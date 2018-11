Corrupción, amaños, apuestas ilegales, mafias y asesinatos: el lado más oscuro del fútbol

Actualizado 18/11/2018 a las 02:52

El entrenador, comentarista deportivo y exfutbolista profesional Jorge Valdano dijo un día que «un equipo de fútbol es un estado de ánimo». Pocos negocios hay en el planeta que generen muevan más dinero que el deporte rey. El fútbol es un modo de vida en la práctica totalidad del planeta y no hay lugar en el mundo donde no se disfrute con el balompié. Pero detrás de toda la emoción y sentimiento que engloba y de su cara más afable, se esconde una espiral de negocios turbios e ilegales en los que pocas veces se profundiza. Una faceta tan real como desconocida para el aficionado y en la que pone su foco «Todo por el juego», la nueva serie de Mediapro y Direct TV que dirige el cineasta Daniel Calparsoro y que estrena #0 de Movistar+ este domingo (22.30) en doble episodio.

Basada en la novela «El fútbol no es así», coescrita por el periodista Pedro Torrens y Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, «Todo por el juego» está producida y rodada a caballo entre España y Latinoamérica y se centra en los entresijos más recónditos del balompié. «La serie surge a partir de historias reales, aunque tiene un punto importante de ficción, y cuenta una historia de ambiciones y lucha por el poder con el fútbol con el telón de fondo», destaca Calparsoro, que le ha impreso su firma más personal al proyecto.

«El fútbol está lleno de historias sobre amaños, mafias y apuestas, que son terroríficas. En el deporte rey ocurren muchas cosas desagradables, pero el componente emocional lo supera», enfatiza Calparsoro. «El libro en que está basado la serie está escrito a partir de experiencias que he vivido. Es imposible acabar del todo con la corrupción en el fútbol, pero sí que se puede reducir al máximo», cuenta por su parte Tebas. «Con la serie y el libro queremos remover conciencias. Es el objetivo final», apostilla Torrens.

Un ejercicio «de higiene»

La ficción se estrenó después del Mundial de Rusia en Latinoamérica y fue un éxito rotundo. «Tuvo más audiencia que “Juego de Tronos” o “The Walking Dead”, cuenta orgulloso Calparsoro, antes de destacar uno de los componentes con más peso en «Todo por el juego», la primera serie en cuyo desarrollo ha estado «de principio a fin». «Es sorprendente y positivo que el fútbol quiera desvelarse a sí mismo. Quizá es una manera de limpiarse. Que el presidente de la Liga haga esta novela; y que Mediapro, que tiene los derechos de Bein Sports, y Movistar+, que emite todos los partidos, se pongan de acuerdo para sacar estas vergüenzas que saben que existen un ejercicio de higiene», opina Calparsoro.

Ideada para cuatro temporadas («¡Ojalá lleguemos!», sueña Calparsoro), la serie está protagonizada por rostros tan reconocidos para el espectador español como son los de Roberto Enríquez («Hispania», «Vis a vis»), Patricia Vico («Hospital Central», «Rabia»), Pedro Casablanc («Isabel», «Mar de plástico») y Marian Álvarez («Velvet Colección»). Además, supone la carta de presentación internacional de Lucas Velasco («Patito feo»), un icono en Argentina. La adaptación de la novela, por su parte, corre a cargo de Eduardo Sacheri, autor del guion del exitoso filme de Juan José Campanella «El secreto de sus ojos», ganadora en 2010 del Oscar a Mejor Película Extranjera.

La ficción se centra en la historia personal del empresario de provincia Mariano Hidalgo (interpretado por Enríquez) y en su carrera por alcanzar la presidencia del club de fútbol de sus amores, el Club Deportivo Leonés, que tiene un escudo reminiscente al del Arsenal inglés, milita en la Segunda División española y juega en el Vicente Calderón, adaptado para la ocasión. «La historia está ficcionada, pero basada en personajes muy reales que existen en el fútbol», cuenta Enríquez a ABC.

La lucha por la integridad

Una carrera, la del personaje de Enríquez, en la que tendrá que hacer frente a entresijos de lo más oscuros, desde amaños de partidos a corrupción inmobiliaria, pasando por apuestas ilegales e incluso crímenes y asesinatos. Escollos de todo tipo que deberá superar el protagonista, en su lucha por no caer en la tentación y no convertirse en lo que terminaron siendo Walter White (el genial personaje de Bryan Cranston en «Breaking Bad») o Frank Underwood (Kevin Spacey en «House of Cards») en su odisea por alcanzar sus objetivos.

Para ello, deberá lidiar con el perverso dirigente de su club, Fernando Saldaña (Casablanc), y con la alcaldesa de la ciudad (Vico), que pone el punto femenino a esta lucha de poder y que es «una mujer en un mundo de hombres», como resalta la actriz. Los episodios, cada vez más adaptados al canon impuesto por las producciones internacionales, tienen una duración de 45 minutos. «Me encanta que así sea, porque es el tiempo perfecto para un capítulo. Así la acción es mucho más ágil», destaca la intérprete. «Esta serie descorre la cortina y tira de la manta sobre lo que ocurre en el fútbol. El espectador va a poder ver cómo funcionan ciertas cosas que están muy tapadas. Ojalá remueva conciencias y genere ruido, aunque es muy difícil cambiar las cosas», enfatiza.