Carlos Santos hereda la gabardina de Alfredo Landa: «Mi único objetivo era que Garci fuera feliz»

Se presenta el investigador Germán Areta con la misma gabardina de hace cuarenta años, aunque con un rostro diferente. Carlos Santos hereda el personaje que Alfredo Landa construyó en las dos entregas de «El crack» (1981 y 1983) y en este tiempo Areta no ha cambiado ni la cadencia al hablar -cada palabra sale disparada como una bala-, ni la costumbre de tener siempre a punto el cigarro y el revólver. Tampoco lo ha hecho su entorno, el Madrid en blanco y negro de 1975 donde todo su mundo se derrumba mientras él, como si fuera «Casablanca», se enamora. «La sombra de Alfredo Landa, allí desde donde nos estuviera viendo, me alentaba durante el rodaje», cuenta Carlos Santos. «Todo “El crack cero” es un homenaje a Garci y a Landa, y lo he hecho sin presión ni miedo, porque los homenajes hay que hacerlos desde la confianza, el respeto y la admiración, si no son una mierda», dice categórico.

Tan difícil es no entrar en la sala para buscar las diferencias con el Germán Areta de Landa como no salir asombrado ante el trabajo de Carlos Santos. «Si un señor llamado José Luis Garci te dice cada día de rodaje: “Estás cojonudo, eres Areta, ¡eres Areta!”, quién soy yo para contradecírselo...», explica divertido el intérprete. «Ha sido apasionante. Un reto, sí, pero no ha sido difícil ni duro. Cuando te ofrecen la posilibidad de retomar un personaje icónico y su creador deposita en ti toda su confianza, lo único que se puede hacer es agradecérselo», sentencia.

Un cariño que Carlos Santos devuelve en cada respuesta, en las que no esconde la admiración que siente por el cineasta. «Mi único objetivo y el de muchos de mis compañeros durante el rodaje era que Garci fuera feliz», asegura sin rubor. «Teníamos la oportunidad de acercarnos a un cine que ya no se hace, trabajar con una leyenda de nuestro cine, un tipo que desprende amor al séptimo arte y a tantas otras cosas que pone en la película... Lo único que podíamos hacer era lo que nos pidiera, hacerle caso en todo, y en mi caso decir esos textos maravillosos que había escrito para verle feliz. Que el jefe estuviera contento», confiesa.

Un legado inolvidable

Entrar en un personaje como Germán Areta y salir indemne no es fácil. «Un tipo que duerme poco, camina mucho y no le gusta nada de lo que ve», describe con el tono de la película Santos, que reconoce que muchos de los gestos del investigador le han calado hasta los huesos bajo la gabardina. «Nunca había hecho un personaje tan escueto en sus gestos, en sus palabras, y a mí, que tiendo a hablar como una metralleta, que soy espontáneo y nervioso, hacer un papel con tanta economía de gestos me ha enseñado mucho», reconoce el intérprete, que sin embargo se queda con lo que encontró cuando se apagaban los focos y las cámaras dejaban de rodar. «Con Garci me he tomado un par de Dry Martini hasta las tres de la mañana en su casa varias veces, y eso une para siempre. Quizá lo más importante que me llevo de este trabajo es la amistad con Garci», defiende.

Fuera de la casa del cineasta, pero dentro de su mundo, el actor ha encontrado acomodo: «Me quedaría a vivir mucho más tiempo en ese Germán Areta y en ese Madrid de la Transición», asegura, y sueña con la posibilidad de hacer una serie con el investigador en aquellas convulsas calles de la capital: «Hay un cosmos en todo lo que ocurrió en esos años que puede resultar muy atractivo simplemente para enmarcar cualquier peripecia de un investigador privado. Como marco, es super chulo, y no se ha blabado mucho en el cine español», sostiene el intérprete, que mezcla al hablar su tono habitual y el de Areta: «De momento soy Carlos, que voy sin gabardina y sin pistola», sentencia con una carcajada.