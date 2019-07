Liam Neeson: «La venganza no sirve de nada»

Actualizado 27/07/2019 a las 01:53

En el año 2008, cuando peinaba las canas de los cincuenta, Liam Neeson se convirtió en un héroe de acción. Un giro inesperado para un hombre criado bajo los sonetos de Shakespeare en un negocio donde la juventud prima por encima de todo. Si el cine está plagado de arquetipos, ver a un hombre nacido en 1952 desarticulando bandas criminales a golpe de puñetazos no parecía encajar en el guion. Aquel «Venganza» de 2008 le devolvió la gloria del pasado y, lo más importante, inauguró un subgénero propio: el de Neeson buscando vendetta.

Porque lo que el británico hace ya no es cine de acción, es otra cosa. Se ha transmutado en los personajes que interpreta, hombres corrientes con ganas de tomarse la justicia por su mano. Como Harry «el Sucio» pero sin placa. Ha tenido su particular dosis de «Venganza» en «Infierno blanco» (2011), «Sin identidad» (2011), «Venganza: Conexión Estambul» (2012), «Caminando entre las tumbas» (2014), «Sin escalas» (2014), «Una noche para sobrevivir» (2015), «V3nganza» (2015) y «El pasajero» (2018)… Ahora estrena «Venganza bajo cero», en la que vuelve a actuar de justiciero tras el asesinato de su hijo. Por desgracia para quien pone títulos, la palabra de marras tiene pocos sinónimos impactantes y desquite o revancha no quedan tan bien en un cartel.

«Es ridículo vengarse porque nunca funciona, nunca. Las consecuencias son enormes y no sirve para nada», reflexiona Neeson en su visita a Madrid. «Mandela dijo al salir de la cárcel que tener odio es como beber veneno esperando que el contrario se envenene. Es una cita maravillosa y muy astuta», apostilla. Entonces, la pregunta parece evidente: ¿Por qué las hace? «Por dinero», susurra mientras hace el gesto de billetes con la mano y se echa a reír. «En serio, es divertido. Cuando era pequeño me encantaban los wéstern, y todos hablan de venganza. Incluso los de John Ford, aunque nunca fui un gran fan suyo. Esta búsqueda de venganza, de ir a por el culpable, es lo bueno de las películas», sentencia.

En «Venganza bajo cero», Liam Neeson lleva una apacible vida conduciendo un quitanieves en un pequeño pueblo de Denver. Convive con su mujer y su hijo en una buena casa lejos de la ciudad y sin meterse en líos… Hasta que sucede la tragedia y ese callado hombre rural, que además acaba de ser elegido el ciudadano del año en el pueblo, se convierte en una máquina de matar. «Siempre es atractivo ver a una persona normal, a la que sacas de su entorno y le pones en la piel de otra persona, enfrentarse a algo muy extremo como un asesinato. Es increíble pero es así. Y también interpretarlo. Yo nunca actuaría así en mi vida real, pero es maravilloso estar en ese papel, hacerlo en un entorno seguro».

A sus 67 años, el actor mantiene el atractivo de sus ojos claros y un físico imponente, además de sus formas en las distancias cortas, elegantes y marcadamente británicas. La duda está en ver hasta cuándo mantiene el vigor o las ganas para repartir justicia a puñetazos. «Tengo tres películas pendientes de estrenar, y cuando tenga que ir con andador, lo usaré, uno en el que las patas se conviertan en armas», sentencia.

Pese a la vehemencia con la que lo dice, las ganas de apretar el gatillo no siempre estuvieron ahí. Debutó en pantalla en 1980, en el programa «BBC2 Playhouse», escuela de los grandes actores británicos -convivió con Helen Mirren, Judi Dench, Daniel Day-Lewis, Jack Shepherd, Ben Kingsley…- para después saltar al cine con «Excalibur» (1981), de John Boorman, todavía considerada la mejor adaptación del clásico. Desde ahí no dejó de trabajar en comedias, dramas, blockbusters («Star Wars: La amenaza fantasma» o «Batman Begins»)… pero en nada ha alcanzado un nivel tan alto como cuando devuelve a golpes los golpes que la vida da a sus personajes.

En «Venganza bajo cero» los únicos personajes que mantienen la cordura son los femeninos. «Algo muy pensado», según el director del filme, Hans Petter Moland, también de visita por Madrid. «Las mujeres ven la estupidez de la venganza. Y todas son inteligentes para alejarse de esa destrucción», defiende. Eso sí, en medio del Hollywood del MeToo, director y actor defienden que cualquier actriz estaría capacitada para hacer ese papel, sin embargo no tomarían las mismas decisiones. «En “Venganza” no cogería la escopeta para ir a buscar a su hijo, haría cosas sensatas y llamaría a la Policía, pero entonces el género se desintegraría y no tendría sentido hacer este tipo de películas”», sentencia Liam Neeson.