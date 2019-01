Las predicciones de Blade Runner sobre 2019

Actualizado 08/01/2019 a las 01:38

Eran los ochenta cuando a Ridley Scott le dio por imaginar el futuro en la adaptación libre de la novela de Philip K. Dick. Para «Blade Runner», inventó una distopía en la que los coches volaban, como el Spinner de Deckard, y existían robots esclavos prácticamente idénticos a los seres humanos, conocidos como replicantes.

Una realidad, ambientada en noviembre de 2019, pero ciertamente desfasada, en la que volvían a ponerse de moda las hombreras y las gabardinas, y en el que todo rezumaba cierto toque hortera con los neones por todas partes.

Ahora que comienza el 2019, vemos que no todo lo que predijo «Blade Runner» estaba en lo cierto, pero se aprecia el intento, a veces bastante cercano a lo que ha terminado sucediendo. Aunque no es necesario acudir a una cabina para hacer una videollamada, en eso estamos mucho más avanzados, sí se acertó en otras cuestiones, como que hablaríamos con los ordenadores; que, de hecho, les daríamos órdenes, como hemos terminado haciendo. No hay más que ver cómo Siri o el sistema Alexa buscan todo lo que le pedimos.

Tampoco iba desencaminada la película cuando imaginó que la publicidad dominaría las calles, con vallas publicitarias digitales anunciando productos como Coca-Cola. No hay más que echar un vistazo a Times Square. Sí se equivocó en el futuro que le esperaba a algunas empresas, como la compañía aérea Pan Am, operativa desde 1927 que quebró en 1991.

Y, pese a los 37 años que han transcurrido desde que se estrenó «Blade Runner», no se equivocaba en eso del cambio climático, con torrentes de lluvia en cada plano que, aseguran, se deben a la contaminación industrial. Ahora entendemos lo de las gabardinas.