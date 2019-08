Ewan McGregor volverá a ser un Jedi en la nueva serie de Disney sobre el universo Star Wars

Actualizado 16/08/2019 a las 14:21

Obi-Wan Kenobi tendrá su propia serie dentro del Universo Star Wars que Disney quiere explotar (todavía más) con motivo del inminente lanzamiento de su plataforma en streaming. El elegido, según apuntó ayer el portal especializado Deadline, será el actor británico Ewan McGregor, que ya blandió el sable láser en La amenaza fantasma, La venganza de los Sith y El ataque de los clones, es decir, en los episodios I, II y III de La guerra de las galaxias, que se estrenaron entre 1999 y 2005.

Todo apunta a que los rumores quedarán confirmados el próximo sábado, en la exposición D23 en Los Ángeles, en la que la compañía contará sus planes para Star Wars, el Universo Marvel y las películas de acción real de Disney. Además, claro, del esperado estreno de Disney+, el nuevo rival de Netflix.

A la inmediatez del D23 se une que el propio Ewan McGregor ya dijo en varias entrevistas que estaría encantado de volver a encarnar el papel de Maestro Jedi, si bien todavía no hay indicios de por dónde avanzará la trama de la nueva serie. De confirmarse, sería la tercera sobre Star Wars para Disney Plus. Ya está pendiente de estreno «El mandaloriano», de Jon Favreau, que debutará en la plataforma el 12 de noviembre, y en unos meses comenzará el rodaje de la precuela de «Rogue One», en la que estarán Cassian Andor, Diego Luna y Alan Tudyk.

Secretos de Star Wars

Ni Disney ni Lucasfilm han confirmado ningún detalle sobre la inminente serie sobre Obi-Wan Kenobi, si bien habrá que esperar hasta el próximo sábado para ver por dónde salen los creativos de la compañía. De momento, los rumores apuntan a que la serie pondría el foco en el momento en el que el Maestro Jedi tiene que escapar tras la conversión de Anakin en Darth Vader.

A los fans de Star Wars seguro que les suena la historia, ya que durante meses se rumoreó sobre la posibilidad de hacer una película spin-off sobre estos difíciles años de Obi-Wan, si bien el proyecto no llegó a materializarse por culpa de la mala acogida de «Solo, una historia de Star Wars» entre la crítica y los fans.

Sin embargo parece que desde Disney creen que la serie centrada en Obi-Wan Kenobi sí será rentable, al menos en su plataforma, y todo apunta a que el proyecto saldrá adelante. El sí de Ewan McGregor lo tienen.

Además de la serie, en el cine está confirmada una nueva trilógía para los años 2022, 2024 y 2026 de mano de los creadores de Juego de Tronos y otra, esta sin fecha, que se le ha confiado a Ryan Johnson.