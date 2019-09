Actualizado 18/09/2019 a las 22:59

[¡Atención! ¡Este texto contiene «spoilers» acerca de lo sucedido en las dos primeras temporadas de «Élite»! ¡Lea bajo su propia responsabilidad!]

La segunda temporada de «Élite» se estrenó al completo el pasado 5 de septiembre en Netflix, y al igual que sucedió con la primera, se ha convertido en un auténtico éxito entre la audiencia de la plataforma. La ficción adolescente, que sigue las andanzas de los alumnos del prestigioso Colegio Las Encinas en su último año de instituto, ha vuelto a cautivar al público de todo el planeta y ha puesto de manifiesto que «La casa de papel» no es la única serie española que triunfa fuera de España.

Pocos días antes del lanzamiento de la segunda parte de «Élite» en la plataforma, Netflix confirmó que la serie tendrá, como mínimo, una temporada más. Algo que resulta evidente a juzgar por el final de esta segunda entrega, que plantea una especie de retorno a la casilla de salida para los estudiantes del elitista centro de estudios. No hay que olvidar, en ese aspecto, que la Policía Nacional termina deteniendo en el último episodio a Polo (Álvaro Rico), delatado y traicionado por Carla (Ester Expósito), como culpable de la muerte de Marina (María Pedraza), acontecida en la primera temporada y por la que terminó entre rejas Nano (Jaime Lorente). Sin embargo, los agentes no logran encontrar el arma homicida, pues Cayetana (Georgina Amorós), la nueva novia de Polo, consigue dar con ella antes que los efectivos policiales, por lo que el joven queda en libertad.

Esta trama, como no podía ser de otro modo, será uno de los principales focos de atención de la tercera tanda de episodios de «Élite». Así lo ha confirmado Darío Madrona, uno de los creadores de la ficción, en una entrevista con «Entertainment Tonight», en la que ha afirmado que, sin embargo, no piensa en el joven como un villano. «No se va a convertir en un megavillano, pues no es así como funcionamos. Es mucho más interesante para nosotros que todos nuestros personajes habiten en un espacio gris, en el que cualquiera es capaz de lo mejor y de lo peor», comenta Madrona al citado portal.

En él, Madrona agrega que Polo tratará de defenderse ante el resto de sus compañeros, principalmente frente a su mejor amigo, Guzmán (Miguel Bernardeau), el hermano de Marina. «Él simplemente cuenta los hechos. Nano ha huido y para la mayoría de la gente, eso es casi una admisión de culpa. Polo solo intenta usar lo que tiene a su alcance para demostrar su inocencia. No hay arma del crimen, el padre de Carla [Teo, al que interpreta Rubén Martínez] le defiende... No hay mucho contra él y además, tiene abogados muy caros», refiere Madrona, en ese sentido, al tiempo que pone de manifiesto sus intenciones de que la audiencia empatice con Polo. «No sé si se podrá redimir, pero queremos que la gente le entienda y se ponga en su lugar. Es alguien que ha hecho algo terrible y que, lógicamente, tiene problemas. Pero también conciencia y arrepentimiento. Al final, es un niño asustado».

Otros horizontes

Por si fuera poco con la trama de Polo, la próxima entrega de «Élite» se centrará en un nuevo misterio, que estará directamente relacionado con algún estudiante (o varios) del centro. «Va a haber un misterio en la tercera temporada, que tal y como sucede en la segunda, tendrá mucho que ver con temporadas anteriores. No queremos hacer como “Mujeres desesperadas”, que tenía un nuevo misterio en cada entrega, sino traer algo distinto. Queremos dar a nuestro público lo que le gusta de la serie: que siga siendo más de lo mismo que le gustó en anteriores temporadas, pero que sea lo suficientemente diferente como para que no se aburra», finiquita Madrona al respecto de la tercera temporada, que llegará a lo largo de 2020.