Leticia Dolera: «Se sigue juzgando a cualquier mujer que alce la voz»

Actualizado 31/03/2019 a las 00:44

«¿Qué te juegas?» llega a la cartelera para contar la historia de dos hermanos, Roberto (Javier Rey) y Daniela (Amaia Salamanca), que viven en un mundo de riqueza y glamour gracias a la naviera que heredaron de su padre. Ambos comparten la dirección de la empresa, aunque tienen una actitud totalmente opuesta ante la vida: Daniela es minuciosa y perfeccionista; Roberto, en cambio, es un genio visionario que odia la meticulosidad de su hermana. La encargada de «desequilibrar» esa balanza (seduciendo a Daniela) será Isabel, al que da vida Leticia Dolera.

«Es una monologuista que no vive de hacer monólogos sino de su trabajo de camarera en un club de monólogos donde le dejan actuar a cambio de cerveza», explica la actriz. Sin embargo, tras una actuación en una cena de empresa le llegará la oferta más suculenta de su carrera. «Roberto le hace una propuesta que la llevaría a triunfar como cómica, aceptarla supondría cumplir ese objetivo profesional que ella tiene. Lo que pasa es que conlleva engañar a una tercera persona, saltarse sus propios principios». Iasbel hará que el espectador se plantee «hasta dónde se puede llegar por una ambición profesional. Si todo vale o no».

Leticia Dolera aceptó el personaje de Isabel para «poder trabajar en la ópera prima de Inés de León». «Ha sido muy emocionante acompañarla en su primera peli, aunque ya había trabajado con ella en sus cortos y en su webserie», asegura. «¿Qué te juegas» le ha dado la posibilidad de ponerse en la piel de un personaje con el que tiene mucho en común. «No busco que un personaje que vaya a interpretar comparta mi ideología, aunque este lo haga. Busco que la película en la que voy a participar cuente algo que me importa y me conmueva o que me haga pensar», reflexiona.

Isabel, al igual que Dolera, está muy comprometida con el feminismo. «Llevo cinco años implicada, he escrito un libro sobre el tema… Además soy consciente de que tengo un altavoz en los medios de comunicación. Como decía Spider-man: “todo poder conlleva una responsabilidad”. No puedo negar que es algo que me importa», comenta.

¿Te sientes juzgada por cada cosa que haces? «A cualquier mujer que alza la voz, se la juzga. De eso me he dado cuenta, Es así y, de momento, seguirá siéndolo mientras sigamos viviendo en un patriarcado y sigamos fomentando el odio en las redes sociales en lugar de la reflexión y la comunicación, que es para lo que serían buenas estas herramientas, aunque hay un poco de todo en Twitter. (...) Me han dicho muchas veces que si no quiero que se metan conmigo, que no me moje tanto con el feminismo, pero ¿cómo voy a hacer eso? No me sale».