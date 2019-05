El estigma del placer femenino

Actualizado 29/05/2019 a las 10:27

«La Iglesia era mi casa. Ahora la veo como una guarida de ladrones, algo que Jesús citó en el Evangelio como un lugar del que estar alejada». Con estas palabras comienza el testimonio de Doris Wagner en el documental «Placer Femenino». Había decidido dedicar su vida al Señor y por eso se convirtió en monja. Lo que jamás pudo imaginarse es el trato que recibiría por parte de uno de los sacerdotes. El padre Burkhart la forzó en repetiras ocasiones. No supo a quién acudir. Sabía que la culparían. Tras hacer frente a lo sucedido y después de ver la reacción de su Madre Superiora, decidió colgar los hábitos.

Aunque ya ha pasado un tiempo y Doris Wagner ha conseguido rehacer su vida, esta exmonja sigue buscando una respuesta o una disculpa por lo sucedido. «El Papa Francisco es una figura que siempre nos da esperanzas de que algo cambiará en la Iglesia. Así le envié una carta al Papa»:

«Querido Francisco, Santo Padre

Amé a la Iglesia cuando era más jóven. Quise dedicarle mi vida al Señor, pero casi me costó la vida. El padre Burkhart me violó varias veces en la escuela "Das Werk", en Roma. No hubo manera de encontrar ayuda porque como mujer, tuve la seguridad de que sería la primera acusada. Por favor, no permita que esto suceda. Usted es mi última esperanza».

La contestación tardó mucho en llegar. Solo recibió una carta del Vaticano en la que le decían que habían leído su carta y que, por favor, rezara por el Papa. «La respuesta fue bastante frustrante porque creíamos que con esta película, al contar la historia de Doris, facilitaríamos la posibilidad de que tuviera una audiencia con el Papa», explica la directora del documental, Barbara Miller. En febrero, el productor de la película volvió a insistir. «En la misma semana, el Papa Francisco, también en febrero, dijo por primera vez: 'sí, tenemos un problema con algunas situaciones que viven las monjas'. Hay estudios que dicen que el 30% de las monjas son víctimas de abusos sexuales y violencia por parte de sus sacerdotes. Por no hablar de los crímenes contra los niños», asegura.

Tras rodar documentales sobre la pornografía en internet, la cineasta Barbara Miller (Zúrich, 1970) analiza los tabúes que envuelven la intimidad y que están asociadas con las cinco religiones con más adeptos en «Placer femenino», un documental que se estrenó el pasado viernes en España. «La sociedad, la tradición, la religión… todos dicen que tienes que ser así y así. Estas cinco mujeres son cinco ejemplos de que esto se está hablando. De que se está sacando el coraje suficiente para hablar de temas de los que antes no se podía hablar para cambiar la situación junto a los hombres. Si hablamos de feminismo, no solo es una cosa de las mujeres», concluye.

P - ¿Por qué decidiste hacer este documental?

R - Estaba viajando como directora cuando me pregunté, al ver a las mujeres de muchos países, cómo verdaderamente se sienten al hablar de ser mujer, de la intimidad, y por qué la mayoría de las mujeres todavía hoy, en el siglo XXI, cuando hablan de sexualidad lo asocian más al dolor que al placer. Empecé a buscar los motivos. Me encontré fragmentos que aparecen en los cinco textos sacros y en los que dicen la mujer es la responsable de todo lo malo y nuestro cuerpo es algo muy negativo, que somos la fuente del pecado. En definitiva, nos demonizan. ¡En las cinco grandes religiones está esa idea! Así que decidí buscar cinco mujeres, una de cada religión, para intentar entender esto.

P - ¿Cuál fue la primera historia que conociste?

R - La de Déborah Felman. Su libro me impresionó mucho. En él cuenta cómo, aún habiendo nacido en Nueva York, en la metrópoli más moderna del mundo, existe un núcleo ortodoxo del que ella tuvo que huir. No sabía inglés, ni tenía los mismos derechos que el resto de estadounidenses y apenas tenía educación, pero lo hizo por su hijo. Reinventó su vida de cero. Le habían obligado a casarse con un hombre que no conocía, a mantener relaciones sexuales con él sin que ella siquiera conociera su cuerpo porque a ella siempre le habían dicho que su cuerpo era algo malo.

