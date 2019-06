Keanu Reeves: «Me estoy haciendo mayor, pero también tengo más experiencia y soy mejor»

Actualizado 02/06/2019 a las 01:29

Después de «Matrix» (1999), la obra cumbre de las Wachowski, la carrera de Keanu Reeves se estancó. Keanu era Neo, y en ninguna de la treintena de películas que estrenó después pareció poder escapar de la sombra del «elegido». Intentó drama, comedia romántica, un puñado de títulos menores de acción y hasta animación (con la fantástica «A Scanner Darkly», de Richard Linklater). No fue hasta que se enfundó el traje de John Wick en 2014 cuando volvió a encontrar un papel a su medida: un sicario de rostro inmutable pese al sangriento horror que provoca allí por donde pasa. El proyecto, que arrancó con un presupuesto muy limitado, no ha dejado de crecer hasta la tercera entrega que ahora llega a España tras lograr desbancar a «Vengadores» del número uno de la taquilla estadounidense. Y sí, habrá cuarta parte.

P - El lema de esta tercera parte es: «Si quieres la paz, prepárate para la guerra», ¿cómo encuentra usted la paz?

R - Ummm... (piensa) La paz viene cuando tienes un momento para parar y ver que todo está bien. Cuando tu mundo está en calma. No importa dónde te encuentres, porque esos momentos son únicos y geniales. Si tengo que elegir un destino sería con subido en mi motocicleta. No haya nada más maravilloso que esos momentos de paz.

P - En esta tercera parte, John Wick es expulsado de La Alta Mesa y pasa a ser el objetivo de los sicarios... ¿Cómo preparó ese cambio de rol en las escenas de acción?

R - Mi misión es rodar todas las escenas de acción lo más real posible, y entrenamos para ello. He estado entrenándome en judo, Jiujitsu, Kido y manipulando armas. El rodaje me obligó a tomar muchos baños de hielo antes de irme a dormir (risas).

P - ¿Cómo afronta las escenas de acción a sus 54 años?

R - Definitivamente me estoy haciendo mayor, pero también tengo más experiencia y, si bien no soy más rápido, si soy mejor y más eficiente. Rodando «Matrix» descubrí las bolsas de hielo. Ahora, con la edad, he aprendido lo importante que es recuperarse después de entrenar. Luchar durante 14 horas exige un tiempo de descanso.

P - ¿Alguna vez se ha sentido perseguido como a su personaje?

R - No. Trato de mantenerme lejos de los fotógrafos. Pero definitivamente John tiene que huir en Parabellum.

P - ¿Puede hablar un poco sobre lo que este John significa para usted?

R - Ha sido uno de los personajes más importantes de mi carrera. He ayudado a crearlo desde sus orígenes, capítulo a capítulo. Me siento validado porque el éxito que ha conseguido es una sorpresa por la que yo apostaba. Soy un colaborar más, pero he estado aquí incluso antes de darle forma. Desarrollarlo creativamente, jugar con el personaje, interpretarlo, ha sido genial. Estoy muy agradecido al público.

Pregunta - Sé que es un ávido lector de Proust y Dumas, pero ¿ha leído algún autor español?

Respuesta - Sí, he leído el Quijote, que es formidable. He leído también a Borges, Bolaño y a García Márquez. Me encanta la magia de Márquez. Hice la película «Un paseo por las nubes» (1995) con Aitana Sánchez-Gijón y Anthony Quinn y me enamoré de la cultura española.

P - Esa es una película sobre el vino...

R - Sí. Desde entonces he estado investigando al respecto (se ríe). No le diría que no a un buen Tempranillo o a un Ribera. Conozco los vinos de tu país.

P - ¿Y aprendió algo de español?

R - Por supuesto, no trabajas con Anthony Quinn y renuncias a esa oportunidad. Puedo decir «hola, cómo estás» y algunas palabras más, pero entiendo más de lo que hablo.