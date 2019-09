Actualizado 11/09/2019 a las 14:54

A un día del pistoletazo de salida de la novena edición del FIBABC, su director, Pedro Touceda, analiza las novedades del certamen de cortometrajes iberoamericanos más potente. Este año se reforzarán los cortos de hasta sesenta segundos y se seguirá apostando por los trabajos inéditos. Además, la cuantía de los premios ha aumentado gracias nuevos patrocinadores. Entre edición y edición, el director del festival ha presentado la novela «Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas».

P - ¿Qué novedades encontraremos en esta novena edición?

R - Reforzaremos los cortos de la sección oficial de hasta sesenta segundos. Es una de las tres secciones oficiales y vamos a potenciarla. Son cortos inéditos y puede participar todo el mundo, no solo profesionales, con su móvil. Y hay un aliciente añadido que, aunque es para todas las secciones oficiales, es en esta donde más la van a disfrutar los creadores: quien edite el vídeo con Kinomaster optará a unos premios muy golosos: dos mil del primer premio, mil para el segundo y quinientos del tercero. Quien monte los vídeos con esta aplicación gratuita se puede llevar estos premios. Vale, como decía antes, para cualquier sección, pero lo lógico es que la utlicen más aquellos que rueden y monten sus cortos con móviles. Así, si un cortometrajista se lleva el premio al mejor corto del Concurso 60 segundos y además lo monta con Kinomaster, podría obtener hasta 4.000 euros, algo que no está nada mal.

P - ¿Qué dierencia a FIBABC de otros festivales?

R - Lo que le hace único con respecto a cualquier otro es que los cortometrajistas y sus trabajos son protagonistas durante todo lo que dura el festival, que son dos meses, desde el 19 de septiembre hasta el 12 de noviembre en que finaliza la fase de competición. Durante esos dos meses tenemos en la web de ABC "El corto del día" y noticias de los cortometrajes y sus equipos. Hacemos top de las mejores bandas sonoras, de los mejores actores, actrices, fotografía... Somos el festival más mediático porque tenemos un escaparate de dos millones de usuarios único al día.

P - Y que sea Iberoamericano, imagino, también lo hace especial...

R - Estamos promoviendo actos con diversos agentes culturales de Iberoamerica. Por ejemplo, con la Casa de México haremos proyecciones en su sede de Alberto Aguilera, que es increíble. Ahí haremos varias acciones. México es uno de los países que más cortos nos envían, junto con Brasil, Colombia y Argentina. Y curiosamente Costa Rica, que desde la primera edición nos mandan cortos de una escuela de animación de allí.

P - ¿Cuál es el momento más emotivo que recuerda?

R - Uno muy bonito surgió con una tribu del Amazonas y un equipo de cine brasileño. Los cineastas convivieron con la tribu e hicieron un corto de animación de una de sus leyendas, y los propios narradadores eran los indígenas.

P - ¿Qué queda por mejorar?

R - Queremos potenciar los cortos de temática social. Nos llegan muchos de violencia de género, contra el maltrato a los animales, el bullying... Tenemos unas menciones especiales para ellos, pero queremos que lleguen más. Además, siempre suelen ser de los más vistos y de los que más interés generan en nuestra web.

P - ¿Por qué esa apuesta por los cortos más cortos?

R - Cuando arrancamos el FIBABC no solo queríamos tener los de hasta 30 minutos, que son los que más prestigio te dan porque luego acaban en los Goya. Por aquel entonces yo ya vi que los más largos no eran virales para funcionar en las redes, y por eso creamos la sección oficial de hasta cinco minutos. Y como las cosas cada vez apuntan a las cosas más en corto, fuimos innovando y ahora tenemos también los de hasta "60 segundos".

P - ¿Cómo atraen a los cortometrajistas para que estrenen aquí sus trabajos inéditos?

R - Publicitando que existen grandes premios y animando a los creadores a que se estrenen en esta ventana. El año pasado, solo en cortos de hasta sesenta segundos, llegaron 100 inéditos. Y desde distintos puntos del globo nos llegan muchos con nacionalidad iberoamericana (del director o de la productora, condición indispensable para competir) pero que se han rodado en sitios como Japón, Los Ángeles, Noruega... Con la movilidad de la gente por distintos países nos llegan también muchos trabajos de iberoamericanos por el mundo.

P - ¿Qué recuerdos le dejan estas nueve ediciones?

R - Lo mejor de todo es ver a toda esa gente que ha presentado su corto al FIBABC como primer festival y que luego ha llegado lejos en la carrera de premios. Hubo un cortometraje brasileño, "A fábrica", que estuvo entre los 11 precandidatos en los Oscar. Ver que gente que ha pasado por tu festival acaba triunfando es muy bonito, es como uno que sigue a un futbolista de una cantera de fútbol y luego lo ve debutar en primera. Nos pasó también con Maggie Civantos, que estuvo aquí nominada a Mejor Actriz con un corto muy potente titulado «Rubita» y mira dónde está ahora. Recuerdo que en algunos comentarios nos criticaban esa nominaramos porque era muy "desconocida"...

P - Dime tres cortos favoritos de estos ocho años

R - No puedo porque tengo muchos amigos... Me matan si no menciono a alguno... Pero bueno, por recordar alguno de los grandes cortos que han marcado una época... El de "036", de Juanfer Andrés y Esteban Roel (que van a estar en la ceremonia de inauguración de este jueves) y que está protagonizado por Carolina Bang. Luego uno de Mikel Bustamante, "Mi momento", que superó los 200.000 visionados aquí. Y presentamos también un corto de Mario Casas inédito que se llamaba "Dinero fácil" y que también arrasó. Y "Pipas" y todos aquellos que fueron finalistas, ganasen o no premio.

P - ¿Qué hace un director de Festival cuando no está en plena actividad?

R - Al final son cinco o seis meses de trabajo, no solo durante el concurso. Esos meses son de trabajo a tope. Es un dicho, pero el festival del año siguiente empieza cuando acaba el de este año. Lo fundamental es hacer giras por festivales para ver lo máximo posible, buscar patrocinios y hacer muchas llamadas. Por ejemplo, este año tenemos como nuevo patrocinador a Iberia, que ha hecho una grandísima apuesta por la cultura y el cine.

P - Y escribir, que tienes un libro recién estrenado...

R - Se titula «Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas». Siempre he autoeditado mis libros y autoproducido mis cortos, y en el caso de este libro es igual. A los 45 años me reinventé como cineasta y ahora me he reinventado de nuevo como escritor con un libro que empecé a publicar en Facebook y que se ha movido mucho por el boca a oreja. La primera tirada fue de mil ejemplares y voy a hacer una segunda tirada mayor. Estaré firmando ejemplares el día 25 de septiembre en la Fnac de Sevilla, en La Casa del Libro de Málaga el 3 de octubre, y el 5 y 6 de octubre iré a la Feria del Libro de Murcia. En cuanto a ventas digitales he estado en el número tres de Amazon Kindle (relatos/novela corta), que es algo que no podía ni soñar.