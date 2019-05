Actualizado 24/05/2019 a las 12:08

La crisis matrimonial que viven Mercedes y Antonio Alcántara es más grave de lo que parece. La matriarca, que en el capítulo anterior de «Cuéntame cómo pasó» decidió dejar a su familia para escapar del hospital junto a una nueva amiga, ha regresado al domicilio para aclarar su desencuentro con Antonio. «Milano» está tocada. No soporta más impertinencias por parte de su marido quien, sabedor de su malestar, no se muestra comprensivo y ha convertido la relación en un continuo tira y afloja entre ambos.

El episodio emitido anoche por Televisión Española marcó su máxima audiencia en la temporada, un 15,4% de share. No era para menos, pues no parece la actual una crisis pasajera en el matrimonio. A las constantes peleas entre Merche y Antonio hay que sumar la desaparición de un pilar clave en la familia: Carlitos, que marchó a Nueva York con Karina para emprender un nuevo futuro.

Si ya la relación del matrimonio estaba algo tocada, el accidente de Merche en Toledo parece que ha llevado a la cabeza de familia a una profunda reflexión sobre su estabilidad. Antonio, por su parte, no reconoce a su mujer y cree que ha perdido la cabeza. Tal y como comienza el capítulo («Si no te hace feliz, no es el amor de tu vida») en referencia a la separación matrimonial de Concha Velasco en 1990. «Solo te pido que, cuando venga, la escuches», pide Inés a su padre. «No voy a ceder», insiste él.

Reveladora es también la conversación entre Toni y Merche. «¿Por qué llevas dos días perdida?», pregunta el primogénito. «Llevo más tiempo perdida», responde ella. Cuando se encuentra con Antonio, las cosas no mejoran. «Llevo pensando toda la vida que las cosas son como tienen que ser. Hay rachas oscuras, pero esas rachas pasan. Ya sé que no existe el matrimonio perfecto [...] Se trata de ir juntos, de ir hacia el mismo sitio», afirma Mercedes.

Cuando Antonio le pregunta si hay otro hombre, Mercedes afirma que no necesita a ningún otro para ser feliz. «¿Se acabó el amor?», dice Antonio. «No podemos seguir por seguir, porque vamos a acabar aborreciéndonos». Tras estas palabras, la serie muestra una de las grandes peleas del matrimonio Alcántara en los últimos años. Antonio abandona el domicilio de San Genaro dejando en el aire la incógnita de si habrá solución para la pareja. «Ambos se entregaron al sueño mirando al futuro en direcciones opuestas», dice como broche final el último capítulo de «Cuéntame cómo pasó».