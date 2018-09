Disfraces disparatados o una pedida de mano: los mejores momentos de los Emmy 2018

El Emmy de Penélope se lo llevó Merritt Wever Penélope Cruz, en la alfombra roja de los Emmy 2018 - AFP

Penélope Cruz llegó a la gala de los Emmy 2018 vestida de ganadora, con un diseño impecable de Channel que recordaba al que llevaba por allá por 2009 cuando ganó el Oscar por «Vicky Cristina Barcelona». Sin embargo, esta vez la actriz no tuvo la misma suerte, y eso que se trataba de una de las candidaturas con más apoyo (no solo en España). Todas las miradas apuntaban a que su interpretación de Donatella Versace en «American Crime Story: The Assasination of Gianni Versace» le darían el Emmy, pero este se lo llevó Merritt Wever por su papel en «Godless». La otra esperanza española era la de Antonio Banderas, por su papel protagonista de la segunda temporada de «Genius» como Picasso, pero también se quedó en nada.

Sandra Oh (y sus padres) nos conquistaron

Sandra Oh ha pasado a la historia de los Emmy por ser la primera actriz asiática que estaba nominada a uno de estos galardones. Lo ha conseguido –en la categoría de actriz protagonista de drama – gracias a su interpretación en «Killing Eve» (HBO). Si la actriz, canadiense de ascendencia surcoreana, ya nos ha conquistado con su talento y su dulzura. En la noche de los Emmy 2018 lo hicieron sus padres, que aparecieron vestidos con trajes tradicionales de su país natal.

Sin embargo, nominaciones como la de Oh valieron de pretexto a los presentadores de la gala, Michael Che y Colin Jost, para repetir que eso de «la desigualdad ya está superado». En tono irónico, claro está.

La ausencia de Lena Headey

Son muchos los que no han dudado en comparar a Lena Headey con su personaje en «Juego de Tronos». La actriz, al igual que Cersei Lannister, habría mostrado una actitud fría y calculadora al no asistir a la gala de los Emmy 2018 pese a estar nominada a mejor actriz secundaria de drama. Según algunos espectadores de la gala (y algún conductor de la misma), Headey no habría asistido al evento porque sabría que no iba a «reinar», aunque asumimos que será por problemas de agenda. Sin embargo, finamente fue Thandie Newton («Westworld») quien se llevó el galardón.

Ganó un Emmy y le pidió la mano a su novia Glenn Weiss, durante la proposición - AFP

El gran momento de la gala de los Premios Emmy 2018 ha sido durante la entrega del galardón a la mejor dirección de un programa de variedades a Glenn Weiss, que lo consiguió gracias al trabajo que realizó en la retransmisión de la última gala de los Premios Oscar. Cualquiera esperaría un discurso de agradecimiento aburrido (como el resto) de alguien que, para la mayoría, es un desconocido. Sin embargo, Weiss nos ha conquistado con sus palabras.

Este director cinematográfico comenzó dando las gracias, como de costumbre, a su familia y amigos. Pero el gran momento llegó cuando se refirió a su pareja: «Gracias a mi novia, pero es que quiero dejar de llamarte mi novia para llamarte mi mujer». Sí, Weiss aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a su novia, que estaba sentada en las butacas.

Michael Douglas se cuela en la fiesta de la tele Michael Douglas, en los Premios Emmy 2018 - AFP

En la gala de los Emmy 2018 hubo hueco para todos, incluso para un infiltrado como el cinematográfico Michael Douglas, y aparecía para dar un consejo a los perdedores: «que esa rabia os acompañe y alimente todo lo que hagáis de ahora en adelante. Tened claro que os engañaron, que os robaron. Que os arda la rabia en el estómago hasta que vuestro cadáver esté en una caja de pino tres metros bajo tierra aferrando todos los Emmys que ganasteis».

Aplausos para Betty White Betty White, en los Emmy 2018 - AFP

Pese al sinfín de galardones que se entregaron la noche del lunes, la gran homenajeada de la noche fue Betty White. El público presente en el teatro Microsoft no dudó en ovacionar a la longeva actriz, que acumula ya 96 años y 21 nominaciones a los Emmy. «Es increíble poder seguir trabajando tanto tiempo y que la gente todavía te aguante. Ojalá me aguantaran también en casa. (...) Creo que es mejor que me retire mientras esté en lo alto», aseguró.

El disfraz de Donald Glover

El actor, director y cantante, entre otras profesiones, Donald Glover apareció en los Emmy 2018 disfrazado como Teddy Perkins: un carismático personaje que interpretó en solo un episodio de la segunda temporada de su exitosa serie «Atlanta», pero que ha «conquistado» a los seguidores de la misma. Para ponerse la piel de este personaje Glover tiene que someterse a una intensa sesión de maquillaje y peluquería, como podéis ver en la foto.

Wait, Teddy Perkins is in attendance at the Emmys so 'Atlanta' wins the whole ceremony pic.twitter.com/pRV3Rj7xpF — Cameron Williams (@MrCamW) 18 de septiembre de 2018

Esto se descubrió cuando Bill Hader, quien ganó el premio al mejor actor en una serie de comedia, abrazó a la estrella de «Atlanta» antes de ir hacia el escenario y al subir dijo: «No sé a quién he abrazado, pero es el tipo de "Atlanta". Ha aparecido aquí».'

Rick y Morty, presentadores animados Rick y Morty, en la noche de los Emmy

Cada galardón tuvo dos «padrinos» que lo dieron e intentaron hacer más amena la gala, al menos la parte que le tocaba. Entre ellos hubo grandes nombres del momento como Emilia Clarke o Millie Bobby Brown; sin embargo, los que dejaron boquiabiertos a gran parte de los espectadores fueron Rick y Morty. Sí, los mismos de la gamberra serie de animación «Rick y Morty». Este dúo, formado por un abuelo científico y alcohólico y su nieto bobalicón, entregaron el premio al mejor reality a «Ru'Pauls Drag Race». «Este es un Emmy vivo, un Emmy antes de ser asesinado y bañado en oro para convertirse en premio», aseguró Rick.

El discurso inclusivo de Ryan Murphy Ryan Murphy junto al equipo de «ACS: El asesinato de Gianni Versace», en los Emmy - AFP

Nos quedamos sin ver como las nominaciones de Antonio Banderas y Penélope Cruz se convertían en galardones que los actores españoles pudieran recoger. Sin embargo, sí que vimos a la madrileña subir al escenario de la mano de Ryan Murphy para recoger el premio a mejor serie limitada por «American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace» en los Emmy 2018. Junto a casi todo el reparto, el creador de la ficción aprovechó el discurso de agradecimiento para recordar por qué existe esta ficción y a quiénes está dedicada. «La serie trata de la homofobia de un país que deja que crezca el odio. Se lo dedicamos a quienes aumentan la concienciación sobre este problema», dijo; pero también quiso dedicárselo a «aquellos que nos han sido arrebatados demasiado pronto».