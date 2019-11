¿Se ha disparado la piratería en los países sin Disney+?

Actualizado 26/11/2019 a las 10:38

Han pasado ya dos semanas desde que Disney lanzó su plataforma de streaming, tiempo suficiente para que los seguidores de la compañía del ratón (y de algunos los contenidos más esperados del año) hayan desempolvado su manual de «cómo descargar de forma ilegal». Disney+ llegó el pasado 12 de noviembre solo a Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos, y dejó así a miles de espectadores sin poder acceder de forma legal a sus contenidos hasta marzo de 2020. Algunos tan atractivos como «The Mandalorian», la esperadísima serie de «Star Wars».

«Tener que viajar cada semana a los Estados Unidos para ver legalmente el episodio 'The Mandalorian' puede ser agotador tanto física como económicamente», bromeó tras estreno el periodista Lorenzo Mejino en Twitter. Aunque lo cierto es que existen maneras legales de acceder a Disney+ utilizando servicios VPN, son muchos los impacientes que han regresado a la piratería para ver la ficción en la que Pedro Pascal interpreta a un pistolero solitario en los confines de la galaxia. Algo que no ha podido pillar por sorpresa ni a Disney ni a los espectadores.

Problemas técnicos y ¿tácticos?

Disney+ logró 10 millones de suscriptores en su primer día de lanzamiento en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, un dato que superó las expectativas de sus responsables. Pero no todo el mundo estaba tan contento el día del estreno. La plataforma de streaming no soportó la cantidad de usuarios que intentaron acceder a ella. Entre la avalancha de notificaciones que avisaban de los problemas técnicos que estaban sufriendo, se escondían quejas de usuarios que afirmaban haber perdido el acceso a sus cuentas.

Un sinfín de suscriptores informaron de que había hackers que estaban accediendo a sus cuentas, cerrándolas de todos los dispositivos para posteriormente cambiar el correo electrónico y la contraseña a la que estaban adjuntas. Pero, ¿qué ocurrían con sus cuentas? Algunos de estos piratas facilitaron el acceso a la plataforma colgando simplemente un correo y una contraseña en concurridos foros; otros, pusieron un precio –entre 3 y 9 euros– a dicha información.

Las cuentas con acceso a Disney+ eran finitas, pero las copias que había de «The Mandalorian» por la web (casi que) no. La ficción estrella de Disney+, según recoge «Torrent Freak», podía encontrarse en cualquier parte y en la calidad que se quisiera: comunidades privadas, espacios de descarga, plataformas de transmisión ilegales... Los fanáticos de la saga de «Star Wars» se habían saltado las medidas de seguridad de la recién llegada plataforma. Disney+ actualmente usa el cifrado Widevine, que es similar a lo que usan otras plataformas de streaming. Pero para que descargar o «copiar» sus videos no es demasiado difícil.

En apenas dos semanas, «The Mandalorian» se ha convertido en la serie de televisión más pirateada con cientos de miles de descargadas. Esta situación recuerda a lo que ocurrió con «Juego de Tronos» cuando HBO aún no estaba disponible en muchos países en los que la ficción se estaba haciendo popular. Las descargas aumentaron porque los habitantes de esas regiones a las que aún no había llegado solo tenían dos opciones: piratear o esperar. De momento, Disney no ha podido hacer más que enviar solicitudes de eliminación de miles de url que alojan o enlazan a copias no autorizadas de «The Mandalorian».

Más oferta que demanda

El «boom» de plataformas del que estamos siendo testigos ha provocado la fragmentación del mercado de los contenidos digitales. Uno ¿momentáneamente? liderado por Netflix. Sin embargo, el exceso de oferta ha precipitado la incapacidad de los usuarios de costear todas las suscripciones necesarias para acceder a la inmensa cantidad de contenidos que desean visionar. Esto ha derivado en el aumento de la piratería para poder disfrutarlos, según el citado portal. Son tantas las ficciones a las que se puede acceder que incluso se han creado apartados como «Just Watch» para poder identificar en cuál de todas las plataformas está.

Los datos aseguran que esa situación no se está replicando en España, al menos no de forma masiva. Si se observan los datos que aportó la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2018-2019, elaborada por el Ministerio de Cultura y Deporte, se puede decir que España ha dejado de ser un país «pirata». La piratería de vídeo ha bajado del 16,1% en 2014-2015 al 3,7% en 2018-2019. «Que la oferta legal haya podido establecerse es fundamental», explicaba Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de Creadores, a este diario. «No hay una causa única para la bajada. Son las reformas, esta oferta legal y la concienciación. Observamos que el consumidor y el legislador han cobrado conciencia sobre esto y de manera unánime». Puede que el cierre de «Seriesyonkis» también tuviera algo que ver.