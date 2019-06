Actualizado 05/06/2019 a las 22:28

Por méritos propios, «Chernobyl» se ha convertido en una de las más gratas sorpresas de los últimos tiempos en televisión. La miniserie protagonizada por Jared Harris y Stellan Skarsgard fue la gran apuesta de HBO para llenar el enorme hueco que dejaba «Juego de Tronos», y lo cierto es que su rendimiento ha respondido.

No en vano, la ficción basada en la tragedia de la Central Nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada en Chernóbil, al norte de Ucrania, se ha convertido en la serie mejor valorada de la historia en IMDb, por delante de otras tan exitosas como «Hermanos de sangre», «Breaking Bad», la propia «Juego de Tronos», «The Wire» y «Los Soprano». Un éxito inesperado, aunque avalado por los varios millones de seguidores que se han aficionado a los cinco episodios de los que ha constado el proyecto de HBO, que no se espera que tenga segunda temporada.

Aunque nada es perfecto, ya se sabe. La ficción, ambientada en la tremenda explosión registrada en la madrugada del 26 de abril de 1986, también se ha convertido en blanco de las críticas de un gran número de seguidores. En especial, porque los actores la hayan rodado en inglés en lugar de en ruso o en ucraniano.

A las mencionadas críticas se ha sumado la guionista británica Karla Marie Sweet, que ha trabajado para la BBC y Sony Pictures y formado parte de trabajos como la serie «Casualty», y que actualmente se encuentra involucrada en «Get Even», una de las próximas series que prepara Netflix. En su Twitter, Sweet se quejó de la ausencia de actores de color en la ficción de HBO. «Todos los personajes debían ser blancos, como lo eran en la vida real. Pero también deberían haber hablado con acento ucraniano. Pero esos actores tienen acentos de todas las partes del Reino Unido. Entonces, si tomamos eso en cuenta... ¿por qué no hay personas de color?», se preguntó la guionista en su Twitter.

En su alegato, Sweet fue más allá y cargó contra el «showrunner» de la serie, Craig Mazin. «El creador dijo: “El acento es completamente irrelevante porque las cosas que suceden no necesitan de acentos para ser comunicadas. Pánico, miedo, excitación, preocupación, tristeza... son solo emociones”. ¿Por qué no pueden ser comunicadas igual de bien por gente de color?», insistió. «Hay muchos actores de color en este país (Reino Unido) que hubieran estado impresionantes en “Chernobyl”. Estoy decepcionada por ver que haya otro proyecto de éxito con un cásting multitudinario que haga como si la gente de color no existiera», enfatizó.

Como no podría ser de otra manera, su mensaje no tardó en ser duramente criticado en redes sociales. En especial en Twitter, donde los espectadores de «Chernobyl» no parecían entender su petición, al estar la serie ambientada en un suceso acontecido en Ucrania. «Por cierto, aprovecho este “tuit” para decir que buscamos actores negros y asiáticos para una nueva serie llamada “La España cani”. ¡Que no sea por diversidad!», ironizó un usuario. «Los “progres” son tan estúpidos que piden actores de color para interpretar ucranianos de la Unión Soviética. Seguramente también está ofendida porque no se mostraron homosexuales... Cada día más idiotas», agregó otro, en un tono más despectivo. Tras las críticas recibidas, la guionista optó por privatizar su perfil en la citada red social.

