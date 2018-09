¿Por qué ir al cine cuesta siete euros en Portugal y casi 10 en España?

Actualizado 05/09/2018 a las 02:21

Si España tiene más de 46 millones de habitantes y Portugal no llega a 11, resulta evidente que el mercado cinematográfico portugués es mucho más pequeño. Las posibilidades industriales de amortización se reducen y el IVA general tributa al 23%, aunque en el sector audiovisual desciende hasta el 13%. Siempre por encima del caso español, con 21% en términos generales y el 10% en el ramo.

¿Entonces por qué una entrada para una sala de cine cuesta siete euros en Portugal y en España no anda lejos de los diez en los días festivos?

La cadena de distribución y exhibición tiene que mover menos hilos al otro lado de la frontera, pero la diferencia de precios levanta «sospechas» entre los espectadores españoles que se adentran en los cines lusos, tal cual ha podido comprobar ABC. El caso es que las cifras de ventas se han revelado ascendentes, como demuestran los datos comparativos de 2016 y 2017 aportados por el Instituto del Cine y del Audiovisual (ICA).

Hace dos años fueron vendidas 11,1 millones de entradas en las salas de Portugal, mientras que 365 días después se totalizaron 15,5 millones, lo que significa 4,4 millones más hasta alcanzar los 81,5 millones de euros de recaudación. La barrera de los 15 millones no se superaba desde 2011 en el país vecino y confirma una tendencia al alza que solo vio un tropezón en 2014. En España, por su parte, en 2017 fueros al cine 99 millones de espectadores.

Rebaja del IVA en Portugal

Fuentes del ICA portugués aseguran a este diario que la reducción del IVA sí se ha trasladado al precio de las entradas. Con todo, la pasada primavera comenzó una nueva campaña para bajarlo del 13% al 6% porque, como acontece en España, también se ha demostrado el gran éxito de la denominada «festa do cinema», con tarifas que no llegan a los tres euros.

La productora lusa Everything is New se distinguió como una de las más activas el pasado mes de abril, especialmente como impulsora de la iniciativa ’24 horas con el IVA cultural al 6%’, muy aplaudida en Lisboa y Oporto.

Además, las nuevas compensaciones fiscales, con devolución en efectivo de hasta el 30%, han incrementado de manera notable el número de rodajes efectuados al otro lado de la frontera.

De hecho, una de las películas que se ha beneficiado de estas ventajas es «El hombre que mató a Don Quijote», de Terry Gilliam, como también «A family vacation», de Ira Sachs.