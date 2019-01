La emoción de Lady Gaga al recordar su oscuro pasado durante el discurso en los Critics' Choice

Actualizado 14/01/2019 a las 14:31

Lady Gaga recogió anoche el premio a mejor actriz, compartido con Glenn Close, durante la gala de los Critics' Choice Awards. Steffani Germanotta, como se llama realmente, rompió a llorar de emoción, y eso que la intérprete y cantante está acostumbrada a vivir en la cumbre del éxito. Aunque sus orígenes no fueron tan luminosos, como recordó durante su emocionante discurso. «Ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, revivir algo que no estaba segura que quería revivir; pero fui vulnerable en una forma en la que nunca había sido antes gracias a la confianza que me dio Bradley Cooper».

«Quiero dedicarle este premio –continuó desde el escenario– a todas las personas que han sufrido de alcoholismo y adicciones o que han visto a sus seres queridos sufrir. Sólo quería mostrar la verdad y el poder de cómo estas adicciones rompen corazones. La estrella de la película no soy yo, es el valor y la perseverancia», sentenció con el auditorio en pie. Unos problemas de alcoholismo que tanto ella como Bradley Cooper, director de «Ha nacido una estrella», han reconocido superar tras etapas muy complicadas.

Pero la gran triunfadora de la noche fue «Roma», que se alzó con cuatro galardones, incluidos los de mejor película y mejor director (el mexicano Alfonso Cuarón), en la 24 edición de los premios Critics' Choice. La cinta también consiguió los premios a la mejor fotografía y a la mejor película extranjera.

En las categorías de interpretación, Christian Bale se llevó el trofeo al mejor actor («El vicio del poder») y Lady Gaga («Ha nacido una estrella») y Glenn Close («The Wife») compartieron la estatuilla a la mejor actriz. Gaga, además, triunfó en el campo de mejor canción, por el tema «Shallow».

Asimismo, Mahershala Ali («Green Book») y Regina King («El blues de Beale Street») salieron victoriosos como mejores actores de reparto. «La favorita», con Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, obtuvo el reconocimiento al mejor reparto.

La organización de críticos Broadcast Film Critics Association (BFCA), creadora de estos premios, entregó la estatuilla de mejor guion a Paul Schrader («El reverendo») y la de mejor guion adaptado a Barry Jenkins («El blues de Beale Street»), en tanto que la estrella de «Eighth Grade», Elsie Fisher, fue coronada con el trofeo al mejor actor o actriz joven.

La BFCA (Broadcast Film Critics Association) es la organización estadounidense con mayor número de críticos, unos 300 provenientes de medios de televisión, radio e Internet.