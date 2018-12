Kurt Russell, sobre la nueva película de Tarantino: «El final me ha sorprendido hasta a mí»

Actualizado 06/12/2018 a las 02:54

El próximo verano llegará a los cines de todo el mundo «Once Upon a Time in Hollywood», la novena película de Quentin Tarantino. Como todos los trabajos anteriores del cineasta de Tennessee, la cinta ha generado una gran expectación entre los amantes del Séptimo Arte en general y del genuino director en particular, que esperan que este título se convierta en un nuevo hito en su filmografía.

Tarantino ha dejado más que presente su sello en todos sus largometrajes, en los que siempre ha tratado de cuidar al máximo todo tipo de detalles. Desde sus particulares homenajes a sus cineastas favoritos, como Brian de Palma, Howard Hawks, Martin Scorsese o Sergio Leone (de hecho, el título de esta última película es un homenaje al reconocido filme de Leone «Once Upon a Time in América») hasta otros mantras más personales, como sus diálogos tan particulares, su fetichismo por los pies femeninos o su apuesta por unos actores determinados en los que confía hasta la saciedad.

Uno de ellos es Kurt Russell, al que idolatra de siempre por su importancia en los filmes de John Carpenter y que ha protagonizado dos de sus últimas películas: «Death Proof» y «Los odiosos ocho». Como no podría ser de otro modo, Russell también estará en «Once Upon a Time in Hollywood», un filme no ajeno al hermetismo que rodea a todo lo que tenga que ver con Tarantino hasta su estreno, pero del que ha desvelado varios detalles en exclusiva a ABC.

La película estará ambientada en la industria de Hollywood de finales de la década de los años sesenta, tratando temas como el sádico asesinato de la actriz Sharon Tate a manos del criminal Charles Manson y de su séquito, la autodenominada como «Familia Manson». La muerte de Tate, por entonces mujer del cineasta Roman Polanski, hizo saltar por los aires la industria audiovisual y será uno de los temas que trate el director en su filme, aunque no el único. «Tarantino adora la industria de Hollywood y eso puede verse en esta película. Aquí está en su salsa, en su estilo. Es un director muy metódico. Le encanta construir su propia historia, sus diálogos, crear sus cuentos», cuenta el reconocido intérprete acerca del director, antes de analizar otros aspectos de la cinta. «Lo que pasa al final de la película es realmente genial. ¡Me ha sorprendido hasta a mí, y mira que le conozco!», enfatiza el actor en un encuentro con este medio en Londres, donde el intérprete presentó «Crónicas de Navidad», el nuevo largometraje de Netflix en el que interpreta a Santa Claus.

Un «universo conectado»

Aunque todavía no se conoce la identidad oficial de su personaje en «Once Upon a Time in Hollywood», Russell revela detalles al respecto de su papel, íntimamente ligado al cine. «Yo hago de un coordinador de dobles de actores, que antes trabajaba como doble de acción, pero que ahora ejerce de jefe», señala, antes de descubrir un «guiño» entre su personaje y su papel en «Death Proof». «Todo el universo de Tarantino está conectado. En “Death Proof”, yo interpretaba al Especialista Mike, que también trabajaba como doble... ¡por lo que mi personaje en esta película seguramente le conozca!», relata entre risas, antes de elogiar una vez más el estilo de Tarantino.

«A Quentin (Tarantino) le gusta rodar con todo tipo de detalles. Construir paso a paso y luego, unirlo todo en su mente. Pero claro, luego ves las películas que terminan saliendo y el resultado final es muy sorprendente, inesperado. Trabajar con él siempre es muy especial, independientemente del personaje que haga», asegura Russell, que revela también que no le gusta conocer nada sobre sus personajes hasta el último momento. «Normalmente, nunca sé nada sobre ellos hasta que leo el guion. A veces, una vez cada diez años más o menos, pienso en algo que me guste hacer y empiezo a buscarlo. Y cuando sucede, me siento afortunado por poder hacerlo. Pero normalmente me dejo sorprender», afirma el artista, que ha trabajado en más de cien proyectos en su filmografía y que tiene hasta su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Además de por Russell, la nueva película del director de Knoxville, escrita, producida y dirigida por él, estará protagonizada por varios rostros de sobra conocidos en la carrera del director. Son los casos de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que se juntarán por primera vez en sus carreras para ponerse al servicio de «Q.T», pero también de Tim Roth, Michael Madsen, Zoe Bell, Bruce Dern u Omar Doom, que se suman a otros «debutantes» de lustre de la talla de Al Pacino, Margot Robbie, Luke Perry, Dakota Fanning, Damian Lewis y Lorenza Izzo, expareja del cineasta Eli Roth, amigo personal de Tarantino. La gran ausencia será la de Samuel L. Jackson, presente en todas las cintas del director salvo en «Reservoir Dogs» y «Death Proof», junto a la del icónico Burt Reynolds, que iba a estrenarse con «Once Upon a Time in Hollywood» en un filme de Tarantino, pero que falleció el pasado septiembre.