Jane Fonda: «Las mujeres seguimos practicando sexo pasados los 70»

Actualizado 16/09/2018 a las 02:27

A «Book Club» se le podría titular «el despertar de la sexualidad a los sesenta», aunque entonces parecería un libro de auto ayuda. En realidad, la nueva película de Jane Fonda es una divertida comedia para los adultos del «baby boom». En« Book Club», el libro «Cincuenta sombras de Grey» sirve de plataforma para que un grupo de amigas se embarque, cada una en distintos momentos de su vida, en un viaje introspectivo.

Jane Fonda es la empresaria de éxito, alérgica al compromiso y con muchos miedos personales. Diane Keaton una viuda que empieza un romance con un hombre muy atractivo al que da vida Andy Garcia. Mary Steenburgen es una esposa intentado reconquistar a su marido recién jubilado y Candice Bergen es una juez que explorar el mundo de las citas por internet.

«Cuando se publicó "Cincuenta sombras de Grey", lo primero que hice fue comprármelo. No quería quedarme fuera de las conversaciones y, en aquellos momentos, todo el mundo hablaba del libro. Me gusta formar parte de la actualidad. De todas formas, no me pareció para tanto», explicó Jane Fonda a ABC. La intérprete, que reconoce buscar personajes donde pueda representar mujeres sexagenarias en busca de la libertad sexual, asegura que quiere «cambiar ese concepto de que las mujeres están acabadas pasados los 60 o 70». «Este filme me encanta porque no pide perdón. Es genuinamente la vida de cuatro mujeres dispuestas a probar cosas nuevas en su vida sexual. Lo mismo pienso de mi serie de Netflix "Grace and Frankie". Quiero mostrar a las mujeres mayores en toda su complejidad. A mí no me asustan los planos de cerca de la cara, ni ver un desnudo de un cuerpo mayor. Resulta extraño llamar a esta cinta subversiva, pero lo es. A los 70 las mujeres seguimos practicando sexo».

De la misma opinión es Steenburgen. «Me salté los momentos más eróticos de la historia y no me involucré como exigía el libro, pero déjame decirte que fue muy comentado durante la filmación de la película y todas las protagonistas bromeamos sobre el contenido de la historia», explica la actriz.

Una bonita comedia romántica

Con los ingredientes de una comedia romántica, la cinta cuenta con Andy Garcia como el elemento masculino de la historia intentando cautivar a Mitchell, el personaje de Keaton. «Me han dicho que represento al hombre Zaddy, signifique eso lo que signifique. Para mi ha sido una delicia volver a trabajar con Keaton, a quien conocí en el rodaje de "El Padrino"», admitió el veterano actor.

«Book Club» no tiene demasiadas pretensiones cinematográficas, tan solo el placer de ver a actrices de esta talla trabajar. Ahí esta Jane Fonda como una devoradora de hombres que solo busca divertirse y trabajar. «Te vas a reír, pero me la imaginé como si fuera un hombre. Ella tiene un amante detrás de otro sin preocuparse por ningún en particular. Es una mujer trabajadora, una empresaria de éxito que necesita tener control y no le interesa mostrarse vulnerable. Una mujer sin emociones. Poco a poco vamos descubriendo quién es y cómo esa superficie esconde otra realidad», admite Fonda, quien trata de estar más alerta emocionalmente dentro de su realidad.

«Trato de no tener miedo al mostrar mis inseguridades. En otra época de mi vida, tal vez. Pero mi personaje es el más difícil de identificar porque es una mujer confundida y que brinda poca simpatía al espectador», explica la genial actriz, que también reconoce que nunca ha formado parte de un club de lectura. «Jamás, sin embargo he hablado en muchos grupos de lectura a mujeres que consumen mis libros. Estos grupos los identifico con los grupos de conciencia colectiva que existían en los años 60 y 70. Una forma de unir a las mujeres, una razón para pensar y conectar a través de un libro. Al final, todas acabamos hablando de nosotras, de nuestras vidas y de los problemas que afectan al mundo», sentencia.