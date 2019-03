«The Big Bang Theory» ya es la comedia más larga de la historia: así han cambiado sus protagonistas

Actualizado 29/03/2019 a las 09:22

«The Big Bang Theory» ya es, tras haber emitido 276 capítulos, la sitcom más longeva de EE.UU. La comedia que narra las vidas de Sheldon Cooper, Penny, Howard, Leonard, Rajesh y Amy Farrah Fowler, entre otros, ha superado el récord conquistado en su día por la mítica «Cheers», protagonizada por Ted Danson y emitida entre 1982 y 1993.

Desde el primer capítulo de «The Big Bang Theory» han pasado ya doce años y, en este tiempo, hemos visto crecer a los jóvenes científicos y hemos asistido a cambios sustanciales en sus vidas: bodas, hijos, premios académicos... de todo ha pasado yo en la ficción de CBS cuyo final llega el 16 de mayo.

¿Cómo han cambiado los protagonistas de «The Big Bang Theory» en los últimos 12 años? Si atendemos solo al aspecto físico, notaremos que es Penny, el personaje interpretado por Kaley Cuoco, quien ha experimentado mayor transformación. A sus 32 años, Couco ha aparecido en diferentes películas, pero no ha aparecido en ninguna serie desde que se embarcó en el proyecto de la CBS, en el año 2007. Desde entonces se ha notado cómo ha ido creciendo con el paso de las temporadas. Con un corte de pelo mucho más actual, parece haber dejado la juventud atrás para convertirse en una actriz reconocida en todo el mundo, aunque no ha perdido la candidez de su rostro con la que enamoró a sus seguidores al inicio de «The Big Bang Theory»:

Penny, en la primera temporada de la serie -

La transformación de Sheldon Cooper es menos perceptible. Cuando comenzó a trabajar en «The Big Bang Theory», Parsons tenía 34 años, diez menos de los que tiene ahora. Aunque había aparecido en diferentes películas y en series interpretando papeles esporádicos, con «The Big Bang Theory» encontró al personaje que le catapultó a la fama. Es uno de los personajes que más cobran y también uno de los más reconocidos. Sheldon, eso sí, parece haber hecho un pacto con el diablo ya que, tras una década en la serie de la CBS, no ha cambiado prácticamente nada su forma física.

Jim Parsons es prácticamente igual ahora que cuando comenzó la serie hace doce años -

Simon Helberg –Howard– consiguió interpretar una enorme cantidad de papeles en diferentes series de televisión, la mayoría de ellos muy esporádicos. Pero, de nuevo, con «The Big Bang Theory» consiguió obtener uno de los millonarios sueldos que más tarde decidieron bajarse voluntariamente los cinco protagonistas hasta los 900.000 dólares por episodio para que sus compañeras Mayim Bialik y Melissa Rauch ganasen 450.000 por capítulo y acercasen su salario al de las cinco estrellas principales. Simon Helberg ha sido uno de los acotres que más ha cambiado físicamente. Con un peinado que nada tiene que ver con el que comenzó en la serie, ahora vemos a un actor mucho más maduro. Además, parece haber perdido algún que otro kilo, ya que su rostro luce mucho más recto.

Howard -

Kunal Nayyar es uno de los actores que menos se ha prodigado en la pantalla. El actor que interpreta a Raj era, a sus 27 años, todo un novato en el mundo de la interpretación. Tras casi 300 capítulos en la serie de CBS su carrera no ha vuelto a ser la misma. Ha participado en seis películas –una de ellos con Sacha Baron Cohen– y también ha aparecido en alguna serie de televisión lejos de la de los científicos. Además, es otro de los afortunados que se ha embolsado en las últimas temporadas cerca de 20 millones de dólares. Es, sin duda, el que más ha cambiado de todos los protagonistas. Cuando comenzó en la serie no tenía ni treinta años, y la cara era la propia de un niño. Sin embargo, una década después, su rostro ha ido madurando. Con el pelo rizado, Nayvar ha conseguido aparentar realmente la edad que tiene, y no seguir pareciendo un joven casi inverbe como aparecía en la primera temporada de «The Big Bang Theory».

Tampoco es que Leonard Hofstadter haya experimentado una transformación brutal. Johnny Galecki también lleva en la ficción desde sus inicios y es uno de los personajes que ha experimentado una mayor evolución personal. Su cambio físico, eso sí, queda reservado a su vida fuera del personaje, donde sí tiene una apariencia radicalmente distinta a la que muestra en pantalla: