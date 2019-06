El verdadero final de «Pretty woman» que Julia Roberts no quiso grabar

Actualizado 05/06/2019 a las 11:50

Hay papeles que marcan toda una carrera, y eso es lo que le pasó a Julia Roberts con «Pretty woman». La historia de la prostituta que conquista el corazón de un galán como Richard Gere enamoró al mundo entero, y consiguió que la actriz se convirtiera en la sonrisa de América. Lo que no se sabía hasta hoy, y que se ha descubierto gracias a las declaraciones de Roberts a «Variety», es que la película podía haber tenido un final completamente diferente, con el que la actriz no estaba para nada contenta.

«Hace muchísimos años hice una audición para una película llamada "3.000", que por si alguien no lo sabe, era el título del guión original de "Pretty woman". Pero aquella versión tenía un final bastante más duro», iniciaba en su conversación en la revista norteamericana con la actriz Patricia Arquette.

Tal y como narraron, una vez superó el casting, Julia Roberts recibió una copia del guión original, para que fuera preparando su papel. Según iba pasando las páginas, descubrió que el final para Vivian era muchísimo más trágico de lo que podía esperar. Hasta tal punto era la situación, que la propia actriz se pensaba no dar vida a su personaje, ya que no se encontraba cómoda con la situación que tendría que vivir en la cinta: «No tenía ningún interés en estar en una película como esa. Y eso que a mí si me dieron el papel».

Según la primera versión de la película, tras la buena sintonía entre el personaje de Gere y Roberts, la cinta no acababa como un cuento de princesas. Ambos se encontrarían en la escena final en el coche del magnate cuando, llegado el momento, Edward Lewis empujaría del vehículo a Vivian para que saliera. Lewis le lanzaría por la ventana un fajo de billetes para pagarle los servicios prestados y el personaje de Roberts acabaría tirado en un callejón abandonado y oscuro, regresando a los orígenes de donde provenía al principio de la cinta.

Sin embargo, un golpe de suerte permitió que esta versión no fuera rodada y que Julia Roberts pudiera continuar dentro de «Pretty woman». «El estudio que iba a producirla quebró y tres días después de que me dijeran que me habían seleccionado me quedé sin trabajo» recuerda. Este hecho, en un primer momento, no le importó demasiado, ante la situación en la que se quedaba su personaje. «Me dijeron que antes de cerrar Disney les había comprado el guión y yo pensé que qué demonios iba a hacer Disney con esa historia. ¿Animarla? En serio, aquella película era lo menos Disney que he leído nunca», recuerda la actriz.

Sin embargo, la suerte hizo que, finalmente, pudiera hacer el papel cuando el director Gary Marshall se interesó por la cinta y Disney accedió a sus deseos. Una vez con el guión en su poder, Marshall, al que la actriz define como «un ser humano maravilloso», contactó con Roberts para volver a ofrecerle el papel, al saber que había sido la elegida por la anterior productora para hacer de Vivian. «Pero resulta que no solo me volvió a ofrecer la película, sino que habían cambiado también el guión hasta convertirlo en algo que realmente entraba en mi zona de confort», dijo Julia Roberts en su entrevista. De esta forma, la intérprete pudo dar vida a ese personaje que conquistó a medio mundo, que sigue enamorando a jóvenes y adultos y que le recompensó con el Globo de Oro a mejor actriz y la nominación al Óscar.