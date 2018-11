«Roma», de Alfonso Cuarón, sólo se estrenará en cinco salas de cine en España

Actualizado 30/11/2018 a las 19:24

«Roma», de Alfonso Cuarón, una de las películas más esperadas del año, sólo se estrenará en cinco salas de cine en tres ciudades españolas el próximo 5 de diciembre, ha confirmado a Efe una portavoz de Netflix en España.

La película, ganadora del León de Oro de Venecia y favorita al Óscar a mejor filme de habla no inglesa, en representación de México, podrá verse en los cines Verdi de Madrid (dos salas) y de Barcelona (dos salas) y en los Albéniz de Málaga. Nueve días después, el 14 de diciembre, estará disponible para los usuarios de la plataforma en todo el mundo.

Netflix, que posee los derechos de distribución del filme, firmó un acuerdo con la compañía Espectarama, a la que pertenecen los cines Verdi, para ofrecer la película a otros cines, pero sólo llegó a un acuerdo con los Albéniz.

Un portavoz de Espectarama confirmó a Efe la firma de ese contrato, pero rechazó ofrecer detalles del mismo debido a un acuerdo de confidencialidad con la plataforma audiovisual que, por su parte, tampoco da más información, aunque habitualmente su estrategia pasa por dar prioridad al estreno en su plataforma.

En el comunicado de lanzamiento del filme se limita a señalar que la película se estrenará en cines "seleccionados" en más de 30 países. El pasado 21 de noviembre se lanzó en Los Ángeles, Nueva York y México, con proyecciones adicionales en Estados Unidos, Toronto y Londres a partir del 29 de noviembre, «además de otros mercados en Estados Unidos y territorios internacionales que comenzarán sus proyecciones el 5 de diciembre».

Cinesa, principal cadena de exhibición en España con más de 500 salas, no programará la película debido a que «no respeta la ventana de cine», en referencia al periodo de explotación exclusiva, de hasta cuatro meses, que habitualmente imponen las salas y durante el cual las películas no pueden exhibirse en plataformas ni en otros formatos.

La irrupción de las plataformas de streaming en la producción audiovisual está poniendo en cuestión ese modelo. «En Cinesa tenemos una amplia gama de excelentes películas disponibles para nuestros espectadores. Esta película en concreto no respeta la ventana de cine, por lo que no la vamos a exhibir en nuestras salas de cine», indica el grupo en un comunicado al que ha accedido Efe.

En el grupo Yelmo, que cuenta con 439 pantallas en España, aseguran que nadie se ha puesto en contacto con ellos. «Para nosotros es a todos los efectos una película de Netflix», ha señalado a Efe Ricardo Barbosa, su responsable de programación.

Barbosa descarta que exista ningún tipo de boicot por parte de las salas de cine a Netflix. «Entiendo que querían un estreno limitado en salas, con nosotros desde luego no han contactado», ha subrayado, «pero no es un boicot a nadie, son diferentes modelos de negocio, y cuanto más cine se consuma por diferentes vías, mejor».

Rodada en 65 milímetros, en blanco y negro y con sonido Atmos, «Roma» es una oda al matriarcado y una carta de amor del director mexicano a la niñera que lo crió a partir de los recuerdos de su infancia en el México de los años 70.

La cinta se estrenó en Venecia después de que Netflix rompiera relaciones con el festival de Cannes debido a la exigencia por parte del certamen francés de que los títulos a competición se estrenaran en cines en Francia.