El clan Bayona y el orgullo español que conquistó a Spielberg

En la presentación en Madrid de «Jurassic World: El reino caído», entre las primeras filas pareció colarse una mujer morena, de unos cuarenta y tantos, que se preocupó de no llamar la atención excepto por su paso decidido. Pocos repararon en ella hasta que los actores Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, que acaparaban los flashes, la señalaron: «¿Por qué ella no está aquí arriba? Debería estar aquí con nosotros». Ella es Belén Atienza, la productora más importante del cine español actual y mano derecha de J. A. Bayona desde «El orfanato», además de ser la pieza clave de ese camino glorioso que ahora desemboca en su salto a Hollywood. «No está mal sacar pecho de lo que hemos hecho, realmente tenemos mucho talento en nuestro país», decía el propio J. A. Bayona, que se rodeó de su equipo habitual de colaboradores para impresionar a Steven Spielberg: «Está mi director de fotografía, Óscar Faura, una de las piezas claves del rodaje. También Bernat Vilaplana, el montador, clave en la postproducción. Por supuesto está Belén… Y no tuve ningún problema en que se incorporaran al proyecto porque los responsables de “Jurassic World” entendían que parte del éxito de mis películas y de mi estilo se debe a ellos», presumía orgulloso el barcelonés. Eso sí, no se reservó a la hora de «atizar» el pesimismo y la crítica descarnada que al menos durante un tiempo caracterizó todo lo relacionado con el cine español: «Antes de hacer esta película, tuve la posibilidad de dirigir un par de proyectos grandes, una película de “Crepúsculo” y una entrega de “Los juegos del hambre”». Cuando decidí no hacerlas, en la prensa española apareció que me habían rechazado, que no me habían querido. Sin embargo, cuando me reuní por primera vez con Steven Spielberg, lo primero que me dijo fue: “Tenemos mucha suerte de tenerte con nosotros”», presume.

La sombra de Spielberg

Y es que el trabajar bajo la producción del «rey Midas» de Hollywood fue una de las señas que determinó el éxito de este «reino caído». «Es curioso porque en las otras películas que he hecho me decían que se notaba mucho la mano de Spielberg, su influencia, y ahora que he hecho una producción de Spielberg dicen que se nota mucho mi mano», explicaba divertido el español, al que el propio Spielberg alabó desde Los Ángeles: «Juan Antonio hizo un trabajo asombroso para que esta entrega estuviera más cercana a la película que dirigí y, a la vez, más cercana a la que Colin dirigió... sin dejar de ser suya al cien por cien. Es un cineasta de verdad, con una voz realmente propia que le permitió apropiarse de esta entrega. Fue una gran suerte que aceptara participar con su estilo. Ha conseguido algo fuera de serie». Ahí es nada.

De taquillazo en taquillazo

Bayona se ha convertido en el director español que ha manejado un presupuesto más alto gracias a su salto al «universo Spielberg». Los 170 millones que costó este nuevo artefacto jurásico salen, en parte, del éxito inesperado de la primera entrega de la nueva trilogía. Y es que nadie podía imaginar que el «Jurassic World» de 2015, que dirigió el ahora productor y guionista Colin Trevorrow, se iba a convertir en una de las cinco películas con mas recaudación de la historia. Con los mareantes 1.600 millones de dólares que «Jurassic World» se embolsó, a Steven Spielberg, que de ganar dinero sabe un rato, se le abrió la oportunidad de «expandir» ese parque de atracciones repleto de dinosaurios. Y ahí J. A. Bayona, de la mano de Colin Trevorrow, han empujado las fronteras a un futuro más complejo.

Sin ánimo de destripar las sorpresas que alberga en su interior «El reíno caído» ni de descubrir la ya habitual escena postcréditos -obligatorias en todos los «blockbuster»-, el viaje que promete la tercera parte lleva la clonación y la convivencia con los dinosaurios a niveles poco explorados. En principio, será Colin Trevorrow quien la filme; pero quizá, con las críticas tan positivas que está cosechando J.A. Bayona, Spielberg se la ofrezca al español. Y si no ocurre, esta vez seguro que la prensa española no lo critica. Bayona ya está en Hollywod.