Palmarés de Another Way Film Festival

Actualizado 08/10/2018 a las 16:34

Another Way Film Festival (AWFF), el festival madrileño sobre cine documental y progreso sostenible, clausuró ayer su cuarta edición con una asistencia de más de 3.500 asistentes, superando las cifras alcanzadas en la pasada edición. Durante cuatro días (del 4 al 7 de octubre) y bajo el lema «Siente la energía de la vida y reconecta con el planeta», en Cineteca Madrid se han proyectado 19 películas y se han celebrado actividades paralelas.

«Ha sido una edición particularmente emotiva. Es increíble sentir el compromiso del público y comprobar la necesidad latente de atender a los retos de nuestra era», afirma Marta García Larriu, directora de Another Way Film Festival. «Estamos en un momento complejo donde nos sentimos desorientados pero también con una fuerte energía vital para seguir buscando soluciones para lo que esperamos que sea un futuro próspero».

El festival ha contado con la presencia de los cineastas Javier Ríos junto al productor Achero Mañas (Return), Sabine El Gemayel (Generation Zapped), Filip Antoni Malinowski (Guardians of the Earth), Patric D. Cohen (Advertencia: ¿Cuánto ensuciamos cuando limpiamos?) y Hélène Walter (May I Be Happy), además de expertos de instituciones como la Fundación Jane Goodall, Global Witness, CECU, Climate Reality Spain o SEO Birdlife.

Palmarés

La película «When Lambs Become Lions» de Jon Kasbe, que competía en Sección Oficial y tuvo su estreno en España en el marco del festival, ha sido la ganadora del Premio del Jurado dotado en 650 euros. El documental trata sobre un comerciante de marfil en Kenia que lucha por mantenerse en la cima ayudado por su primo más joven, un guardabosque conflictivo que no ha recibido su salario en meses, mientras las fuerzas del Estado se movilizan para terminar con su oficio. La película promueve un debate que no solo se centra en el medioambiente, sino en la lucha por sobrevivir.

El jurado de esta cuarta edición ha estado compuesto por Álvaro Longoria, productor, director de documentales y uno de los fundadores de Morena Films; Luis Manso, productor, director de cine y socio fundador junto a Javier Fesser de Películas Pendelton; y Jessica Ortiz, directora de la distribuidora internacional Onza Distribution.

El Premio del Público en Sección Oficial ha recaído en «Anote’s Ark» dirigido por Matthieu Rytz. La cinta habla del reto al que se enfrenta Kiribati, una nación del Pacífico a punto de desaparecer debido al aumento del nivel del mar y la lucha de su presidente, Anote Tong, por proteger a sus habitantes. En Sección Impacto, la película ganadora ha sido «When Two Worlds Collide» de Heidi Brandenburg y Mathew Orzel. Este documental ofrece una mirada crítica sobre los violentos enfrentamientos entre los indígenas y el Gobierno peruano por la explotación económica de la Amazonia. Ambos premios consisten en productos cortesía de Ecoalf.

Durante la sesión de cierre también se revelaron los ganadores del concurso de cortometrajes «Rueda por el cambio», patrocinado por SIGNUS, así como los trabajos seleccionados en el concurso «Guiones por el cambio», patrocinado por El Gatoverde Producciones.

El cortometraje Madrid Zero, dirigido por Álvaro Llangunes, se ha llevado el Premio del Jurado por un valor de 500 euros; y Euphoria, de Katalin Egely, el Premio del Público al cortometraje con más visionado por un valor de 300 euros.