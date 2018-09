Actualizado 27/09/2018 a las 21:33

«Cuéntame cómo pasó» se va de boda. La de Carlos y Karina que, por fin, dan el paso. Pero el enlace será como sus protagonistas: poco convencional y no estará exenta de polémica: ¿Quiénes asistirán? ¿Dónde se celebrará? ¿Pasará algo en la familia Alcántara, preocupada por el incendio de la bodega, que altere los planes? ¿Vivirán felices para siempre? Todas esas preguntas se responderán este jueves (La 1, 22.35) en el capítulo «Ni te cases ni te embarques».

Septiembre de 1987. Carlos y Karina se casan por lo civil y acude toda la familia, incluidos los padres de Karina: Yolanda y Guillermo, que acaba de salir de la cárcel. Mientras, en el barrio, los vecinos de San Genaro se vuelcan con los preparativos del banquete, que se celebra en el bistrot. Antonio sigue desolado por el incendio de la bodega. Las dudas sobre quien provocó el fuego siguen en el aire. Hay quien apunta directamente a él como posible culpable. Toni y Deborah están a punto de salir de casa para ir a la boda cuando reciben una visita inesperada de los «amigos» de la mafia de Toni. Inés, por su parte, también tiene un encuentro imprevisto, en la puerta del Juzgado, con Natalia.

«La nuestra no será una boda al uso», adelanta Elena Rivera a nuestra compañera de ABC Carmen Aniorte. «Mi personaje está en paro, pero justo el día de la boda me llega una oferta laboral que me va a cambiar la vida», comenta Ricardo Gómez. Sobre su marcha de la serie, Rivera asegura que «el último día fue muy intenso. Han sido 14 años viviendo y conviviendo con muchas cosas. Una atmósfera emotiva muy difícil de explicar. Espero que esas vivencias traspasen la pantalla. Hubo momentos en los que tuvimos que parar». Ricardo Gómez añade: «Llevo en la serie desde los siete años. Como actor tienes que trabajar las emociones, pero cuando llega ese momento tan especial sientes un nudo».

«Desde sus inicios, esta serie ha pretendido ofrecer una mirada a nuestro interior, no solo nostalgia y que el espectador se identifique con los personajes. En cada episodio tiene que haber risas y lágrimas y debe poner la carne de gallina», asegura a ABC Joaquín Oristrell, coordinador de guiones de «Cuéntame cómo pasó». «En lugar de estancarnos en más de lo mismo, hemos dado un paso más para sorprender a todos los que nos siguen. Nadie se va a sentir decepcionado», añade.