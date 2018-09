«Arde Madrid»: Una edad dorada en blanco y negro

Actualizado 28/09/2018 a las 03:42

Decía Paco León tras el estreno de «La peste» que esta edad dorada de las series es más bien la edad de oro de actores, técnicos, guionistas, directores… que viven una estabilidad desconocida. Hay dinero, un público con ganas de ver cosas nuevas y plataformas que quieren arriesgar. Y en este universo de posibilidades, Paco León encontró su destino en «Arde Madrid», una miniserie en blanco y negro de ocho capítulos sobre el tiempo que Ava Gardner pasó en el Madrid de los años sesenta. Se podrá ver desde el 8 de noviembre en la plataforma de Telefónica.

El viaje comienza en la cocina de la mansión de El Viso donde vivía la estrella de Hollywood y recorre un Madrid de lujo y estrellas, de Hemingway y la propia Gardner, de Frank Sinatra y Sophia Loren; pero también el Madrid canalla y pobre de los emigrantes que llegaban a la capital desde los pueblos de Castilla y Extremadura. Una época de vecinos tan ilustres como los Perón, que llegaron a denunciar al «animal más bello del mundo» por el ruido de sus fiestas más salvajes mientras ella gritaba desde el balcón: «Perón, cabrón».

«Los italianos han hablado tanto y tan bien de esa época… Han hecho marca de ese glamur de la Dolce Vita, y aquí también la vivimos, con menos paparazzis, pero la hubo. Eso sí, en cañí», cuenta con orgullo Paco León, que presentó ayer la serie en el Festival de San Sebastián de la mano de su codirectora, Anna Costa.

Con esa idea juega Paco León en su cabeza. No quiere que esta historia se quede solo en anécdotas reconocibles en España. Quiere jugar en las ligas mayores, fuera, contra las series grandes. «Habla de tu pueblo y contarás el mundo», cita al filósofo, y continúa: «Aquí hay mucha España, mucho cañí, y eso es muy exportable, sobre todo desde la visión de un extranjero. No solo está Ava, también Isabelita Perón… La manera en la que se retrata España seguro que genera mucho interés fuera, porque las series que triunfan en el extranjero son muy locales», presume sin miedo al vértigo. «Hay respeto, miedo no porque es paralizante. Confiamos en que se vaya a ver mucho», replica Anna Costa.

El archivo de ABC

Paco León centra la historia, pese a lo que pudiera parecer, en Ana Mari (Inma Cuesta), a la que la Sección Femenina de Falange infiltra en el servicio doméstico de la mansión de la calle Doctor Arce. Allí, con su marido de pega y chófer de la diva, interpretado por Paco León, debe tomar nota de quién entra y sale de esa casa. Fiestas sin control, sexo, conspiraciones burguesas con menos fuerza que el champán que derraman... Ana Mari anota cosas como que uno de los guiones que tiene Ava Gardner en su cajón es «comunista». Ese «55 días en Pekín» sonaba a conspiración maoísta para una mujer que no entendía muy bien quién era ese Charlton Heston que daba la réplica a «su señora».

«Leímos mucho, entrevistamos a gente que la conoció, vimos todo... Una de las fuentes que teníamos siempre abierta era la hemeroteca de ABC, que es alucinante. Hasta tienen un anuncio que se publicó de lo que cobró Ava Gardner cuando hizo la famosa “55 días en Pekín”», cuenta Anna Costa sobre cómo se documentaron para sacar punta a todas esas anécdotas.

Pese a lo atractivo de la historia, «Arde Madrid» no es una serie exenta de riesgo. Así lo cree su creador, Paco León, que asegura que jamás le hubieran dejado hacer una propuesta así en una cadena en abierto: «Ocho capítulos de media hora con un presupuesto así no se hace en televisión, no se puede hacer, y menos en blanco y negro. Pero teníamos que hacerla por personalidad. Hay muchísima saturación de series, y diferenciarse era una necesidad. Es la única serie en blanco y negro», presume.