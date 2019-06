Actualizado 04/06/2019 a las 11:22

[Atención. El artículo contiene spoilers sobre el final de Juego de Tronos]

La emisión del final de «Juego de Tronos» en HBO fue un acontecimiento imprescindible para los seguidores de la serie. En España, de hecho, fueron muchos quienes no dudaron a la hora de trasnochar para visionar el capítulo a las tres de la madrugada, simultáneamente con EE.UU., y evitar, de este modo, todo spoiler posible sobre el destino final del Trono de Hierro.

Tal y como dice el refrán, sin embargo, «En casa del herrero, cuchillo de palo» y todavía hay una intérprete de la serie que no ha tenido tenido tiempo para visionar los puntos clave del desenlace: la muerte de Daenerys Targaryen, la destrucción del Trono de Hierro y el ascenso de Bran Stark como nuevo regente en Poniente. Se trata, en concreto, de Gemma Whelan, actriz que da vida a Yara Greyjoy en «Juego de Tronos».

Tal y como Whelan explicó en el programa «Sunday Brunch», del canal de televisión británico Channel 4, los quehaceres del día a día no han dejado a la actriz tiempo para sentarse y ver el cierre de la serie de HBO. «No he visto el final. Sé lo que pasa. Llegué a casa mi marido estaba viéndolo, así que vi alguna parte, pero no entero porque no teníamos internet en casa», aseguró la actriz.

Yara Greyjoy -

Gemma Whelan, además de actriz y humirsta, es bailarina profesional y su filmografía incluye series de reconocido prestigio como «Gentleman Jack», «The End of the F***** World» o «The Crown». «Juego de Tronos» ha sido, sin embargo, la serie que la ha catapultado a la fama: «Tener ese título en tu currículum cambia muchísimo las cosas», aseguró Whelan al citado programa.

Lo que no sabemos es si, tras conocer los spoilers (Whelan interviene en la secuencia en la que Bran Stark es nombrado rey), la actriz está conforme con el cierre de la veterana ficción de HBO. Cabe recordar, no obstante, que el destino final del pequeño de los Stark no fue idea de los guionistas de la serie sino de George R.R. Martin, quien ya avisó hace tiempo del camino de Bran el Tullido. David Benioff y D.B. Weiss, así las cosas, se limitaron a cumplir los deseos del escritor americano.

Existe, eso sí, un final alternativo que, publicado como un tuitero, convierte a Bran Stark en el verdadero villano de «Juego de Tronos» y en la reencarnación del Rey de la Noche, que logra trazar un plan maquiavélico para regentar los Siete Reinos.