La artista japonesa Rokudenashiko

P - Felman, al igual que Hussein, lo hacen motivadas para crear un mundo mejor para sus hijos, pero Rokudenashiko lo hacía solo por expresarse como artista.

R - Ella es una artista de manga que ha creado una historieta con una caricatura de su clítoris como protagonista, pero lo que le ha traído problemas es el molde que hizo de su vagina. Lo creó por mera inquietud artística. Pero la reacción de una sociedad como la japonesa (y de su justicia) fue muy fuerte. Especialmente si pensamos en el gran culto que hay allí al pene con un festival y todo. Sus obras, adorables y llenas de color, le pusieron en peligro de hasta dos años de prisión. Jamás me lo hubiera imaginado.

P - Como cristiana, ¿te daba miedo indagar en tu propia religión?

R - No. Sentía que no podía mirar solo las otras religiones y señalar que eran ellos los únicos que tenían un problema porque nosotros también lo tenemos. En la película se ve muy bien como Doris, la exmonja que fue violada por un sacerdote, explica las figuras femeninas con las que nosotras hemos crecido. Está Eva, que es el símbolo de una sexualidad negativa que sedujo a Adán para coger la manzana, que es el símbolo del pecado; y está María, que es el ejemplo de cómo «debería» de ser una mujer: totalmente asexual. Es virgen antes, durante y después del embarazo.

R - En la religión nos han dicho que los curas y las monjas tienen que renunciar a su vida sexual y que el resto de cristianos tampoco podemos practicarlo hasta el matrimonio. Pero nunca nos han hablado del cuerpo femenino o nos han planteado que exista la posibilidad de que una mujer también sienta placer. El clítoris ni siquiera aparece en algunos libros de texto como un órgano. Creo que todos estos temas sería interesante tratarlos también con ellos, y me parece increíble poder simplemente plantearlo. Esto hace cinco años era impensable. El discurso está cambiando en todo el mundo.

P - ¿Qué falta para que termine de cambiar?

R - Nos hemos dado cuenta de que todavía hoy tenemos esa idea de que las mujeres valen menos. Si miras el sueldo, es menor; la posibilidad de hacer carrera, también lo es. Tenemos que seguir demostrando que somos inteligentes, que valemos para el trabajo. Y si hablamos de la sexualidad también. Si una chica tiene dos experiencias sexuales es una puta. Si un chico tiene diez es el mejor. Es una diferencia que empieza desde pequeños cuando nos dicen que no está bien que nosotras descubramos cómo funciona nuestro cuerpo y ser ríen si lo hacen ellos.

R - También, como jurista, creo que la ley por abusos sexual debería cambiarse. Todavía no se denuncian el 70% de las violaciones a la Policía porque las mujeres se avergüenzan y se sienten culpables. Muchas veces porque suceden en el ámbito familiar. Otras porque, si tienes el coraje de ir a la Policía, lo primero que te van a preguntar es cómo estabas vestida o qué habías hecho. Es el criminal quien debería mostrar que él no ha hecho nada, no tú.

P - Ese ha sido un debate que hemos tenido últimamente mucho en España tras La Manada.

R - Como le sucedió a Doris. Ella se quedó congelada cuando eso pasó, y la ley ha dicho que como ella no se defendió, como él no ha puesto un arma en su cabeza, no es una violación. ¡Que absurdo! Si es un «no» es «no», si es un «sí» es un «sí». No necesitas defenderte ni dejarte matar.

R - Otro problema del que tampoco hablamos hoy en día es la pornografía. Los padres no quieren hablar de lo que ven sus hijos por internet y estos lo van a ver igualmente. Los datos dicen que lo ven desde los 11 años, y la imagen que da de la mujer no es buena precisamente. De nuevo, es el objeto, hay muchísima violencia y humillación contra el cuerpo de la mujer. Nunca dice «no» y finge que le gusta cosas que se sabemos que no son placenteras. El placer femenino no importa, lo importante es que el hombre tenga un orgasmo.

P - ¿Se puede decir que somos feministas o estamos aprendiendo todavía?

R - Cada vez hay más hombres y mujeres que viven una vida donde son iguales, pero como sociedad todavía estamos buscando esa fórmula para conseguirlo.