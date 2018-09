Diez comedias que te harán llorar

«Transparent»

«Transparent» nos ha obligado a dejar de verla como una comedia. La serie de Amazon sigue rebuscando en las miserias del clan Pfefferman –una acomodada familia judía de Los Ángeles— dejando de lado sus alegrías durante sus diez nuevos episodios.

Y no. No es la única. De hecho, los Emmy han acabado con la categorización de las series en función de los géneros para hacerlo en referencia a su duración.

«One Mississippi»

La monologuista Tig Notaro protagoniza una comedia semi-autobiográfica con aires de «A dos metros bajo tierra». En ella interpreta a una mujer que, tras superar un cáncer y una doble mastectomía, vuelve a su ciudad natal tras la repentina pérdida de su madre. Tig intenta durante su regreso, lidiar con algunos fantasmas del pasado –concretamente su hermano, su novia y su padrastro– mientras lucha por encontrar el equilibrio por la pérdida de la única persona en su vida que la entendía.

«Better things»

Pamela Adlon vuelve para hacer de las suyas y lo hace siguiendo las líneas de «Louie», la serie que la dio a conocer (además de «Californication»). Ahora, es el propio Louis CK quien dirige y escribe esta comedia junto con la propia Adlon. «Better things» cuenta cómo una actriz sobrevive a base de papeles secundarios ya que no ha conseguido llegar a triunfar. Mientras, cuida de sus tres hijas.

«Fleabag»

Fleabag es una joven un tanto descarada con una vida caótica y desordenada que se acuesta con todo el que se acerca a ella, pide dinero a todos sus parientes y se niega a llevar de una vez una vida independiente. ¿Por qué? Parece que el origen de su comportamiento se basa en un profundo dolor por algo que le sucedió hace tiempo.

De esta serie no solo destaca la trama, el estilo narrativo es muy peculiar. Su protagonista invita a cualquiera que le vea a juzgar sus al compartir sus impresiones con el espectador, como lo hace el propio Frank Underwood («House of Cards»).

«Flaked»

Will Arnett vuelve a verse envuelto en otra comedia de catástrofes como ya lo hizo en «Weeds» o «Arrested development», pero esta vez también la he escrito él. En «Flaked», interpreta a Chip, un viejo conocido vecino de Venice (California). Antes era un alcohólico y se paseaba conduciendo ebrio por la zona. Ahora que supuestamente está rehabilitado, tiene que enfrentarse a sus propias mentiras empezando porque no es tan buena persona como él se piensa porque si no se habría encaprichado de la chica que le gusta a su mejor amigo.

«Atlanta»

Otra serie que comparte guionista y protagonista es «Altanta».Donald Glover, conocido por interpretar a Troy Barnes en «Community», da vida a un joven que intenta huir de su destino representando a su primo Alfred, un rapero que consigue colocar un hit. «Atlanta» muestra un retrato de un grupo generacional que, pese a todos los avances, sigue sintiéndose marginada. Pero en ella no solo podemos ver como Earn Marks crece, también evoluciona la narrativa y la trama

«Master of None»

Dev es un actor en la treintena que vive en Nueva York sin tener demasiado claro qué quiere hacer con su vida. Cada episodio gira entorno a algún aspecto de la vida de Dev como su experiencia como inmigrante, la difícil situación de las personas mayores o cómo encontrar el mejor restaurante italiano pero todo en tono de comedia. Su título proviene de una expresión inglesa, «Jack of all trades, master of none»: «aprendiz de mucho, maestro de nada», y que representa la naturaleza episódica de la historia.

«Master of None» sale de la mente de Aziz Ansari, su co-creador, protagonista y director de algunos episodios, que es reconocido por su participación en «Parks and recreation» como Tom Haverford, uno de los empleados del departamento de parques y jardines de Pawnee (Indiana).

«Love»

«Love» narra la peculiar historia de amor entre amable y dulce Guy (Paul Rust) y la desvergonzada y algo inestable Mickey (Gillian Jacobs) mientras exploran la euforia y las humillaciones de la intimidad, el compromiso, el amor y otros experiencias típicas de la vida en pareja que no esperaban vivir.

Esta serie original de Netflix traslada una mirada realista sobre las relaciones actuales, tanto desde la perspectiva masculina y femenina, que te obligará a posicionarte a favor de uno de sus protagonistas y que traslada más de un comportamiento que ya has visto antes.

En esta línea, la plataforma de streaming también tiene otra serie que trata el amor moderno como «Lovesick» o «Easy».

«Grace and Frankie»

Grace y Frankie son dos viejas amigas, o al menos eso intentan aparentar ya que sus maridos son muy buenos amigos. El día menos pensado a ambas les cambia la vida de forma drástica cuando sus maridos les cuentan que las dejan para empezar su vida juntos como pareja. Perdidas, Grace y Frankie (que representan la noche y el día) son compañeras de discusiones que terminan por crear un vínculo inusual mientras sufren y plantean un sinfín de crisis morales.

«Bojack Horseman»

«Bojack Horseman» se centra en dar patadas a la industria de Hollywood. Bojack es un actor que triunfó en una telecomedia en los años 90: «Horsin' Around». Ahora, vive sumido en una depresión que le hace beber, drogarse y tratar mal constantemente a todos los que le rodean mientras intenta volver a ser la estrella que fue con una biografía. Bojack también tiene que lidiar con las exigencias de su agente y exnovia Princess Carolyn, su compañero de cuarto Todd Chavez y su enemigo el Señor Peanutbutter, un perro de una comedia de 1990 similar al de «Horsin' Around».