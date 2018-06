La historia real del trágico naufragio que cambió la vida de una joven pareja de prometidos

Actualizado 29/06/2018 a las 11:26

«El mar, siempre en el mismo lugar, y las estrellas», que canta el grupo Cala Vento, sirve de sinopsis acelerada de la película «A la deriva», que cuenta la increíble y trágica historia real de un naufragio. Tami Oldham fue la mujer que, junto con su prometido, se embarcó en un velero para disfrutar de una romántica aventura navegando desde Tahití hasta San Diego. Pero, debido a su falta de preparación y a una serie de negligencias, lo que se encontraron fue una terrible pesadilla que les llevó a navegar al filo de la muerte.

El caso es que la joven Tami Oldham (a la que da vida en «A la deriva» Shailene Woodley, protagonista de «Divergente») y su prometido Richard Sharp (Sam Claflin, de «Los juegos del hambre») no sabían entonces que iban a encontrarse con uno de los huracanes más devastadores de la historia. Tras la tormenta, Tami se despertó y vio el barco en ruinas y a Richard gravemente herido. Sin esperanza de ser rescatados, Tami tuvo que descubrir las fuerzas para salvarse a sí misma y al único hombre que había amado. Así comienza su nuevo viaje, una aventura cargada de amor, perseverancia y coraje.

Tami Oldham Ashcraft escribió esta aventura en el libro «Cielo rojo en duelo: Una historia real sobre el amor, la pérdida y la supervivencia en el mar», donde narra los angustiosos acontecimientos que vivió durante los 41 días tras el naufragio. El título hace un guiño al verso: «El rojo cielo de la noche, hace las delicias del marinero. El rojo cielo de la mañana, los marineros captan la advertencia». Pero en 1983, la sabiduría de ningún marinero podría haber preparado a Tami o a su prometido, Richard, para atravesar el huracán que cambió de rumbo y se abalanzó sobre su pequeño velero.

Diez años después del accidente

Oldham escribió el libro diez años después del accidente, junto a la guionista Susea McGearhart, y tardaron cuatro años en terminarlo. Los guionistas, Aaron y Jordan Kandell, enseguida le echaron el ojo para preparar «A la deriva». «Descubrimos la historia de Tami cuando estábamos escribiendo una película de ficción sobre una aventura de supervivencia en el mar. Adoptamos un enfoque muy periodístico en la investigación, y en seguida nos topamos con la historia de Tami», cuenta Jordan. «Nos quedamos despiertos toda la noche leyendo el libro. Es una historia tan poderosa y emotiva que instantáneamente supimos que teníamos que contarla. Nos dimos cuenta de que su increíble historia real era mejor que cualquier cosa que pudiéramos inventar. Al día siguiente, nos pusimos en contacto con Tami para tratar de escucharla de primera mano y buscar su colaboración y participación».

Los Kandells viajaron a la casa de Tami en las Islas San Juan, donde ella compartió sus recuerdos, diarios y fotografías, ofreciéndoles una comprensión mucho más profunda, íntima y matizada de su historia de amor con Richard y su angustiosa experiencia en el mar. «Tami es una mujer inspiradora y una narradora impresionante. Para nosotros fue importante no solo tener su visto bueno, sino también trabajar en estrecha colaboración con ella para representar su voz y su historia de la forma más auténtica».

Revivir el horror

Cuando llevaban la mitad del rodaje, la propia Tami visitó el set. «Fue increíble conocerla finalmente, pero también era muy consciente de lo emocional que debía ser la experiencia para ella, el trauma de estar atrapada en el mar. Es una persona tan profunda y fuerte que abrazó sin reparos la película. Espero que haya encontrado paz también a través de esta experiencia», recuerda la protagonista, Shailene Woodley, en las notas de producción de la distribuidora.

«Una de las primeras cosas que me dijo fue: 'Me recuerdas mucho a él', lo cual fue un momento muy especial para mí», cuenta, por su parte, el actor Claflin. «Tener su aprobación era muy importante para mí. La película es un equilibrio emocional delicado a muchos niveles: no estábamos haciendo un documental, estábamos haciendo una película, pero todos somos seres humanos».

Para Tami, el proceso de hacer una película sobre aquella trágica experiencia fua algo «emocional y surrealista». «Fue un sueño hecho realidad, ver todo el trabajo duro, la dedicación y la atención que todos tenían. Y todo para contar mi historia. Fue maravilloso cuando Shailene levantó la mano y dijo que haría la película; es simplemente perfecta y muy reflexiva y generosa. Y después, cuando Sam también aceptó, fue genial. Es extraño lo mucho que se parece a Richard, porque tiene esa actitud carismática que tenía Richard. Creo que el universo nos envió a Sam para interpretar a Richard. Estuve en contacto con los Kandells de forma intermitente durante cinco años mientras trabajaban en el guion. Baltasar fue la única opción en cuanto al director, no solo por su formación como marinero y cineasta, sino también porque es un ser humano amable y complaciente. Cuando llegué con la puesta de sol y vi a Shailene y el barco Hazaña destrozado, fue una experiencia increíble. Algo golpeó mi corazón. La experiencia en ese momento me hizo comprender que tenía una fuente de fortaleza interior y una voluntad de vivir que no había reconocido antes».