La directora de cine que no puede hablar ni caminar por el ELA pero quiere seguir dirigiendo

Actualizado 28/05/2019 a las 00:59

Stacy Title tiene ELA. No puede hablar por sí misma, necesita un generador de voz que le permite escribir con los ojos, y muchos de sus músculos están paralizados. Está obsesionada con pedir toallas que le limpien la saliva, y lo único que le permite quitárselo de la cabeza es dirigir. O pensar en hacerlo. Porque Stacy es una directora de cine de 55 años.

Hollywood nunca ha sido fácil y Title y su marido, Jonathan Penner, lo sabían aun cuando nominaron su corto a un Oscar («Down on the Waterfront», 1993). Juntos han escrito cuatro largometrajes y un sinnúmero de guiones para televisión. Penner, que también es actor, estuvo en tres temporadas de «Survivor», pero Stacy lo ha tenido siempre más difícil, ya que la suya es una profesión predominantemente masculina. A pesar de todo, no se rinde, y además de las toallas tiene claro qué quiere: terminar su película antes de morir.

No siempre fue todo tan arduo. En enero de 2017, su película de terror «Nunca digas su nombre» recaudó más de tres veces su presupuesto, y hasta tantearon su nombre los productores de «Stranger Things». Sin embargo, un año después apenas podía hablar y caminar, tal y como recoge Vulture.

Normalmente, las personas en el negocio del entretenimiento que enferman lo mantienen en secreto. En una ciudad que valora la juventud y la vitalidad por encima de casi todo lo demás, la enfermedad es sinónimo de debilidad y falta de empleo. Todos conocen una historia sobre alguien que ocultó su diagnóstico. Pero Stacy no solo hizo público su diagnóstico, sino que también habló de manera clara sobre lo que significaba. «Mis neuronas motoras han comenzado a morir», publicó en Twitter el junio pasado, «despojándome de la capacidad de caminar y hablar con claridad. Es visceralmente doloroso. Es aterrador... Pero estoy escribiendo esto porque quiero. Moverte para hacer cambios y comenzar a contratar a personas que se vean y suenen como yo». «Mi tiempo es precioso», escribió. «Quiero trabajar».

Estaba escribiendo el guión de «Walking Time Bomb» y ya había probado a varios actores: Jason Alexander, Cary Elwes, Bob Odenkirk y Courtney B. Vance. Junto a su marido, su gran ayuda, pretenden recaudar casi cinco millones de dólares en casi un mes.

La historia de «Walking Time Bomb» va del único superviviente de un tiroteo en una cafetería que, en lugar de estar traumatizado, continúa viviendo su vida como antes, y está vilipendiado por ello. «Es una historia sobre cómo las personas se afligen de manera diferente y cómo las personas juzgan», dijo su guionista, Allen Keller». La historia pasó a ser personal para Stacy tras ser diagnosticada con ELA.