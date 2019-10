Los locuras de Joaquin Phoenix en sus personajes más complejos

Actualizado 10/10/2019 a las 01:44

Para entender quién es Joaquin Phoenix y la pasión que le pone a su trabajo –demasiada pasión por lo suyo, que dirían Muchachada Nui– basta con recordar que decidió hacer con su pareja la película «María Magdalena» por el mero placer de dar vida a Jesucristo. El filme, estrenado hace un año, no lo vio nadie, pero no les importó. Cada noche, durante la preparación del papel, Joaquin Phoenix y Rooney Mara recitaban pasajes de la Biblia en la cama: «Yo no quería volver a leer los evangelios, dejé que Joaquin los leyera, pero cuando los recitaba, me asombraba, no podía creer que fueran palabras de la Biblia», contó la actriz en ABC. En el filme, Joaquin da vida a un Jesucristo parco en palabras pero con una mirada que se clava en el espectador como esas estampas de Semana Santa.

Porque la preparación entregada, pasional, excesiva y casi enfermiza es habitual en Joaquin Phoenix. En Joker ha estado ocho meses de inmersión en el mundo del sádico payaso... Un viaje directo a la locura que vino acompañado de una estricta dieta de fruta, lechuga y legumbres que culminó con la esquelética figura que el actor luce en «Joker». En ese tiempo perdió 23 kilos y un desgaste físico y mental que, según contó en Toronto a ABC, le llevó a pensar que «iba a volverse loco». «Era una forma horrible de vivir», dijo a «The New York Times» en Venecia. «Creo que [el Joker] debería tener algo más de peso, pero Todd Phillip, el director, dijo: "Deberías hacer una persona realmente delgada"». «Esa pérdida de peso [...] afecta a tu mente. Empiezas a enloquecer cuando pierdes esa cantidad de peso en ese tiempo», explicó.

Arthur Fleck, el Joker, de espaldas. Joaquin Phoenix se dejó 23 kilos en el camino

Sus actuaciones más extremas

Castigar el cuerpo para preparar papeles es habitual en los actores, desde Christian Bale a Gary Oldman pasando por Jared Leto, Matthew McConaughey o Charlize Theron; pero Joaquin Phoenix ha ido siempre más allá. Su ejemplo más recurrente es el de «I'm Still Here». Durante dos años, el ahora Joker se hizo pasar por loco, por una víctima de un Hollywood que deglute y escupe estrellas como una máquina trituradora de basura. En ese tiempo, el actor se convirtió en «rapero» (uno pésimo, con agresión incluida a un espectador), apareció en programas de televisión visiblemente afectado por las drogas y anunció que dejaba el cine vestido como un vagabundo. En realidad, todo era parte de este falso documental titulado «I'm Still Here» que hizo con su excuñado Casey Affleck y bajo la productora que ambos crearon, «They Are Going to Kill Us» (nos van a matar). Efectivamente, cuando se publicó, la prensa de su país lo atacó con fruición por haberse reído de la industria, algo impensable en aquellos lares.

No fue su único cambio radical. En «En realidad, nunca estuviste aquí», también se sometió a una dieta, en este caso para engordar y dar vida a Joe, un antiguo veterano de guerra que dedica su tiempo a intentar salvar a mujeres que son explotadas sexualmente. Un día recibe la llamada de un político porque su hija ha sido secuestrada. Pero en su misión se ve envuelto en una trama que le supera, y que provoca una gran oleada de violencia y crímenes que le arrastrarán por mucho que intente evitarlo. El siempre polémico Joaquin Phoenix encarna a un personaje cuyas ganas de vivir han sido corroídas por los traumas que ha ido pasando a lo largo de su vida, pero que aun así siente que debe hacer algo para ayudar a las personas. Su trabajo le valió el premio al mejor actor en Cannes.

Phoenix en «En realidad, nunca estuviste allí»

En «The Master», de Paul Thomas Anderson, también se dejó parte de su alma al interpretar a Freddie Quell, un joven vagabundo que se convierte en la mano derecha del líder de la secta de la Cienciología. Hay escenas en las que, si le vistes de Joker, dirías que son de su última película.

En «Two Lovers», de James Gray, completaba un profundo retrato de las relaciones a partir de un joven con problemas que vive en un triángulo complicado de gestionar. En el filme tiene otra escena que recuerda al baile de Joker:

Otro personaje desquiciado fue el de Doc Sportello en «Puro Vicio», de nuevo con Paul Thomas Anderson. Un investigador privado con más drogas en el cuerpo que comida y con más delirios que casos resueltos. No apta para todos los públicos, pero de nuevo Joaquin Phoenix muestra su ámplio registro.

En «Her», aquí con Spike Jonze, se enamoraba de una «Siri» futurista. Claro que la voz que salía del móvil era la de Scarlett Johansson, que facilita las cosas. Si para un actor es un reto llevar el peso de una película en todos y cada uno de los planos, más difícil es hacerlo cuando enfrente no tienes nada más que un móvil. De ahí que lo que aporta Joaquin Phoenix sea espectacular.

Cerramos el repaso por los papeles más extremos de Joaquin Phoenix con su Cómodo de «Gladiator».