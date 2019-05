Actualizado 23/05/2019 a las 11:30

Son incontables las familias en toda España que se ven reflejadas en la que protagoniza «Cuéntame cómo pasó». La relación entre Mercedes Fernández (Ana Duato) y Antonio Alcántara (Imanol Arias) lleva acompañando a los televidentes durante casi 20 años. Lo mismo que las aventuras de sus cuatro hijos: Carlitos (Ricardo Gómez), Inés (Irene Visedo), Toni (Pablo Rivero) y María (Carmen Climent) y que las inquietudes de Herminia (María Galiana), la «abuela» más aclamada de la televisión española.

Como sucede con todo buen matrimonio, el vínculo entre Antonio y Merche ha pasado por momentos buenos y por otros que no lo han sido tanto. Pero siempre, ambos han permanecido juntos, remando mano a mano, y han conseguido superar con creces toda adversidad. Incluso aquel bache que parecía insalvable, cuando Antonio le fue infiel a su mujer con Paz (Ariadna Gil), la bella periodista que sedujo al protagonista en la 15ª temporada.

El amor entre ambos siempre ha prevalecido, aunque no está tan claro que vuelva a hacerlo ahora. El accidente que Merche sufrió hace un par de semanas en Toledo le ha hecho replantearse su vida y su relación con su marido, cuya firmeza se tambalea. La pasada semana, el patriarca de los Alcántara acudió al auxilio de su mujer tras enterarse del contratiempo, pero la cosa no salió bien. «¿Qué me estás haciendo?», le preguntó a Merche, desafiante.

Pero Mercedes, debilitada por la ausencia de Carlitos, los problemas de María en el instituto y los entresijos de su día a día, parece haber dicho basta. La pasada semana, la madre decidió huir a un hotel para alojarse allí y pensar durante una noche, pero sabe que su situación familiar es tan complicada y tensa que parece cada vez más insalvable.

Drama familiar

En San Genaro, su marido, su madre y sus hijos esperan su retorno con expectación. Antonio está convencido de que su mujer, consecuencia del accidente, ha perdido el norte. Toni e Inés quieren consolarle y ayudarle a reconducir la situación, aunque son conscientes de que la auténtica solución pasa porque sus padres dialoguen y traten de arreglar un drama cada vez más enrevesado.

Los problemas del matrimonio también afectan a María, la hija menor, que observa además como su relación con Salva (Javier Pereira), su profesor de Biología, se le ha ido de las manos. Hasta el punto de que el maestro se plantea incluso dimitir para alejarse de ella. Malos tiempos para la familia y también para Paquita (Ana Arias), la sobrina de Antonio y Merche, que continúa obsesionada con la mafia y pensará en lo peor cuando esta noche, un desconocido desaparezca en el barrio. Una presencia que inquieta a la joven, aunque nada en comparación con lo que podría suponer que el vínculo entre sus tíos termine para siempre en este último episodio, ambientado en febrero de 1990.