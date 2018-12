Acuerdo Netflix Movistar: guía práctica para el usuario con dudas

Actualizado 11/12/2018 a las 03:06

Netflix y Movistar+ ya permiten ver sus contenidos en una pantalla unificada. Desde las 0.01 horas de este martes, 11 de diciembre, se ha materializado el anunci hecho al pasado mes de mayo por los máximos responsables de ambas compañías, Reed Hastings y José María Álvarez-Pallete. El primero se disfrazó incluso de «La casa de papel».

La plataforma estadounidense ya había alcanzado acuerdos similares con otros operadores españoles, pero el usuario puede plantearse un buen número de dudas sobre la forma en que la alianza le puede afectar. Según María Jesús Almazor, consejera delegada de Telefónica España, han buscado «ofrecer una experiencia de cliente unificada» con «los mejores contenidos, propios y de terceros».

A continuación, se ofrece una pequeña guía con las preguntas más frecuentes de los usuarios:

— ¿Qué paquete de Movistar+ tengo que contratar para poder ver Netflix?

Movistar Fusión Total Plus, Movistar Fusión Total y Movistar Fusión Selección. Además, en función del número de pantallas en que el cliente decida ver los contenidos, podrá escoger la modalidad Fusión con Netflix X2 y X4 (dos pantallas o cuatro pantallas).

— Si ya tengo Netflix y lo integro en Movistar... ¿perderé la información almacenada en mi perfil, como mis preferencias o las series que ya estaba viendo?

No. Para los usuarios que ya dispongan de cuenta de Netflix, el acuerdo con Movistar+ mantendrá toda la información de sus respectivos perfiles.

— Soy cliente de Movistar y no estoy seguro de que me interesen los contenidos de Netflix. ¿Habrá algún periodo de prueba para saber si me interesan ambos servicios?

Sí. Los clientes de Movistar+ dispondrán de tres meses gratis de Netflix para explorar su oferta de contenidos. Los nuevos clientes podrán acogerse a una oferta con todos los contenidos por 85 euros al mes, durante tres meses y sin compromiso de permanencia. Se incluye lo mejor de ambas casas: Netflix, fútbol, deportes, series y cine.

— ¿Tengo que cambiar de decodificador para ver la oferta de Netflix en mi plataforma de Movistar+?

Lamentamos decirte que es muy posible que sí. Los clientes que quieran integran ambos servicios necesitarán un nuevo aparato con calidad UHD. Los clientes más recientes ya lo tienen, pero para el resto el coste es de 20 euros.

— ¿Cómo veré los dos catálogos? ¿Tendré que cambiar de aplicación cada vez que quiera ver el contenido de una u otra plataforma?

Todo queda integrado en una sola interface. El usuario que tenga el nuevo decodificador podrá buscar los contenidos de Netflix y Movistar en la misma pantalla.

— ¿Qué ocurre con las gestiones? ¿Tengo que darme de baja en Netflix para, después, volver a darme de alta desde Movistar+?

Es mucho más sencillo. Si eres cliente de Movistar+ y decides integrar la oferta de Netflix en el paquete, solo tendrás que informar a Telefónica de tu decisión y ellos se encargarán de todo.

— ¿Qué ocurre si actualmente estoy disfrutando de alguna promoción de Telefónica? ¿Se anulará? ¿Cambian los precios?

Los clientes que tengan alguna oferta especial con Telefónica, como por ejemplo una reducción del 50% en su factura durante un año, tendrán que elegir entre los tres meses gratis y luego nueva tarifa fusión o seguir con lo que tienen, pero sin poder integrar Netflix.

— ¿Pagaré dos facturas, una por cada servicio?

Pagarás una factura única de telefónica con el coste de ambos servicios.

— ¿Cómo quedan los precios definitivos?

Una vez superado el tiempo de prueba, los precios oscilan entre 95 y 193 euros al mes, dependiendo del paquete contratato y del número de pantallas en los que está disponible Netflix. Este último factor es el menos relevante, ya que solo varía el precio en tres euros.

— ¿Implementará Movistar algunas características de Netflix, como mantener la elección de idioma y subtítulos de un capítulo a otro?

Está previsto que lo haga a partir de enero. En general, en Movistar esperan mejorar la experiencia del usuario y que se parezca cada vez más a la que ofrece Netflix.

— ¿Quienes no tengan un televisor inteligente podrán lanzar la señal desde otros dispositivos, como se puede hacer con Netflix?

Es otro avance en el que trabaja Movistar. Ya está disponible con el fire stick de Amazon, estará pronto con el Chrome cast y costará algo más, por su complejidad técnica, con el Apple TV.