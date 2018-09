«FIBABC inaugura un nuevo concurso de cortos de “60 segundos” que otorgará 2.500 euros en premios»

Actualizado 17/09/2018 a las 10:51

La VIII Edición del Festival Iberoamericano de Cortometrajes de ABC.es (FIBABC) arrancó el pasado miércoles con una concurrida presentación en el Instituto del Cine Madrid, en la que participaron, entre otros, el director de cine y codirector del Instituto, Esteban Roel, y la actriz Macarena Gómez. Desde el jueves 13 ya está abierto el plazo de inscripción en las tres secciones oficiales del Festival, plazo que se prolongará hasta el 18 de octubre. Esta vez, además de las secciones oficiales de anteriores años (Festival de Cortos y Certamen de i-Cortos), el FIBABC estrena una nueva modalidad para todos aquellos que sean capaces de contar una historia audiovisual en un máximo de 60 segundos. Una nueva categoría para ideas tan sorprendentes como la comedia que nos presentaron hace dos años Claudia Loring y Víctor Nanclares en «Algunos hombres siguen sin aclararse», que participó en la sexta edición de FIBABC. Quienes estén interesados en concursar tienen aún tiempo de rodar su corto de hasta 60 segundos, en este caso minicorto o grabación audiovisual, e inscribirlo en el Festival, ya que las obras deberán ser inéditas. Aunque tanto los concursantes como las obras deberán ajustarse a los requisitos estipulados en las Bases de Participación, que pueden consultarse en la web de FIBABC, lo fundamental para esta nueva sección es lo siguiente:

-Ser mayor de 18 años.

-Los vídeos tienen que estar rodados en formato horizontal y pueden ser de ficción, animación, documental, experimental y homemade. Se puede rodar con móvil o cámara.

-Cada autor (o autores) puede enviar cuantos vídeos considere oportuno.

-Las cortos presentados tienen que ser originales. No pueden haberse subido a Internet anteriormente ni haberse publicado en redes sociales. Asimismo no pueden haber participado en ningún otro festival, concurso o muestra off line, ya sea en cines o en cualquier otro tipo de recintos.

-El autor, o al menos uno de sus autores, ha de tener nacionalidad española o de algún otro país iberoamericano (se incluyen Brasil y Portugal).

-En los cortos deberá figurar al menos el director (o directores) y el título del mismo.

Animamos tanto a los cortometrajistas como a cualquier aficionado a grabar con el móvil a inscribir sus obras cuanto antes, ya que los espectadores juegan un papel muy importante en FIBABC otorgando los Premios del Público con sus votos a través de la plataforma. La VIII Edición de FIBABC está patrocinada por el Instituto del Cine Madrid, Ironica Tea y Museo ABC. Entre los colaboradores participarán nuevamente Laserfilm, empresa dedicada al subtitulado de películas, y Promofest, una de las distribuidoras de cine más relevantes de España. Como parte del acuerdo de colaboración con el Instituto del Cine Madrid (uno de los centros de enseñanza cinematográfica más prestigiosos de la capital), varios ex alumnos forman parte del equipo de FIBABC 2018. Ironica Tea es una empresa española de reciente creación que apuesta por el mundo de la cultura y que tiene uno de los mejores catálogos de té premium.

Otra de las novedades más importantes de esta octava edición es que FIBABC recupera el premio al Mejor Corto de Animación. El Museo ABC, centro espectacular del dibujo y la ilustración, dotará este premio con 2000 euros, que otorgará el Jurado de la a Crítica de ABC entre los finalistas del Festival de Cortos y el Certamen de i-Cortos. Además, una vez acabada la VIII Edición, se prevé que en su sede en la calle Amaniel, en Madrid, se celebre un evento de Animación en el que participarán las mejores obras de esta edición. Numerosos actores y directores de renombre han participado en anteriores convocatorias de FIBABC (Maggie Civantos, Marta Hazas, Luis Callejo, Javier Gutiérrez, Inma Cuesta, Sergio Peris-Mencheta, Natalia Millán, Karra Elejalde...), pero también lo han hecho directores y actores entonces no tan conocidos que, gracias a la experiencia y visibilidad adquirida en sus primeros trabajos en cortometrajes, han conseguido dar el salto a la gran pantalla y a prestigiosas series de televisión.

En 2017 participaron en FIBABC más de 1000 obras llegadas de más de 20 países de Latinoamérica. Además de España, los países que más cortos enviaron fueron: México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Costa Rica. En esta edición se espera superar la cifra récord de participantes en esta muestra de lo mejor del cine breve iberoamericano que repartirá premios valorados en más de 10.000 euros (entre premios en especies y premios en metálico). La Gala Final de entrega de premios está previsto que se celebre en Madrid durante la última semana del mes de noviembre.