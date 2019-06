Actualizado 10/06/2019 a las 01:10

Hasta ahora, cada vez que escuchábamos el nombre de Octavia Spencer entre el reparto asumíamos probablemente se trataba de una película que reivindicara la figura de la mujer. La oscarizada actriz se ha convertido en una de las secundarias de lujo de Hollywood. Hasta ahora. «El sótano de Ma» le brinda la oportunidad no solo de cambiar de registro y probar suerte en uno de sus géneros favoritos: el terror; también le da su primer papel protagonista.

Pese a las nominaciones y al sinfín de elogios que Octavia Spencer ha recibido, no había tenido la oportunidad de ser la protagonista absoluta en un largometraje. Un día, charlando, se lo comentó al director Tate Taylor («Criadas y señoras»). En ese instante, nació un proyecto aterrador que respondía a la fascinación que la actriz siente por los thrillers y que permitía al director ampliar su horizonte. Los dos amigos no solo querían volver a trabajar juntos, también era su oportunidad para ofrecer una experiencia auténtica a los espectadores.

«Octavia es mi mejor amiga», dice Tate Taylor. «Nos conocimos en 1995 siendo asistentes personales en la película “Tiempo de matar” durante el rodaje en Misisipi. Los dos nos trasladamos a Los Ángeles con la intención de trabajar en cine y compartimos un piso durante seis años. Incluso nos prestamos los mismos 500 dólares una y otra vez durante diez años».

Tate Taylor descubrió que se estaba escribiendo una historia acerca de un grupo de adolescentes que se encuentran en una situación inesperada: una persona adulta les ofrece un escondite donde reunirse con sus amigos y pasarlo bien. Pensó inmediatamente que era ideal para mostrar una vertiente de Octavia Spencer que hasta ahora no habíamos visto. «“El sótano de Ma” es un relato admonitorio acerca del maltrato y una historia sobre una mujer atrapada por el pasado», explica Octavia Spencer.

A la actriz y al director les fascinó la idea de que los chicos fueran como los que todos conocemos y que acabaran viendo cómo los adultos terminan siendo más peligrosos de lo que puede parecer a simple vista. «Sue Ann conoce por casualidad a un grupo de adolescentes y les facilita la vida dejándoles beber en su sótano. Las personas que han sido maltratadas no lo olvidan fácilmente, sobre todo si son como ella», explica. Pero Spencer no quería afrontar el personaje como un arquetipo, prefirió explorar por qué actua como lo hace y poder así simpatizar con ella. «El público puede identificarse, e incluso reconocerse, en cada personaje», asegura.

Confiar en desconocidos

¿Quién no ha pedido a un conocido que le comprara alcohol por no tener aún la mayoría de edad? «El sótano de Ma» nos obliga a reflexionar sobre esa idea de que no todo el mundo es aquello que parece. Maggie, una adolescente recién llegada a la ciudad (Diana Silvers), le pide que compre alcohol para su grupo de amigos, y Sue Ann ve la oportunidad de tener, por fin, verdaderos amigos, aunque sean más jóvenes que ella. Le ofrece al grupo la posibilidad de beber sin tener que conducir quedándose en el sótano de su casa. Solo hay unas pocas reglas básicas: Uno de ellos debe permanecer sobrio, nada de palabrotas, nadie puede ir arriba, y deben llamarla «Ma».

A medida que la hospitalidad de Ma empieza a volverse una obsesión, lo que empezó como un sueño hecho realidad para los adolescentes se convierte en una escalofriante pesadilla, y el sótano de Ma pasa de ser el mejor sitio del mundo al peor. «Hay sobresaltos, escalofríos, sustos. Los espectadores incluso vivirán momentos incómodos». Hace una pausa. «Pero al fin y al cabo, creo que cualquiera debe mirarse a sí mismo y entender que todos hemos tenido que ver con la creación de las Ma de este mundo».