americans

Milo Ventimiglia - This Is Us

Jeffrey Wright - Westworld

Actor secundario de drama

Nikolaj Coster-Waldau - Juego de Tronos

Peter Dinklage - Juego de Tronos

Joseph Fiennes - El cuento de la criada

David Harbour - Stranger Things

Mandy Patinkin - Homeland

Matt Smith - The Crown

Actriz protagonista de drama

Claire Foy - The Crown

Tatiana Maslany - Orphan Black

Elisabeth Moss - El cuento de la criada

Sandra Oh - Killing Eve

Keri Russell - The Americans

Evan Rachel Wood - Westworld

Actriz secundaria de drama

Alexis Bledel - El cuento de la criada

Millie Bobby Brown - Stranger Things

Ann Dowd - El cuento de la criada

Lena Headey - Juego de Tronos

Vanessa Kirby - The Crown

Thandie Newton - Westworld

Yvonne Strahovski - El cuento de la criada

Estrella invitada de drama (actor)

Viola Davis - Scandal

Kelly Jenrette - El cuento de la criada

Cherry Jones - El cuento de la criada

Diana Rigg - Juego de Tronos

Cicely Tyson - Cómo defender a un asesino

Samira Wiley - El cuento de la criada

Estrella invitada de drama (actriz)

F. Murray Abraham - Homeland

Cameron Britton - Mindhunter

Matthew Goode - The Crown

Ron Cephas Jones - This Is Us

Gerald McRaney - This Is Us

Jimmi Simpson - Westworld

Comedia

Atlanta

Barry

Blackish

Larry David

Glow

La maravillosa Señora Maisel

Sillicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Actor protagonista de comedia

Anthony Anderson - Blackish

Ted Danson - The Good Place

Larry David - Larry David

Donald Glover - Atlanta

Bill Hader - Barry

William H. Macy - Shameless

Actor secundario de comedia

Louie Anderson - Baskets

Alec Baldwin - Saturday Night Live

Tituss Burgess - Unbreakable Kimmy Schmidt

Brian Tyree Henry - Atlanta

Tony Shalhoub - La maravillosa Señora Maisel

Kenan Thompson - Saturday Night Live

Henry Winkler - Barry

Actriz protagonista de comedia

Pamela Adlon - Better Things

Rachel Brosnahan - La maravillosa Señora Maisel

Allison Janey - Mom

Issa Rae - Insecure

Tracee Ellis Ross - Black-ish

Lilly Tomlin - Grace and Frankie

Actriz secundaria de comedia

Zazie Beetz - Atlanta

Alex Borstein - La maravillosa Señora Maisel

Aidy Bryant - Saturday Night Live

Betty Gilpin - Glow

Leslie Jones - Saturday Night Live

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Laurie Metcalf - Roseanne

Megan Mullally - Will y Grace

Estrella invitada de comedia (actor)

Sterling K. Brown - Brooklyn Nine-Nine

Bryan Cranston - Larry David

Donald Glover - Saturday Night Live

Bill Hader - Saturday Night Live

Lin-Manuel Miranda - Larry David

Katt Williams - Atlanta

Estrella invitada de comedia (actriz)

Tina Fey - Saturday Night Live

Tiffany Haddish - Saturday Night Live

Jane Lynch - La maravillosa Señora Maisel

Maya Rudolph - The Good Place

Molly Shannon - Will y Grace

Wanda Sykes - Blackish

Serie limitada

The Alienist

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Genius: Picasso

Godless

Patrick Melrose

TV Movie

Fahrenheit 451

Flint

Paterno

The Tale

USS Callister (Black Mirror)

Actor protagonista de serie limitada/TV Movie

Antonio Banderas - Genius: Picasso

Darren Crisss - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Benedict Cumberbatch - Patrick Melrose

Jeff Daniels - The Looming Tower

John Legend - Jesus Christ Superstar Live

Jesse Plemons - USS Callister (Black Mirror)

Actor secundario de serie limitada/TV Movie

Jeff Daniels - Godless

Brandon Victor Dixon - Jesus Christ Superstar Live

John Leguizamo - Waco

Ricky Martin - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Edgar Ramírez - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Michael Stuhlbarg - The Looming Tower

Finn Wittrock - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Actriz protagonista de serie limitada/TV Movie

Jessica Biel - The Sinner

Laura Dern - The Tale

Michelle Dockery - Godless

Edie Falco - Ley y Orden True Crime: El caso Menéndez

Regina King - Seven Seconds

Sarah Paulson - American Horror Story: Cult

Actriz secundaria de serie limitada/TV Movie

Sara Bareilles - Jesus Christ Superstar Live

Penélope Cruz - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Judith Light - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Adina Porter - American Horror Story: Cult

Merritt Wever - Godless

Letitia Wright - Black Museum (Black Mirror)