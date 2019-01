«Roma» y «Ha nacido una estrella», favoritas en los Oscar 2019

Actualizado 22/01/2019 a las 14:47

Desde las 14.20 horas te contamos minuto a minuto los nominados a las 24 categorías de los Oscar 2019. La Academia de Hollywood emitirá, sin solución de continuidad, la lista con todos los candidatos a levantar la estatuilla el próximo 24 de febrero. Por el momento se sabe que se hará en dos bloques, el primero arranca a las 14.30 horas y anunciará los nominados en diez categorías, la mayoría de ellas técnicas, donde «Black Panther» apunta a llevarse un buen puñado de candidaturas. En el segundo bloque se descubrirán los premios importantes. Estará presentada por Tracee Ellis Ross y Kumail Nanjiani.

Categorías anunciadas en la primera parte:

MEJOR PELICULA

Black Panther

Infiltrado en el KKKlan

Bohemian Rhapsody

La favorita

Green Book

Roma

Ha nacido una estrella

El vicio del poder

Mejor director

Alfonso Cuaron, por Roma

Adam Mckay, El vicio del poder

Spike Lee, por Infiltrado en el KKKlan

Pawel Pawlikowski, por Cold War

Yorgos Lanthimos, por La favorita

Actor Secundario

Mahersala Ali, Green Book

Adam Driver, Infiltrado en el KKKlan

Sam Elliott, Ha nacido una estrella

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, El vicio del poder

Actriz Secundaria

Amy Adams, por «El vicio del poder»

Emma Stone, por «La favorita»

Rachel Weisz, por «La favorita»

Marina de Tavira, «Roma»

Regina King, «El blues de Beale Street»

Vestuario

El regreso de Mary Poppins

La favorita

María Reina de Escocia

Black Panter

La balada de Buster Scruggs

Montaje

Infiltrado en el KKKlan

Bohemian Rhapsody

La favorita

Green Book

El vicio del poder

Música

«Black Panther»

«If beales could talk»

«Infiltrado en el KKKlan»

«Isla de perros»

«El regreso de Mary Poppins»

Corto de ficción

«Detainment»

«Madre», de Rodrigo Sorogoyen

«Fauve»

«Marguerite»

«Skin»

Corto de Animación

«Animal Behavior»

«Late afternoon»

«Bao»

«Weekends»

«One more step»

Edición de Sonido

«First Man»

«Roma»

«Black Panther»

«Bohemian Rhapsody»

«Ha nacido una estrella»

Actor

Christian Bale: Vice

Bradley Cooper: Ha nacido una estrella

Willem Dafoe

Rami Malek: Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen: Green Book

Actriz

Yalitza Aparicio

Glenn Close

Olivia Colman

Lady Gaga

Melissa McCarthy

Película de Animación

Increíbles 2

Isla de perros

Mirai

Ralph Rompe Internet

Spiderman

Mejor fotografía

Cold War

La favorita

Never look Away

Roma

Ha nacido una estrella

Dirección

Documental

«Free solo»

«Minding de gap»

«RBG»

«Of father and sons»

Corto Documental

«Black Sheep»

«End Game»

Lifeboat

A Night At The Garden

End of the sentence

Película de Habla No Inglesa

Maquillaje y Peluquería

Border

Vice

Película

Efectos Visuales

Vengadores

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo, una historia de Star War

Guión Adaptado

La balada de Buster Scruggs

Blackkkansman

Can you ever forgive me?

El blues de Beale Street

Ha nacido una estrella

Guión Original

La favorita

El reverendo

Green Book

Roma

El vicio del poder

Canción

Diseño de Producción

La favorita

Black Pabnther

First Man

Mary Poppins

Roma